ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
భారతీయుల ప్రయాణ తీరు మారింది.. సోలో, మైక్రో ట్రిప్స్పైనే ఆసక్తి
పాత పద్ధతులకు భిన్నంగా 2026లో భారతీయులు కొత్త తరహా ప్రయాణాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఒక్కరోజు విహారయాత్రలు, సోలో ట్రిప్స్, వెల్నెస్ పర్యటనలపై ఆసక్తి భారీగా పెరిగినట్లు గూగుల్ ట్రెండ్స్ వెల్లడించింది. ట్రిప్ ప్లానింగ్లో ఏఐ టూల్స్ సెర్చ్ 600 శాతం ఎగబాకింది.
భారతదేశంలో పర్యాటక రంగం సరికొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. కేవలం పేరున్న పర్యాటక ప్రదేశాలను చూసి రావాలనే పాతకాలపు జాబితాలకు (చెక్లిస్ట్లకు) నేటి ప్రయాణికులు స్వస్తి చెబుతున్నారు. ప్రశాంతమైన అటవీ బాటల్లో నడవడం, వారాంతంలో చిన్నపాటి విరామం తీసుకోవడం, ఏదైనా శనివారం అనుకోకుండా ఒక్కరోజు విహారయాత్రకు బయలుదేరడం లేదా కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకునేందుకు ఒంటరిగా ప్రయాణించడం వంటి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఎవరి వ్యక్తిగత అభిరుచులకు తగ్గట్లు వారు తమ ప్రయాణాలను రూపొందించుకుంటున్నారు.
2026లో భారతీయుల ప్రయాణ శైలిలో వస్తున్న ఈ మార్పులపై ‘గూగుల్ ఇండియా’ బృందం నవంబర్ 23న ఆసక్తికర గణాంకాలను విడుదల చేసింది. ప్రశాంతమైన విశ్రాంతి కేంద్రాలు, స్థానిక విహారయాత్రలు, స్వతంత్ర పర్యటనలపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగినట్లు ‘గూగుల్ ట్రెండ్స్’ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
అనుభూతులు, ఆరోగ్య యాత్రలకే పెద్దపీట
సాధారణ సందర్శనల కంటే ప్రత్యక్ష అనుభూతులను ఇచ్చే ప్రయాణాల వైపు భారతీయులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. సంగీత కచేరీలు, ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు అనుగుణంగా సెలవులను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ‘హైకింగ్ ట్రైల్స్ నియర్ మీ’ (సమీపంలోని ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు), ‘మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ ట్రావెల్’ వంటి అంశాల కోసం గూగుల్లో వెతికే వారి సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగి బ్రేకౌట్ సెర్చ్లుగా నిలిచాయి. అందరికీ తెలిసిన రద్దీ ప్రాంతాల కంటే, బయటి ప్రపంచానికి అంతగా తెలియని కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించేందుకు పర్యాటకులు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ‘హిడెన్ జెమ్స్ ఇండియా’ (భారత్లోని అజ్ఞాత అందాలు) సెర్చ్లు ఏకంగా 400 శాతం ఎగబాకాయి.
ప్రయాణాలతో పాటు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా పర్యాటకులు సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ‘వెల్నెస్ ట్రావెల్ ఇండియా’ కోసం వెతికే వారి సంఖ్య 1,600 శాతం పెరగగా, ‘ఫిట్నెస్ ట్రిప్’ సెర్చ్లు 950 శాతం వృద్ధి చెందాయి. రోజువారీ ఉరుకులు పరుగుల జీవితం నుంచి పూర్తిగా విరామం తీసుకునేందుకు ప్రశాంతమైన ప్రదేశాలను ఎంచుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ‘సైలెంట్ రిట్రీట్’ సెర్చ్లు 150 శాతం పెరిగాయి. నింపాదిగా ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ చేసే ‘స్లో ట్రావెల్’ అంటే ఏమిటో తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తి కనబరిచారు.
మైక్రో ట్రిప్స్ హవా.. ఒక్కరోజు పర్యటనలకు క్రేజ్
సుదీర్ఘ సెలవుల కోసం ఎదురుచూడకుండా, దొరికిన చిన్న అవకాశాన్ని సైతం విహారయాత్రగా మార్చుకునే ధోరణి ఊపందుకుంది. ‘వీకెండ్ గెట్అవేస్ నియర్ మీ’, ‘లాంగ్ వీకెండ్ ట్రావెల్’ వంటి సెర్చ్లకు ఎప్పటిలాగే ఆదరణ కొనసాగుతుండగా, గడిచిన ఏడాది కాలంలో ‘వన్ డే ట్రిప్ నియర్ మీ’ (సమీపంలో ఒక్కరోజు పర్యటన) సెర్చ్లు 130 శాతం పెరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కరోజు పర్యటనల కోసం వెతకడంలో మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
వసతి ఎంపికల విషయంలోనూ ప్రయాణికుల ఆలోచనలు మారాయి. తమ జీవనశైలికి సరిగ్గా సరిపోయే వసతుల కోసమే పర్యాటకులు అన్వేషిస్తున్నారు. పెంపుడు జంతువులను అనుమతించే ‘బెస్ట్ పెట్ ఫ్రెండ్లీ హోటల్స్’, బడ్జెట్లో ఉండే ‘అఫర్డబుల్ హోమ్స్టే’, కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లేందుకు అనువైన ‘ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ డెస్టినేషన్స్’ కోసం ఈ ఏడాది గూగుల్లో విపరీతంగా వెతికారు.
