Dasara Wishes 2026 : విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.. 50కి పైగా స్పెషల్ దసరా విషెస్లు మీకోసం
Happy Vijayadashami 2026 : మీ ప్రియమైనవారికి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. మీ కోసం 50కి పైగా దసరా విషెస్లు ఉన్నాయి. వాటిని షేర్ చేయండి.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకొనే అత్యంత పవిత్రమైన పండుగ విజయదశమి(దసరా). నవరాత్రుల ఘన వేడుకల అనంతరం శరదృతువులో వచ్చే విజయదశమి రోజున ఏ పని ప్రారంభించినా విజయం సిద్ధిస్తుందని, సర్వజనులకూ సకల శుభాలు కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. ఈ శుభసందర్భంలో మీ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులకు సామాజిక మాధ్యమాలు ద్వారా పంచుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 50కి పైగా శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ లభిస్తాయి.
విజయదశమి పర్వదినం మీ జీవితంలో సరికొత్త కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
చెడు ఆలోచనలను దహించి, సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించే శ్రీ దుర్గాదేవి ఆశీస్సులు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. దసరా శుభాకాంక్షలు!
దుర్గామాత దివ్య ఆశీస్సులతో మీ ఇంట ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరియాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
ఈ విజయదశమి మీ జీవితంలో నూతన అధ్యాయానికి నాంది కావాలి. శమీ పూజ శుభవేళ మీకు సకల విజయాలు కలగాలి.. Happy Dasara 2026
చెడుపై మంచి సాధించిన ఈ విజయోత్సవ వేళ, మీ కష్టాలన్నీ తొలిగిపోయి సంతోషాలు నిండాలని కోరుకుంటున్నాను.. విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు
అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలతో మీరు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యం దిగ్విజయంగా పూర్తి కావాలని ఆశిస్తూ.. దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు!
మీ నివాసంలో నిత్యం సుఖశాంతులు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం నిండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను...హ్యాపీ దసరా 2026
విజయదశమి శుభవేళ మీ కలలన్నీ నెరవేరాలని, మీ కుటుంబంలో ఆనందాలు వికసించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.. Happy Dasara 2026
మీ జీవితంలోని చీకట్లు తొలగి, శమీ వృక్ష పత్రాల సమర్పణతో విజయాల వెలుగులు నిండాలి. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
ప్రతికూల ఆలోచనలను వీడి, అనుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేయడానికి ఈ విజయదశమి స్ఫూర్తినివ్వాలి.. హ్యాపీ విజయదశమి 2026!
మైత్రికి, విజయానికి సంకేతంగా నిలిచే ఈ విజయదశమి పర్వదినాన నా ప్రియమైన మిత్రుడికి దసరా శుభాకాంక్షలు!
నీ జీవితంలో నిరాశ అనే రాక్షసుడిని అంతం చేసి, ఆశల వెలుగులను నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. హ్యాపీ దసరా!
మనం వేసే ప్రతి అడుగు విజయం వైపే సాగాలని, మన స్నేహం ఎల్లప్పుడూ పదిలంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు.
అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన గెలుపులాగే, నీవు చేపట్టిన ప్రతి ప్రయత్నం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాను.. Happy Dasara 2026
దసరా పండుగ శుభవేళ నీకు, నీ కుటుంబానికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని జగజ్జననిని వేడుకుంటున్నాను. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు
కొత్త ఆశలు, కొత్త లక్ష్యాలు సాధించే దిశగా నీ ప్రయాణం సాగాలి. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు మై డియర్ ఫ్రెండ్!
ప్రతి ఆటంకాన్ని దాటుకొని, గెలుపు తీరాలను చేరే శక్తిని ఈ విజయదశమి నీకు అందించాలని ఆశిస్తున్నాను... happy dussehra 2026
నీ ప్రగతి ప్రయాణంలో ఈ దసరా పండుగ సరికొత్త మైలురాయిగా నిలవాలి. హ్యాపీ దసరా 2026!
మనసులోని భయాలను జయించి, ధైర్యంతో ముందడుగు వేసే శక్తి దేవి ఆశీస్సులతో నీకు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను.. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు 2026
విజయదశమి ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో నీ లక్ష్య సాధనలో మరింత ఎత్తుకు ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.. happy dussehra 2026
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే! మహిషాసురమర్దిని దివ్య దీవెనలు మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ఆశిస్తూ దసరా శుభాకాంక్షలు!
మహిషాసురుడిని అంతం చేసిన శక్తి స్వరూపిణి, మనలోని చెడు గుణాలను తొలగించి సన్మార్గం చూపించుగాక.. హ్యాపీ దసరా 2026!
