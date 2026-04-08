ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నుంచి ఆశ్రమానికి.. ధ్యానంతో హన్నా జీవితం ఎలా మారిందంటే?
ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై రష్యా బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నప్పుడు ప్రాణరక్షణ కోసం చేతిలో కత్తి పట్టుకున్న ఓ మహిళ.. ఇప్పుడు ఆశ్రమంలో ప్రశాంత జీవితం గడుపుతోంది. ఎన్నో వేధింపులు, యుద్ధ భయాలను దాటుకుని ధ్యానంతో ఆమె తన జీవితాన్ని ఎలా మార్చుకుందో తెలుసుకోండి.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైన తొలి రోజులు... కీవ్ నగరంలో ఎటు చూసినా భయం. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని పారిపోతున్న జనం. సరిగ్గా ఆ సమయంలో మిగతా పౌరుల్లాగే హన్నా చుయికో కూడా ప్రాణభయంతో వణికిపోయారు. తన వెంట ఒక చిన్న బ్యాగులో పాస్పోర్టు, కొద్దిగా డబ్బుతో పాటు ప్రాణరక్షణ కోసం ఒక కత్తిని కూడా పెట్టుకున్నారు. బయట ప్రపంచంలో యుద్ధం ఎంతటి వినాశనాన్ని సృష్టిస్తోందో, ఆమె మనసులోనూ అప్పటికే అంతకంటే పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతోంది. ఎన్నో వ్యక్తిగత విషాదాలు, దానికి తోడు దేశంపై యుద్ధం ఆమెను మానసికంగా కుంగదీశాయి. కానీ, ఆ తీవ్రమైన గందరగోళం నుంచి బయటపడి, భారతీయ యోగా, ధ్యాన పద్ధతుల ద్వారా ఆమె తన జీవితాన్ని పూర్తిగా కొత్త దారిలోకి మళ్లించారు.
చిన్ననాటి నుంచే కష్టాల కడలి
ఉక్రెయిన్లోని లుహాన్స్క్ ప్రాంతంలో ఉన్న బొండారెవ్ అనే చిన్న గ్రామంలో హన్నా జన్మించారు. నలుగురు తోబుట్టువులలో ఆమెనే ఆఖరి సంతానం. ఒకవైపు స్వేచ్ఛ, మరోవైపు కఠినమైన క్రమశిక్షణ మధ్య ఆమె బాల్యం గడిచింది. అయితే, టీనేజ్లోకి అడుగుపెట్టే నాటికే ఆమె ఎన్నో కఠిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు. మానసిక, శారీరక, లైంగిక హింసకు గురై తీవ్రమైన మానసిక వేదనను అనుభవించారు.
అయినప్పటికీ జీవితంలో ఎదురైన కష్టాలకు ఆమె భయపడలేదు. చిన్న వయసులోనే సామాజిక స్పృహను పెంచుకుని, రాజకీయ కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. మేనేజ్మెంట్ కోర్సు పూర్తి చేసి, కీవ్ నగరంలోని ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థలో డిజైనర్గా స్థిరపడ్డారు. 28 ఏళ్ల వయసులో వివాహం చేసుకున్న హన్నా.. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన భర్త బాధ్యతలను కూడా ఒంటరిగా మోశారు. ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇలా జీవితంలో వరుసగా ఎదురైన ఆఘాతాల నుంచి కోలుకుంటున్న సమయంలోనే, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆమెను శారీరకంగా, మానసికంగా పూర్తిగా విరిచేసింది.
లండన్ ప్రయాణం.. యోగాతో కొత్త జీవితం
యుద్ధం తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో ఉక్రెయిన్ విడిచిపెట్టిన హన్నా, లండన్ చేరుకుని అక్కడే రెండేళ్ల పాటు ఉన్నారు. ఆ సమయంలోనే ఆమెకు ఈశా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సధ్గురు బోధించే 'శాంభవీ మహా ముద్ర' గురించి తెలిసింది. శ్వాస, ధ్యాన ప్రక్రియల కలయికతో కూడిన ఈ 21 నిమిషాల క్రియను ఆమె సాధన చేయడం ప్రారంభించారు. మనసులోని అలజడిని తగ్గించి, స్పష్టతను ఇచ్చే ఈ క్రియ ఆమె జీవితంలో ఒక అద్భుతంలా పనిచేసింది.
"నాలో నేను ఎంతో సంఘర్షణ పడ్డాను. నేను ఎదుర్కొన్న ప్రతి కష్టాన్నీ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను. కొన్నిసార్లు మనకు అన్నీ తెలుసు అనిపిస్తుంది, కానీ లోపల ఏమీ అనిపించదు. లోతైన సాధన ద్వారానే మన జీవితం మారుతుంది" అని హన్నా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. శాంభవీ మహా ముద్ర మొదలుపెట్టిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఆమె ఒక్కరోజు కూడా ఆ సాధనను ఆపలేదు. ధ్యానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న ఆమె, 'పూర్ణాంగ' కార్యక్రమానికి ఎంపికై ఏకంగా మూడేళ్ల పాటు ఆశ్రమంలోనే ఉండిపోయారు.
క్షమించడం వల్లే బతకగలం
తన జీవితంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను తలచుకుంటూ, పాత గాయాలను పదేపదే రేపుకోవద్దని హన్నా సూచిస్తున్నారు. ఎదుటివారి కోణంలో ఆలోచించడం వల్లే అసలు ఆ పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయో తనకు అర్థమైందని ఆమె చెబుతున్నారు.
"'మీరు ఒకరిని క్షమించేది అది మంచిదనో, చెడ్డదనో కాదు.. మీరు ప్రశాంతంగా బతకాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి క్షమిస్తారు' అని సద్గురు చెప్పిన మాటలు నన్ను ఎంతగానో మార్చాయి," అని హన్నా వివరించారు. "గతంలో జరిగిందేదో జరిగిపోయింది, దాన్ని నేను మార్చలేను. కానీ ఆ బాధలోనే కూరుకుపోతే, నా మిగిలిన జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేసుకున్నదాన్ని అవుతాను" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
చాలామంది మహిళలు తమ బాధలను బయటకు చెప్పుకోలేక కుమిలిపోతుంటారని చెబుతూ.. "మనల్ని మనం హింసించుకున్నంతగా ప్రపంచంలో మరెవరూ మనల్ని బాధపెట్టలేరు" అని ముగించారు.
