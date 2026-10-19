దసరా పండుగ రోజున పవర్ఫుల్ యోగం.. 5 రాశుల వారికి అదృష్టం, ధనం, నూతన జీవితం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దసరా రోజున రవి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని, నూతన జీవితాన్ని ప్రసాదించే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ పండుగ ఏ రాశుల వారికి మంచి చేస్తుందో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం చాలా ముఖ్యమైనది. గ్రహాలు కదులుతున్నప్పుడు, అవి ఇతర గ్రహాలతో కలిసి కొన్ని శక్తివంతమైన యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ రాజయోగాలు ఒకరి ఆర్థిక, వృత్తి, సంబంధాలు, మానసిక ఆరోగ్యం వంటి అన్ని విషయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్ని యోగాలు చాలా సానుకూలంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవి జీవితంలో స్థిరమైన పురోగతికి, అదృష్టానికి, ముఖ్యమైన పనులలో విజయానికి అవకాశాలను అందిస్తాయి. దసరా రోజు అయిన అక్టోబర్ 20న రవి యోగం ఉంది. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం సూర్యుడు ఒక నిర్దిష్ట స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, చంద్రుడు కొన్ని నక్షత్రాల గుండా సంచరిస్తున్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దసరా పండుగ రోజున ఏర్పడే ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
మేష రాశి
రవి యోగం మేష రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో మీరు ఆర్థిక పురోగతిని పొందుతారు. అదృష్టం మీకు పూర్తిగా తోడుగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే సమయం ఇది. మీరు పెట్టుబడి పెడితే లాభం పొందుతారు. పనిచేసే వారికి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా డబ్బు ఆదా చేస్తారు. అదృష్టం తోడుగా మీకు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీరు ఇప్పటికే ధన సమస్యలతో బాధపడుతుంటే, మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. చేసే అన్ని పనులలో విజయం సాధిస్తారు.
మకర రాశి
దసరా పండుగ సందర్భంగా రవి యోగం మకర రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. ఈ యోగంతో మీరు మీ రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిపరంగా అనేక కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. అలాగే మీకు గొప్ప బాధ్యత ఉండవచ్చు. మీరు మీ పనితో సంతృప్తి చెందుతారు. రైతులు, వ్యాపారులు వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి పెద్ద ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు. మీరు మీ పోటీదారులకు గట్టి పోటీ ఇస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా కాలం పాటు స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయంలో భారీ వృద్ధిని చూసేందుకు ఇది సరైన సమయం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ యోగం దసరా పండుగ సందర్భంగా ఎన్నో శుభవార్తలను అందిస్తుంది. వివిధ రంగాలలో పనిచేసే వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. రవి యోగం కారణంగా మీ వృత్తి జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ ప్రయత్నాలన్నీ ఫలించే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటానికి సూచనలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఆకస్మిక పదోన్నతి లేదా ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. సాంకేతిక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ కాలం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
రవి యోగం తులారాశి వారికి కోరుకున్న ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు లభిస్తాయి. రవి యోగం విజయం, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. మీరు జీవితంలోని అనేక అంశాలలో అభివృద్ధిని చూస్తారు. ఫలితంగా ఇది భౌతిక సౌకర్యాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సమయం. చిరకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇది సంతృప్తినిచ్చే సమయం. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి
ఈ యోగం కన్యారాశి వారికి సౌకర్యాన్ని, అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. జీవితంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న సమస్యలను ఈ యోగం తొలగిస్తుంది. మీ ప్రయత్నాలన్నింటికీ అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. వ్యాపారం ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం మీకు ఉంది. ఈ గ్రహ సంచారం మీ కొత్త ప్రయత్నాలను ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కార్యాలయంలో కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అలాగే విదేశాలకు వెళ్లి పనిచేసే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ యోగం కారణంగా మీ జీవితంలో అనేక మంచి విషయాలు జరుగుతాయి. కుటుంబ జీవితంలోని సమస్యలు అంతమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More