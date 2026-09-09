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బంగారం, వెండి ధరలు: నేటి నగరాల వారీ రేట్లు ఇవే

సెప్టెంబర్ 9న హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి నమోదైన తాజా ధరల సమగ్ర వివరాలు.

Published on: Sep 9, 2026, 10:57:19 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రతరం కావడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లు అస్థిరతకు లోనవుతున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధిలో సైనిక ఘర్షణలు పెరగడం, చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవ్వడంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు బలపడుతున్నాయి. బుధవారం (సెప్టెంబర్ 9) దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.

బంగారం, వెండి ధరల్లో కలకలం: నేటి నగరాల వారీ రేట్లు ఇవే
బంగారం, వెండి ధరల్లో కలకలం: నేటి నగరాల వారీ రేట్లు ఇవే

అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. ఎగిసిపడుతున్న క్రూడాయిల్

పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ముదురుతున్న సంక్షోభం బులియన్ మార్కెట్‌ను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తోంది. "మా ఐదు చమురు ట్యాంకర్లపై అమెరికా జరిపిన దాడులకు నిరసనగా, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో రెండు అమెరికన్ నౌకలు, ఎనిమిది చమురు ట్యాంకర్లను దెబ్బతీశాం" అని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ వెల్లడించింది. సీఎన్‌బీసీ కథనం ప్రకారం, ఈ పరిణామంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు దాదాపు 100 డాలర్ల శ్రేణికి చేరువైంది.

మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌గా పరిగణించే పసిడికి డిమాండ్ నిలకడగా ఉంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.4 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,372.19 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయింది. అదే సమయంలో యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.5 శాతం తగ్గి 4,416.00 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది. రాబోయే ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల నేపథ్యంలో అమెరికన్ డాలర్ సూచీ మందగమనంలో సాగుతోంది.

ఎంసీఎక్స్ లోహాల ట్రేడింగ్ సరళి

భారతీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (ఎంసీఎక్స్)లో ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.05 శాతం స్వల్పంగా తగ్గి 1,53,070 వద్ద సాగింది. అదే సమయంలో కేజీ వెండి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు 0.10 శాతం లాభంతో 2,39,380 వద్ద ట్రేడయ్యాయి.

ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి తాజా ధరలు

స్వర్ణాభరణాల కొనుగోలుదారులు సాధారణంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ఎంచుకుంటారు. నాణేలు, బిస్కట్ల రూపంలో పెట్టుబడికి 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారాన్ని ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. సెప్టెంబర్ 9న దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో నమోదైన రేట్లు:

  • హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) 1,53,010; 22 క్యారెట్లు 1,40,259. కేజీ వెండి 2,39,080.
  • న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,500; 22 క్యారెట్లు 1,39,792. కేజీ వెండి 2,38,390.
  • ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,770; 22 క్యారెట్లు 1,40,039. కేజీ వెండి 2,38,700.
  • బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,890; 22 క్యారెట్లు 1,40,149. కేజీ వెండి 2,38,890.
  • కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,52,570; 22 క్యారెట్లు 1,39,856. కేజీ వెండి 2,38,380.
  • చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం 1,53,210; 22 క్యారెట్లు 1,40,443. కేజీ వెండి 2,39,390.

అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, డాలర్ మార్పిడి విలువ ఆధారంగా బులియన్ మార్కెట్ కదలికలు ఆధారపడి ఉంటాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/Lifestyle/బంగారం, వెండి ధరలు: నేటి నగరాల వారీ రేట్లు ఇవే
Home/Lifestyle/బంగారం, వెండి ధరలు: నేటి నగరాల వారీ రేట్లు ఇవే
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