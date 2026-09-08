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పెరిగిన బంగారం ధరలు.. రూ.1.54 లక్షలు దాటిన పసిడి.. నేటి ధరలివే

బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో సెప్టెంబరు 8న నమోదైన తాజా 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి రేట్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 8, 2026, 09:36:44 IST
By Praveen Kumar Lenkala, Hyderabad
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పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో మళ్లీ మొదలైన సైనిక దాడులు, ముదురుతున్న యుద్ధ భయాలు ప్రపంచ కమోడిటీ మార్కెట్లను కలవరపెడుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మంగళవారం (సెప్టెంబరు 8) దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ ఊపందుకున్నాయి.

పెరిగిన బంగారం ధరలు.. రూ.1.54 లక్షలు దాటిన పసిడి.. నేటి ధరలివే
పెరిగిన బంగారం ధరలు.. రూ.1.54 లక్షలు దాటిన పసిడి.. నేటి ధరలివే

యుద్ధ భయాలు.. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఘర్షణలు తీవ్రతరం కావడంతో హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా సాగే అంతర్జాతీయ ఇంధన సరఫరాకు విఘాతం కలుగుతుందనే ఆందోళన నెలకొంది. దీంతో బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర బారెల్‌కు 100 డాలర్ల వైపు శరవేగంగా దూసుకెళ్తోంది. దీనికి తోడు అమెరికన్ డాలర్ విలువ క్షీణించడం బంగారం కొనుగోళ్లకు మరింత కలిసివచ్చింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గత రెండు సెషన్ల నష్టాల నుంచి పసిడి కోలుకుంది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.7 శాతం పెరిగి అన్సు 4,435 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇతర లోహాల విషయానికి వస్తే స్పాట్ వెండి 1 శాతం పెరిగి 66.78 డాలర్లకు చేరగా, ప్లాటినం 0.4 శాతం పెరిగి 1,834 డాలర్లు, పెల్లాడియం 1 శాతం పెరిగి 1,402.87 డాలర్ల వద్ద నమోదు అయ్యాయి. "ప్రస్తుతం పసిడి మార్కెట్‌లో కొనుగోలుదారులు, విక్రేతల మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది" అని పెప్పర్‌స్టోన్ రీసెర్చ్ హెడ్ క్రిస్ వెస్టన్ విశ్లేషించారు.

దేశీయ మార్కెట్‌లో భగ్గుమన్న ధరలు

గ్లోబల్ మార్కెట్ సంకేతాలతో భారతదేశంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 0.52 శాతం (రూ. 790) పెరిగి 10 గ్రాములు రూ. 1,54,080 స్థాయికి చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో పసిడి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.47 శాతం పెరిగి రూ. 1,53,538 వద్ద ట్రేడ్ కాగా, ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.71 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 2,40,700 వద్ద కొనసాగుతోంది.

ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి రేట్లు (సెప్టెంబరు 8)

వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉండే స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల ఆధారంగా రిటైల్ మార్కెట్ ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల పసిడిని ఉపయోగిస్తారు.

హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ. 1,54,170 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,323గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ. 2,40,430 వద్ద నమోదైంది.

చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,54,370; 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,506; వెండి రూ. 2,40,750.

బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,54,050; 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,213; వెండి రూ. 2,40,240.

ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,53,930; 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,103; వెండి రూ. 2,40,050.

న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,53,660; 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,40,855; వెండి రూ. 2,39,630.

కోల్‌కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,53,720; 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,40,910; వెండి రూ. 2,39,730.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పెరిగిన బంగారం ధరలు.. రూ.1.54 లక్షలు దాటిన పసిడి.. నేటి ధరలివే
Home/News/పెరిగిన బంగారం ధరలు.. రూ.1.54 లక్షలు దాటిన పసిడి.. నేటి ధరలివే
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