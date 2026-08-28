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హెచ్1ఎన్1 ఫ్లూ ఊపిరితిత్తులకు సోకితే ప్రమాదమేనా? లక్షణాలు, జాగ్రత్తలు

హెచ్1ఎన్1 ఫ్లూ సాధారణంగా స్వల్పంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఊపిరితిత్తులకు పాకితే తీవ్ర శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఎప్పుడు ప్రమాదకరంగా మారుతుంది, ముప్పు ఉన్నవారెవరు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేమిటో యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి చంద్రగిరి అందిస్తున్న విశ్లేషణ.

Published on: Aug 28, 2026, 17:02:06 IST
By HT Telugu Desk
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సాధారణ ఫ్లూ లాగే మొదలయ్యే హెచ్1ఎన్1 (H1N1) ఇన్ఫెక్షన్ చాలామందిలో స్వల్ప లక్షణాలతోనే తగ్గిపోతుంది. జ్వరం, దగ్గు, నీరసం, ఒళ్లు నొప్పులు, గొంతులో అసౌకర్యం, ముక్కు కారడం వంటి లక్షణాలు ఇంటి వద్దే తీసుకునే ప్రాథమిక సంరక్షణతో నయమవుతాయి. అయితే, కొందరిలో ఈ వైరస్ శ్వాసకోశ ఎగువ భాగం నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వ్యాపించి తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి చంద్రగిరి
హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి చంద్రగిరి

ఊపిరితిత్తులపై దాడికి సంకేతాలు ఇవే..

బాధితుల్లో అత్యధికులు ఎలాంటి సంక్లిష్టతలు లేకుండానే కోలుకుంటారు. ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రమై ఊపిరితిత్తులకు వ్యాపించినప్పుడు ప్రధానంగా ఈ క్రింది లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

  • శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది క్రమంగా పెరగడం
  • ఛాతీలో అసౌకర్యం లేదా ఒత్తిడిగా అనిపించడం
  • రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోవడం
  • కొద్దిదూరం నడిచినా శ్వాస ఆడకపోవడం
  • తగ్గకుండా నిరంతరం పెరుగుతున్న దగ్గు
  • జ్వరం లేదా శ్వాస సమస్యలు తగ్గకపోవడం

సాధారణ ఫ్లూ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తిలో ఇటువంటి హెచ్చరిక సంకేతాలు కనిపిస్తే అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

తీవ్ర ముప్పు ఎవరికి ఎక్కువ?

హెచ్1ఎన్1 సోకిన అందరికీ ఒకే రకమైన ప్రమాదం ఉండదు. కొందరికి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సంక్లిష్టతలు తలెత్తే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

  • 60 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు
  • చిన్న పిల్లలు
  • ఆస్తమా, సీవోపీడీ (COPD) వంటి దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఉన్నవారు
  • మధుమేహం (షుగర్) బాధితులు
  • గుండె, మూత్రపిండాల (కిడ్నీ) జబ్బులు ఉన్నవారు
  • రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు
  • గర్భిణులు
  • స్థూలకాయం, నిద్రలో శ్వాస సమస్యలు (OSA) ఉన్నవారు

ఈ వర్గాల వారికి ప్రారంభంలో సాధారణంగానే అనిపించినా, ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా తీవ్రరూపం దాల్చి ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు.

ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోతే ఏం జరుగుతుంది?

ఆక్సిజన్ స్థాయిలు గణనీయంగా తగ్గడం అత్యంత ప్రమాదకరమైన సంకేతం. ఆక్సిజన్ పడిపోయిన బాధితులను అత్యవసరంగా ఆసుపత్రిలో చేర్చి ఆక్సిజన్ అందించాలి. తీవ్రమైన కేసుల్లో ఊపిరితిత్తులు శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్‌ను అందించలేకపోవచ్చు. అటువంటి సమయంలో ఐసీయూ (ICU) సంరక్షణ, మెకానికల్ వెంటిలేటర్ సపోర్ట్ అవసరమవుతుంది.

హెచ్1ఎన్1 ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రమైతే న్యూమోనియా, రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ లేదా సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ఇవి తక్కువమందిలోనే కనిపించినప్పటికీ, సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా మారతాయి.

చికిత్స విధానం.. సమయమే ముఖ్యం

చాలామంది బాధితులకు ప్రాథమిక సంరక్షణ, విశ్రాంతితో చికిత్స చేయవచ్చు. వ్యాధి ప్రారంభ దశలోనే 'ఒసెల్టామివిర్' (Oseltamivir) వంటి యాంటీవైరల్ ఔషధాలను వాడటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, తగ్గని జ్వరం, పడిపోతున్న ఆక్సిజన్ స్థాయిలు ఉన్నవారు వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేరి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందాలి.

శ్వాసపై ధ్యాస నిలపండి

హెచ్1ఎన్1 సాధారణంగా ప్రాణాంతకం కాకపోయినా, తగ్గని దగ్గు, ఆయాసం, ఛాతీలో నొప్పులు లేదా ఆక్సిజన్ తగ్గడం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముందస్తు గుర్తింపు, తగిన సమయంలో వైద్య చికిత్స పొందడం ద్వారా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాణాంతకంగా మారకుండా అడ్డుకోవచ్చు. ఊపిరితిత్తుల నిపుణులు (పల్మోనాలజిస్ట్) సమస్య తీవ్రతను అంచనా వేసి తగిన వైద్యం అందిస్తారు.

వ్యాసకర్త:

డాక్టర్ ప్రణయ్ సాయి చంద్రగిరి,

కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్,

యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్

  • HT Telugu Desk
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    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/హెచ్1ఎన్1 ఫ్లూ ఊపిరితిత్తులకు సోకితే ప్రమాదమేనా? లక్షణాలు, జాగ్రత్తలు
Home/Lifestyle/హెచ్1ఎన్1 ఫ్లూ ఊపిరితిత్తులకు సోకితే ప్రమాదమేనా? లక్షణాలు, జాగ్రత్తలు
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