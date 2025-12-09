Edit Profile
    వయస్సుకు, సంతాన సాఫల్యతకు నిజంగా సంబంధం ఉందా? సమంతకు గైనకాలజిస్ట్ స్పష్టత

    నటి సమంత రూత్ ప్రభు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నోజర్ షెరియార్‌తో సంతాన సాఫల్యత, వయస్సు మధ్య సంబంధంపై చర్చించారు. 

    Published on: Dec 09, 2025 11:49 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సంతాన సాఫల్యత, వయస్సు అనేది నేటి మహిళలకు ఒక ప్రధాన ఆరోగ్య ఆందోళనగా మారింది. దీనికి సమాజం నుంచి వచ్చే ఒత్తిడి, ‘బయోలాజికల్ క్లాక్’, ఆరోగ్య సమస్యలు కారణమవుతున్నాయి. అయితే, సంతాన సాఫల్యతకు, వయస్సుకు నిజంగా సంబంధం ఉందా? అనే అంశాన్ని నటి సమంత రూత్ ప్రభు తాజాగా ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ నోజర్ షెరియార్‌తో చర్చించారు.

    వయస్సుకు, సంతాన సాఫల్యతకు నిజంగా సంబంధం ఉందా? సమంతకు గైనకాలజిస్ట్ స్పష్టత
    వయస్సుకు, సంతాన సాఫల్యతకు నిజంగా సంబంధం ఉందా? సమంతకు గైనకాలజిస్ట్ స్పష్టత

    డిసెంబర్ 8న, ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన చిన్న క్లిప్‌ను సమంత తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. ఈ చర్చ ప్రధానంగా మహిళల ఆరోగ్యం, సంతాన సాఫల్యతకు సంబంధించిన అపోహలు, వాస్తవాలు, వారికి ఉన్న ఎంపికల గురించి కేంద్రీకృతమై ఉంది.

    సంతాన సాఫల్యతపై ఒత్తిడి వద్దు: డాక్టర్ నోజర్

    ఇంటర్వ్యూ క్లిప్‌ను పంచుకుంటూ, "సంతాన సాఫల్యత అనేది చాలాసార్లు భయంకరంగా, గందరగోళంగా, తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేసేలా అనిపిస్తుంది. కానీ, నిజంగా అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు" అని సమంత క్యాప్షన్‌లో రాశారు.

    తల్లి కావాలని కలలు కనేవారి కోసమే ఈ చర్చ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. "బిడ్డను కనాలని అనుకునే మహిళలకు, సంతాన సాఫల్యతకు వయస్సుకు సంబంధం ఉందా? ప్రతిదీ మహిళ వయస్సుపైనే ఆధారపడి ఉంటుందా?" అని డాక్టర్ నోజర్‌ను సమంత సూటిగా ప్రశ్నించారు

    డాక్టర్ నోజర్ షెరియార్ స్పందన ఇదీ

    "సంతాన సాఫల్యతకు, వయస్సుకు సంబంధం ఉంది అనడంలో సందేహం లేదు. అయితే, ఈ సంబంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మహిళలను ఒత్తిడికి గురి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు" అని డాక్టర్ చెప్పారు.

    ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని బలంగా చెబుతూ, "నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే... మహిళలు తమకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే పిల్లలను కనాలి, కనక తప్పదు అనుకున్నప్పుడు కాదు. ఈ విషయంలో సైన్స్, వైద్య రంగం, సమాజం వారికి అండగా నిలబడాలి" అని సూచించారు.

    డాక్టర్ నోజర్ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. మహిళ శరీరంలో ఆమె వయస్సుతో సమానంగా ఉండే కణం బహుశా అండాలు (Eggs) మాత్రమేనని ఆయన చెప్పారు.

    "ఆమె శరీరంలో ఉండే ప్రతి ఇతర కణం ప్రతి కొన్ని నెలలకు క్రమం తప్పకుండా కొత్తగా భర్తీ అవుతుంది.." అని ఆయన వివరించారు.

    పురుషుల పాత్ర: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురుషులలో వీర్య కణాల (Sperm) సంఖ్య పడిపోతోందని డాక్టర్ నోజర్ నొక్కి చెప్పారు. సంతాన సాఫల్యత గురించి మాట్లాడినప్పుడు, మనం కేవలం వైద్యపరమైన అంశాలనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని ఆయన అన్నారు.

    జీవనశైలి ప్రభావం: పురుషులు కూడా ఎంచుకుంటున్న జీవనశైలి (Lifestyle) మార్పుల వల్ల ప్రభావితమవుతున్నారని ఆయన హెచ్చరించారు. ఫలదీకరణ అనేది స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరి ఆరోగ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఈ చర్చ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.

    (పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలపై సందేహాలు ఉంటే మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

