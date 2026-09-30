కెరీర్లో ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి? జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెప్పే 4 పరిహారాలు
ఎంత కష్టపడి పనిచేసినా పదోన్నతి, ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు ఆశించిన విధంగా లభించకపోతే నిరాశకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం కెరీర్, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన విషయాలను జాతకంలోని దశమ భావం లేదా కర్మ భావం ద్వారా పరిశీలిస్తారు.
చాలా మంది ఎంత కష్టపడి పని చేసినా కూడా, అనుకున్న వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయలేరు. పదోన్నతి, ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు లభించక చాలామంది సతమతమవుతూ ఉంటారు. మీరు కూడా ఇదే పరిస్థితిలో ఉన్నారా? దీనివలన నిరాశకు గురవుతున్నారా?
జ్యోతిష్యంలో కెరీర్, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన విషయాలను జాతకంలో దశమ భావం లేదా కర్మ భావం ద్వారా పరిశీలిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని గ్రహస్థితులు కెరీర్కి, ఉద్యోగంలో సమస్యలకు కారణం అవుతాయని చెప్పొచ్చు. సానుకూలత పెరగడానికి, కెరీర్, ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు రావడానికి ఈ జ్యోతిష్య పరిహారాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
శని దేవుడికి పూజ
శని దేవుణ్ణి కర్మ ఫలాలను ప్రసాదించే దేవుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో శని స్థానం ఉద్యోగం, కష్టపడి పని చేయడం, వృత్తికి సంబంధించిన అంశాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. శనివారం నాడు శని దేవాలయంలో ఆవాల నూనెతో దీపారాధన చేయడం మంచిదే. అవసరంలో ఉన్న వారికి నల్ల నువ్వులు లేదా మినుములను దానం చేస్తే కూడా విశేషమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు.
సూర్యదేవుని ఆరాధించండి
జ్యోతిష్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే, సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, పదవి, గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడుగా చెప్తారు. సూర్యభగవానున్ని ఆరాధించడం వలన ఉద్యోగంలో పురోగతికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత, రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. నీటిని సమర్పించేటప్పుడు “ఓం సూర్యాయ నమః” మంత్రాన్ని పఠించండి.
శివుడిని పూజించండి
కెరీర్లో విజయం, మానసిక ప్రశాంతత కోసం శివుని ఆరాధించడం శుభప్రదం. ప్రతిరోజూ లేదా ప్రతి సోమవారం నాడు శివుడిని ఆరాధించండి. శివుడికి సోమవారం నాడు నీటితో పాటు సంపూర్ణ ధాన్యాలను సమర్పించండి.
హనుమంతుడిని పూజించండి
మంగళవారం, శనివారం నాడు హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి. హనుమంతుడిని పూజించండి. దీని వలన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ధైర్యం రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే, క్రమం తప్పకుండా హనుమంతుని పూజిస్తే కెరీర్లో వచ్చే అడ్డంకులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. కెరీర్ విజయవంతంగా నడుస్తుంది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More