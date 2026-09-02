ఆండ్రాయిడ్ కొత్త అప్డేట్: వస్తువులను గుర్తుపెట్టుకునే గూగుల్ జెమిని
స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుల కోసం గూగుల్ 'సెప్టెంబర్ ఆండ్రాయిడ్ డ్రాప్' అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. వస్తువుల ఆచూకీ తెలిపే జెమిని ఏఐ, ప్రయాణాల్లో కళ్లు తిరగకుండా చూసే మోషన్ అసిస్ట్, దృష్టి లోపం ఉన్నవారి కోసం గైడెడ్ విజన్ వంటి పలు కీలక ఫీచర్లను ఇందులో తీసుకొచ్చారు.
రోజువారీ డిజిటల్ జీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేసే లక్ష్యంతో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ 'సెప్టెంబర్ ఆండ్రాయిడ్ డ్రాప్' పేరుతో కొత్త ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన అనుభూతిని అందించేలా జెమినీ ఏఐ, ఫైండ్ హబ్, గూగుల్ మెసేజెస్, డివైజ్ యాక్సెసిబిలిటీ విభాగాల్లో ఈ మార్పులు చేశారు.
వస్తువులు ఎక్కడ పెట్టారో చెప్పేసే జెమిని
మనం రోజూ వాడే పాస్పోర్ట్, స్పేర్ తాళంచెవులు వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులను ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోవడం సర్వసాధారణం. ఈ సమస్యకు గూగుల్ జెమిని ఇప్పుడు పరిష్కారం చూపుతోంది. వినియోగదారులు తమ ముఖ్యమైన వస్తువులను ఎక్కడ ఉంచారో జెమినికి చెబితే, ఆ సమాచారాన్ని అది ఫైండ్ హబ్లో భద్రపరుస్తుంది.
ఉదాహరణకు, "నేను నా పాస్పోర్ట్ను బెడ్రూమ్ డ్రాయర్లో పెట్టాను, గుర్తుంచుకో" అని జెమినికి వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా చెప్పవచ్చు. అవసరమైతే ఆ వస్తువు ఫోటోను కూడా జతచేసే సదుపాయం ఉంది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా "నా పాస్పోర్ట్ ఎక్కడుంది?" అని అడిగితే వెంటనే ఫైండ్ హబ్ ద్వారా జెమిని ఆ సమాచారాన్ని స్క్రీన్పై చూపిస్తుంది. ఈ సౌకర్యం ఆండ్రాయిడ్ 16, ఆపై వెర్షన్లలో పనిచేసే ఫోన్లలో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ప్రయాణాల్లో కళ్లు తిరగకుండా 'మోషన్ అసిస్ట్'
కారు లేదా బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఫోన్ వాడుతుంటే కొందరికి వికారం, కళ్లు తిరగడం (మోషన్ సిక్నెస్) వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. ఈ సమస్యను నివారించేందుకు ఆండ్రాయిడ్ 17 వెర్షన్లో 'మోషన్ అసిస్ట్' అనే ఫీచర్ను పరిచయం చేశారు.
ఇది వాహనం కదలికలకు అనుగుణంగా స్క్రీన్పై మెత్తటి బుడగల (బబుల్స్) రూపంలో అన్వేషణ గ్రాఫిక్స్ను ప్రదర్శిస్తుంది. కళ్లకు కనిపించే దృశ్యానికి, శరీరానికి కలిగే అనుభూతికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడం ద్వారా మోషన్ సిక్నెస్ను ఈ ఫీచర్ అదుపు చేస్తుంది. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన రంగులు, పారదర్శకతతో ఈ బుడగలను మార్చుకోవచ్చు.
దృష్టి లోపం ఉన్నవారికి 'గైడెడ్ విజన్'
చూపు మందగించినవారు, అంధుల కోసం గూగుల్ జెమిని లైవ్లో 'గైడెడ్ విజన్' అనే ప్రత్యేక ఫీచర్ను జోడించింది. కెమెరాను ఆన్ చేసి పరిసరాలను జెమినికి చూపిస్తే, అక్కడ ఏముందో ఏఐ వాయిస్ ద్వారా స్పష్టంగా వివరిస్తుంది. చిన్న అక్షరాల పుస్తకాలు చదవడం, ఎదురుగా ఉన్న వస్తువులను గుర్తుపట్టడం, కొత్త ప్రాంతాల్లో నడవడం ఇందులో సులువవుతుంది. వస్తువు సరిగ్గా కనిపించకపోతే కెమెరాను ఏటు తిప్పాలో కూడా జెమిని వాయిస్ ద్వారా సలహాలు ఇస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 9, ఆపై వెర్షన్ ఉన్న ఫోన్లలో ఈ ఫీచర్ పనిచేస్తుంది.
మెసేజెస్లోనే గూగుల్ కీప్, కొత్త థీమ్స్
గూగుల్ మెసేజెస్లో చాటింగ్ చేసుకుంటూనే గ్రోసరీ లిస్ట్లు, ట్రావెల్ ప్లాన్లు తయారు చేసుకునేలా 'గూగుల్ కీప్' సదుపాయాన్ని అనుసంధానించారు. దీంతో పాటు యూజర్లు తమ చాట్ స్క్రీన్ను నచ్చిన వాల్పేపర్లు, రంగులతో కొత్తగా అలంకరించుకునే చాట్ థీమ్స్ ఫీచర్ను కూడా మెసేజెస్లోకి తెచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More