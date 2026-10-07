పసిడి, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల: ప్రముఖ నగరాల్లో 24K, 22K పసిడి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బుధవారం (అక్టోబర్ 7) భారత్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇవే.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల మధ్య బుధవారం (అక్టోబర్ 7) దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ముదిరిన భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ చమురు ట్యాంకర్లపై దాడులు తీవ్రతరం చేయడంతో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ ఆందోళనలో ఉంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో విదేశీ మార్కెట్లలో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.3 శాతం క్షీణించి ఔన్సుకు 4,150.23 డాలర్ల వద్ద వర్తకమవుతుండగా, పసిడి ఫ్యూచర్స్ 0.2 శాతం తగ్గి 4,177.60 డాలర్ల వద్దకు చేరాయి.
ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ట్రెండ్
అంతర్జాతీయ సూచనల ప్రభావంతో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లోనూ పసిడి, వెండి ఫ్యూచర్స్ పతనమయ్యాయి. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.33 శాతం తగ్గి ₹1,49,780 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.52 శాతం క్షీణించి ₹2,26,410కి చేరింది.
భారతదేశంలో స్వచ్ఛత ఆధారంగా బంగారం వినియోగం
దేశీయంగా బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల స్వచ్ఛతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 24 క్యారెట్ల పసిడిని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా ಪರಿగణించినప్పటికీ, ఆభరణాల తయారీకి మన్నికగా ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రధాన నగరాల్లో అక్టోబర్ 7నాటి బంగారం, వెండి ధరలు:
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు ₹1,49,320 కాగా, 22 క్యారెట్లు ₹1,36,877 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర ₹2,25,560గా నమోదైంది.
ముంబై: 24 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,49,580, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,37,115గా ఉండగా, కిలో వెండి ₹2,25,940కి లభిస్తోంది.
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ₹1,49,700, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,37,225గా నమోదవ్వగా, వెండి ₹2,26,120 వద్ద ఉంది.
కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,49,380 కాగా, 22 క్యారెట్లు ₹1,36,932గా వర్తకమవుతోంది. వెండి ధర ₹2,25,650గా ఉంది.
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,49,760, 22 క్యారెట్లు ₹1,37,280 వద్ద ఉన్నాయి. కిలో వెండి ధర ₹2,26,300కి చేరింది.
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,49,960గాను, 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,37,463గాను ఉన్నాయి. ఇక వెండి ధర లీడ్లో ఉండి ₹2,26,600 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More