ఒంటరి ప్రయాణాలు.. కొత్త సమూహాలతో పరిచయాలు
ఒంటరిగా (సోలో) ప్రయాణించడం ఇప్పుడు కొద్దిమందికి మాత్రమే పరిమితమైన అంశం కాదు. దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది సోలో ట్రిప్స్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. ‘సోలో ట్రావెల్ గైడ్’, ‘బెస్ట్ ప్లేసెస్ టు ట్రావెల్ సోలో’, ‘సోలో ట్రావెల్ కాస్ట్ ఇండియా’ వంటి ప్రశ్నలు గూగుల్ ట్రెండ్స్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ఒంటరి ప్రయాణమంటే ఏకాకిగా గడపడం కాదని, కొత్త స్నేహాలను పెంచుకోవడమని నేటి యువత భావిస్తోంది. ప్రయాణ మార్గంలో తమలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న వారితో కలిసి ప్రయాణించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుండటంతో ‘ట్రావెల్ కమ్యూనిటీ’ సెర్చ్లు 400 శాతం పెరిగాయి.
ట్రిప్ ప్లానింగ్లో ఏఐ టూల్స్ జోరు
ప్రయాణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకునేందుకు భారతీయ పర్యాటకులు సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు. గడిచిన ఏడాది కాలంలో ‘ఏఐ ఫర్ ట్రావెల్’ సెర్చ్లు 600 శాతం పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. సోషల్ మీడియా ఫీడ్లో కనిపించిన అందమైన ప్రదేశాన్ని గుర్తించడం నుంచి గమ్యస్థానానికి చేరుకున్నాక స్థానిక విశేషాలను తెలుసుకోవడం వరకు గూగుల్ ఏఐ టూల్స్ మూడు విధాలుగా తోడ్పడుతున్నాయి.
మొదటిది ‘గూగుల్ సెర్చ్లోని ఏఐ మోడ్’. సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా అందమైన కేఫ్ లేదా పర్యాటక ప్రదేశం ఫొటో కనిపిస్తే, దాని స్క్రీన్షాట్ తీసి గూగుల్ సెర్చ్ ఏఐ మోడ్లో అప్లోడ్ చేస్తే చాలు. "ఇది ఎక్కడ ఉంది? నాకు ట్రిప్ ప్లాన్ చేయడంలో సాయం చేయండి" అని అడిగితే ఆ ప్రదేశం వివరాలతో పాటు పూర్తి ప్రయాణ ప్రణాళికను క్షణాల్లో అందిస్తుంది.
రెండోది ‘జెమిని (Gemini) యాప్’. జెమిని సెట్టింగ్స్లో ‘పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్’ ఆన్ చేసి, జీమెయిల్, యూట్యూబ్, గూగుల్ ఫొటోస్ వంటి కనెక్టెడ్ యాప్స్ను అనుసంధానించడం ద్వారా వ్యక్తిగత అభిరుచులకు తగ్గట్లు ఐటినరీని రూపొందించుకోవచ్చు. పాత ప్రయాణాలు, ఇష్టాలను సురక్షితంగా పరిశీలించి జెమిని సిఫార్సులు చేస్తుంది. "నా అభిరుచులకు తగ్గట్లుగా ఆరు గంటల ప్రయాణ దూరంలో ఉన్న కొండ ప్రాంతాల్లో వీకెండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయండి" అని సూచిస్తే పూర్తి వివరాలతో ప్రణాళిక సిద్ధమవుతుంది.
స్థానికుల్లా అన్వేషించేందుకు ‘ఆస్క్ మ్యాప్స్’
మూడోది ‘ఆస్క్ మ్యాప్స్ (Ask Maps)’. కొత్త ప్రాంతానికి చేరుకున్న తర్వాత స్థానికుల తరహాలో ఆ ప్రదేశాన్ని చుట్టిరావడానికి ఈ ఫీచర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రయాణంలో ఉండగానే సంభాషణ శైలిలో సంక్లిష్టమైన ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు హోటల్కు వెళ్లే మార్గంలోనే మంచి రేటింగ్ ఉన్న సంప్రదాయ భోజనశాల ఎక్కడ ఉందో అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. సాంకేతికత తోడుగా, వ్యక్తిగత ఆసక్తుల చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ కొత్త తరహా పర్యటనలు 2026లో భారత పర్యాటక రంగానికి సరికొత్త కళను తీసుకొచ్చాయి.