ఈరోజు ఆదివారం+దుర్గాష్టమి వేళ ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరంగా ఎలా ఉంటుందంటే?
అక్టోబర్ 18, ఆదివారం నాటి రాశి ఫలాల ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబంలో సంతోషం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, కన్య, తులా, మకర రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి.
వారంలో అత్యంత విశేషమైన ఆదివారం రోజున సూర్య భగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తుంటారు. ధార్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం సూర్యారాధన చేయడం వల్ల సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు, పదోన్నతులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం అక్టోబర్ 18న కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు, అదృష్టం కలిసి వస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు అన్ని రాశుల వారి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
నేడు సృజనాత్మక రంగంలో పనిచేసే వారికి అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. కెరీర్లో నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారు శ్రమ ఎక్కువగా చేయాల్సి వస్తుంది, అయినప్పటికీ తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో మనసు విప్పి మాట్లాడటం మంచిది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారు ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తే ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త ఆలోచనలు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి, మిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారిపై బాధ్యతల భారం పెరిగినప్పటికీ వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. కార్యాలయంలో క్రమశిక్షణ మీకు మంచి గుర్తింపు తెస్తుంది.
కన్యా రాశి
ఈ రాశి వారు తమ చక్కటి మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. విద్యా, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల వారికి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది, మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారు ఈ రోజు ప్రతి విషయంలో సంయమనం పాటించాలి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు బంధుబాంధవ్యాల్లో సమన్వయం పాటించడం అవసరం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు వస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రభావశీల వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారు భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కార్యాలయంలో ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి.
మీన రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలను అందరూ ప్రశంసిస్తారు, అయితే అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More