    Hair growth serum : బట్టతల సమస్యకు విరుగుడు? 56 రోజుల్లోనే జుట్టు మొలిపించే 'అద్భుత' సీరం ఇది!

    Hair growth tips : జుట్టు రాలడం, పలచబడటం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి శాస్త్రవేత్తలు ఒక తీపి కబురు అందించారు! తైవాన్‌కు చెందిన పరిశోధకులు రూపొందించిన ఒక సరికొత్త హెయిర్ సీరం, కేవలం 8 వారాల్లోనే అద్భుతమైన ఫలితాలను చూపిస్తోందని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది.

    Published on: Apr 21, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Hair growth serum : జుట్టు రాలడం వల్ల కలిగే మానసిక ఆందోళన అంతా ఇంతా కాదు! జుట్టును పెంచాలని చేసే ప్రయత్నం కూడా అంతా ఇంతా కాదు. అయితే, మార్కెట్​లో దొరికే రకరకాల కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడి విసిగిపోయిన వారికి శాస్త్రవేత్తలు ఒక శుభవార్త చెప్పారు. తైపీలోని 'స్విట్జర్ బయోటెక్ కంపెనీ' (ఎస్​బీసీ) శాస్త్రవేత్తల బృందం, ఉష్ణమండల మొక్కల సారాన్ని ఉపయోగించి ఒక సరికొత్త హెయిర్ గ్రోత్ సీరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఇది కేవలం 56 రోజుల్లోనే జుట్టు థిక్​నెస్​ని, సాంద్రతను గణనీయంగా పెంచుతుందని క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద్వారా నిరూపించింది.

    56 రోజుల్లోనే బట్టతల సమస్యను దూరం చేసే సీరం! (AI Generated Image)
    పరిశోధన ఎలా జరిగింది?

    హెయిర్​ గ్రోత్​పై ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్‌ను అత్యంత పకడ్బందీగా 'డబల్-బ్లైండ్' పద్ధతిలో నిర్వహించారు. అంటే, ఎవరికి అసలు మందు ఇస్తున్నారు, ఎవరికి సాధారణ నీటి లాంటి ద్రవం (ప్లెసిబో) ఇస్తున్నారో స్వయంగా పరిశోధకులకు కూడా తెలియదు.

    వాలంటీర్లు: 18 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న 60 మంది ఆరోగ్యవంతులైన పెద్దలపై ఈ పరీక్షలు జరిపారు.

    పద్ధతి: ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు 1 ఎంఎల్ సీరాన్ని తల చర్మంపై (స్కాల్ప్) అప్లై చేయాలి. ఇలా వరుసగా 8 వారాల పాటు నిర్వహించారు.

    పర్యవేక్షణ: 14, 28, 42, 56వ రోజుల్లో అత్యాధునిక ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీతో జుట్టులో వస్తున్న మార్పులను రికార్డ్ చేశారు.

    ఫలితాలు: ఊహించని మార్పు..

    56 రోజుల తర్వాత ఫలితాలను విశ్లేషించగా, ప్లేసిబో గ్రూపుతో పోలిస్తే ఈ సీరం వాడిన వారిలో జుట్టు సాంద్రత 25 శాతం పెరిగింది. జుట్టు కేవలం పొడవు పెరగడమే కాకుండా, వెంట్రుకల థిక్​నెస్ కూడా పెరగడం విశేషం. సాధారణంగా జుట్టు పెరుగుదల సైకిల్ నెలల తరబడి సాగుతుంది, కానీ ఈ ఫార్ములా ఆ వేగాన్ని పెంచినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

    ఈ సీరంలోని రహస్య పదార్థాలు ఏవి?

    ఈ సీరం ఇంత ప్రభావవంతంగా పనిచేయడానికి కారణం అందులోని మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు:

    సెంటెల్లా ఆసియాటికా : దీనిని మన దగ్గర సరస్వతి ఆకు జాతి మొక్కగా పిలుస్తారు. దీని నుంచి సేకరించిన 'ఎక్స్‌ట్రా సెల్యులార్ వెసికిల్స్' (కణాల మధ్య సంకేతాలను పంపే సూక్ష్మ కణాలు) తల చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

    గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ (IGF-1 & FGF-7): ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను యాక్టివేట్ చేస్తాయి. నిద్రాణంగా ఉన్న కుదుళ్ల నుంచి కూడా కొత్త జుట్టు వచ్చేలా ప్రేరేపిస్తాయి.

    కెఫీన్, పాంథెనాల్: కెఫీన్ రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుందని ఇప్పటికే నిరూపితమైంది. పాంథెనాల్ వెంట్రుకలకు అవసరమైన తేమను అందిస్తుంది.

    ప్రస్తుత చికిత్సలకు ఇది ప్రత్యామ్నాయమా?

    ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ‘మినాక్సిడిల్’, ‘ఫినాస్టరైడ్’ వంటి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఇవి ఫలితాలు చూపడానికి చాలా కాలం పడుతుంది, కొన్నిసార్లు దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉండవచ్చు. వాటితో పోలిస్తే, ఈ ప్లాంట్-బేస్డ్ సీరం సురక్షితమైనదిగా కనిపిస్తోంది. అయితే, మినాక్సిడిల్‌తో నేరుగా పోల్చి చూస్తే తప్ప దీని అసలు సామర్థ్యం పూర్తిగా తెలియదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు..

    ఈ అధ్యయనం ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది చిన్న స్థాయిలో జరిగిన పరీక్ష మాత్రమే. ఈ సీరం వాడటం ఆపేస్తే జుట్టు మళ్లీ రాలిపోతుందా? లేదా ఇది శాశ్వత పరిష్కారమా? అన్న విషయాలపై మరిన్ని పెద్ద స్థాయి క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరగాల్సి ఉంది.

    ఏదేమైనా బట్టతల సమస్య ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారికి ఇది ఒక వరం లాంటిదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ఈ సీరం వాడితే జుట్టు ఎంత వేగంగా పెరుగుతుంది?

    అధ్యయనం ప్రకారం, 14 రోజుల నుంచే మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి. కానీ స్పష్టమైన ఫలితం (సుమారు 25 శాతం పెరుగుదల) కనిపించడానికి 56 రోజులు పడుతుంది.

    2. సెంటెల్లా ఆసియాటికా మొక్క వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి?

    ఇది చర్మంలో మంటను (Anti-inflammatory) తగ్గిస్తుంది. తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుదుళ్లు బలంగా ఉంటాయి. ఈ మొక్కలోని కణాలు స్కాల్ఫ్ ఆరోగ్యాన్ని రక్షిస్తాయి.

    3. ఈ సీరం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉందా?

    ఇది ఇంకా క్లినికల్ ట్రయల్స్, పరిశోధన దశలోనే ఉంది. మరిన్ని పరీక్షలు, అధికారిక అనుమతుల తర్వాతే ఇది వాణిజ్యపరంగా మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    4. ఎవరైనా ఈ సీరం వాడవచ్చా?

    ఈ అధ్యయనం 18-60 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న ఆరోగ్యవంతులపై జరిగింది. అయితే, ఏదైనా కొత్త హెయిర్ ప్రొడక్ట్ వాడే ముందు చర్మ నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