శ్రీ దుర్గాదేవి దయాకటాక్షాలతో సకల కార్య విఘ్నాలు తొలగిపోయి, శాంతి సౌఖ్యాలు లభించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.. happy dasara 2026
అమ్మవారి తొమ్మిది రూపాల ఆశీస్సులు మీ కుటుంబానికి ఎల్లవేళలా రక్షణగా నిలవాలని కోరుకుంటూ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు
శమీ శమయతే పాపం శమీ లోహితకంటకా! పాపాలను హరించే శమీ పూజ శుభవేళ మీ అందరికీ సకల శుభాలు కలగాలి. దసరా శుభాకాంక్షలు 2026
జగన్మాత ఆశీస్సులతో సమాజంలో శాంతి, సమరసత, సమృద్ధి వికసించాలని దేవిని వేడుకుంటున్నాను.. హ్యాపీ దసరా 2026
ప్రతి ఇంటా ధర్మం నిలవాలని, ప్రతి మనసులో దైవచింతన పెరగాలని ఆశిస్తూ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
భక్తుల కొంగుబంగారమై కోరికలు తీర్చే కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులు మీ అందరిపై ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.. హ్యాపీ దసరా 2026
దుర్గామాత త్రిశూలం మీ జీవితంలోని సమస్త నెగెటివిటీని అంతం చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.. happy dasara 2026
భక్తి భావంతో అమ్మవారిని స్మరిస్తూ, విజయదశమి పర్వదినాన్ని సంతోషంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.. happy vijayadashami 2026
ఈ విజయదశమి మీ వ్యాపారంలో అమితమైన లాభాలను, వృత్తిపరంగా సరికొత్త ఎత్తులను అందించాలని కోరుకుంటున్నాను! happy dasara 2026
కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అత్యంత పవిత్రమైన రోజు విజయదశమి. మీ ప్రయత్నాలన్నీ దిగ్విజయమవ్వాలి! దసరా శుభాకాంక్షలు 2026
విజయం మీ చిరునామా కావాలి, ప్రగతి మీ బాట కావాలి! ఉద్యోగంలో మెరుగైన అవకాశాలు లభించాలని ఆకాంక్షిస్తూ దసరా శుభాకాంక్షలు.
దసరా శుభవేళ మీ సుదీర్ఘ శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కాలని, కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని కోరుకుంటున్నాను.. విజయదశమి శుభాకాంక్షలు 2026
మీ ఆలోచనలకు విజయం తోడై, వ్యాపార అభివృద్ధి వైపు శీఘ్రంగా అడుగులు పడాలని ఆశిస్తున్నాను.. happy dusshera 2026
ఆటంకాలు ఎదురైనా వెరవక, గెలుపే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగేలా దేవి ఆశీస్సులు మీకు లభించాలి. దసరా శుభాకాంక్షలు 2026
కొత్త ఒప్పందాలు, నూతన భాగస్వామ్యాలకు ఈ విజయదశమి సరికొత్త ఊపునివ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.. happy dasara 2026
సమాజానికి మేలు చేసే సత్సంకల్పాలతో మీ వ్యాపారం నిరంతరం వృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.. దసరా శుభాకాంక్షలు
ఆఫీసు లేదా పని ప్రదేశంలో శాంతి, సౌభాగ్యం, సహోద్యోగుల ఆదరాభిమానాలు మీకు ఎల్లవేళలా లభించాలి.. happy dasara
విజయం అనేది ఒక ప్రయాణం.. ఈ విజయదశమి ఆ ప్రయాణంలో మీకు సరికొత్త గెలుపును అందించాలి!.. దసరా శుభాకాంక్షలు 2026
"చెడు ఎంత శక్తివంతమైనదైనా, చివరికి గెలిచేది ధర్మమే" — విజయదశమి ఇచే పరమసత్యం! happy dasara 2026
"మనలోని కోపం, అసూయ, అహంకారాలను అంతం చేయడమే అసలైన విజయం." అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు!
"ధైర్యం, సత్యం, ధర్మం నిండిన చోట విజయం స్వయంగా వరిస్తుంది." విజయదశమి శుభాకాంక్షలు
"కష్టాలను చూసి వెనకడుగు వేయకండి, విజయదశమి మనకు నేర్పేది నిరంతర పోరాట పరిజ్ఞానమే!" హ్యాపీ దసరా
"శమీ వృక్షం బంగారం ఇచ్చినట్లు, మీ జీవితం నిండా ఆనందాల బంగారం వెల్లివిరియాలి!" హ్యాపీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు 2026
"విజయం వైపు సాగే ప్రయాణంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసమే మీ అస్త్రం కావాలి." విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
"ప్రతి రోజు ఒక కొత్త ఆరంభం.. ప్రతి విజయదశమి ఒక కొత్త గెలుపు సంకేతం!" హ్యాపీ దసరా 2026
"మీ జీవితంలో చీకట్లను తొలగించే జ్యోతిగా ఈ దసరా పండుగ నిలవాలని కోరుకుంటున్నాను." విజయదశమి శుభాకాంక్షలు 2026
"మంచి మనసుతో చేసే ప్రతి పనికీ దేవుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయి." దసరా శుభాకాంక్షలు!
"గెలుపు ఇచ్చే ఆనందం కంటే, ధర్మ మార్గంలో నడిచే అనుభూతి గొప్పది." అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు!
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More