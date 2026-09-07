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Gold Price today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణాలివే

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రతికూల సంకేతాలు, అమెరికాలో బలపడిన ఉద్యోగ గణాంకాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఎంసీఎక్స్ తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో తాజా పసిడి, వెండి ధరల వివరాలు ఇవే.

Published on: Sep 7, 2026, 09:29:57 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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పసిడి, వెండి కొనుగోలుదారులకు కొత్త వారం ఆరంభంలోనే ధరల ఉపశమనం లభించింది. సెప్టెంబరు 7 సోమవారం ఉదయం పూట మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం, వెండి కాంట్రాక్టులు నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్నాయి. అమెరికాలో బలమైన ఉద్యోగ నివేదిక వెలువడటంతో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయంగా పసిడికి డిమాండ్ తగ్గడం ధరల క్షీణతకు ప్రధాన కారణమైంది.

Gold Price today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

ఎంసీఎక్స్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రేట్లు

ఎంసీఎక్స్ ఉదయం సెషన్‌లో అక్టోబరు బంగారం ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ 0.30 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు 1,52,315 వద్ద నమోదైంది. డిసెంబరు వెండి కాంట్రాక్ట్ 0.33 శాతం తగ్గి కిలోకు 2,36,885 వద్ద ట్రేడయింది.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపిస్తోంది. యూఎస్ డిసెంబరు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.75 శాతం తగ్గి ట్రాయ్ ఔన్స్‌కు $4,436.49కి చేరింది. డాలర్ ఇండెక్స్ స్వల్పంగా పుంజుకోవడం కూడా పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచింది. స్పాట్ గోల్డ్ 0.5 శాతం క్షీణించి ఔన్స్‌కు $4,405.47 వద్ద నిలిచింది.

ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు

ఆగస్టు నెలలో అమెరికాలో అంచనాలను మించి ఉద్యోగాలు పెరిగాయి. నిరుద్యోగిత రేటు 4.1 శాతం వద్ద స్థిరంగా కొనసాగింది. అమెరికా లేబర్ మార్కెట్ బలంగా ఉండటంతో సెప్టెంబరు 16న జరగనున్న సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే అంచనాలు 60 శాతానికి పెరిగాయి.

"ఆగస్టులో నాన్-ఫామ్ పేరోల్స్ 1,62,000 పెరిగాయి. ఇది అంచనా వేసిన 55,000 కంటే చాలా ఎక్కువ. ఫలితంగా సెప్టెంబరు 16న ఫెడ్ ఫండ్స్ రేటు పెంపుపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఒకవేళ ఎఫ్‌ఓఎమ్‌సీ (FOMC) సభ్యులు ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మార్కెట్లో మరింత అనిశ్చితి చూడవచ్చు" అని ఎల్పీఎల్ ఫైనాన్షియల్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ జెఫ్రీ రోచ్ వివరించారు.

మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ చీఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ రవి సింగ్ మాట్లాడుతూ, "యూఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుతుండటం, డాలర్ బలాన్ని పుంజుకోవడం బంగారంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు ఏడో నెలకు చేరడం, ముడిచమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ భయాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వారంలో రాబోయే యూఎస్ పీపీఐ (PPI), సీపీఐ (CPI) ద్రవ్యోల్బణ డేటా ఆధారంగా బంగారం తదుపరి గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది" అని తెలిపారు.

దేశీయంగా ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి, వెండి ధరలు

అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది.

వివిధ నగరాల్లో సెప్టెంబరు 7 నాటి తాజా రీటైల్ ధరలు (రిటైల్ రేట్లు):

నగరం24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)వెండి (1 కిలో)
హైదరాబాద్ 1,52,860 1,40,122 2,36,520
న్యూఢిల్లీ 1,52,370 1,39,673 2,36,000
ముంబై 1,52,640 1,39,920 2,36,410
బెంగళూరు 1,52,760 1,40,030 2,36,590
కోల్‌కతా 1,52,420 1,39,718 2,35,830
చెన్నై 1,53,060 1,40,305 2,36,830

భారత్‌లో ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక పరిస్థితులు, అమెరికా వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాల ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లో ధరల్లో మరింత మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/Gold Price Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణాలివే
Home/News/Gold Price Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణాలివే
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