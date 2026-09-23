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జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ 4 విషయాల్లో సిగ్గు విడనాడాలి.. ఆచార్య చాణక్య అమూల్యమైన సూత్రాలు!

చాణక్య నీతి ప్రకారం ధనం, విద్య, భోజనం, దైనందిన వ్యవహారాలు వంటి అవసరమైన విషయాల్లో అనవసరమైన మొహమాటం మనిషికి నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. అవసరమైన చోట స్పష్టత, ధైర్యం, జ్ఞానాన్ని పొందాలనే ఆసక్తి ఉండాలని ఈ బోధన సూచిస్తుంది. 

Published on: Sep 23, 2026, 09:30:35 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన ప్రతి మాట మనిషి జీవితాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది. శతాబ్దాలు గడిచినా ఆయన విధానాలు నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ వంద శాతం సత్యంగా నిలుస్తున్నాయి. చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో మనిషి ఏయే సందర్భాల్లో సిగ్గుపడకూడదో స్పష్టంగా వివరించారు. ఏ వ్యక్తి అయితే కొన్ని ప్రత్యేక విషయాల్లో మొహమాటం లేదా లజ్జను ప్రదర్శిస్తాడో, అతడు జీవితాంతం ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని ఆచార్యులు హెచ్చరించారు.

జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ 4 విషయాల్లో సిగ్గు విడనాడాలి.. ఆచార్య చాణక్య అమూల్యమైన సూత్రాలు! (AI)
జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ 4 విషయాల్లో సిగ్గు విడనాడాలి.. ఆచార్య చాణక్య అమూల్యమైన సూత్రాలు! (AI)

ధన ధాన్యాల లెక్కల్లో, విద్యను ఆర్జించేటప్పుడు, భోజనం చేసేటప్పుడు, అలాగే దైనందిన వ్యవహారాల్లో ఏ వ్యక్తి అయితే సిగ్గును పూర్తిగా వదిలిపెడతాడో, ఆ మనిషే నిజమైన సుఖాన్ని పొందుతాడు.

ధన సంపాదన, వ్యాపార లావాదేవీల్లో మొహమాటం వద్దు

డబ్బు లేదా వ్యాపార వ్యవహారాల విషయానికి వస్తే ఎప్పుడూ స్పష్టత ఉండాలి. మనం ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చినా లేక మన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం రావలసి ఉన్నా, ఆ హక్కును అడగడంలో ఎప్పుడూ వెనకాడకూడదు. కేవలం పది మంది ఏమనుకుంటారు, అడిగితే ఏమనుకుంటారనే చిన్నచూపుతో లేదా సిగ్గుతో తమ కష్టార్జితాన్ని వదిలేసేవారు చివరికి తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మొహమాటం మనిషిని రోడ్డున పడేస్తుంది.

విద్యను నేర్చుకోవడంలో వయసు, సిగ్గు అడ్డంకి కారాదు

జ్ఞానాన్ని లేదా విద్యను సంపాదించడానికి ఎలాంటి వయసు పరిమితులు ఉండవు. చదువుకునేటప్పుడు లేదా కొత్త విషయాలు తెలుసుకునేటప్పుడు మన మనసులో ఎలాంటి సందేహాలు తలెత్తినా, వాటిని గురువులను లేదా తోటి నిపుణులను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలి. "ఇతరులు నన్ను చూసి నవ్వుతారేమో" లేదా "నాకు ఇదో చిన్న డౌట్ అని అడిగితే ఏమనుకుంటారో" అనే పిచ్చి ఆలోచనలతో మౌనంగా ఉండిపోతే మీ జ్ఞానం ఎప్పటికీ అసంపూర్ణంగానే మిగిలిపోతుంది.

ఆకలి వేస్తే భోజనం అడగడానికి మొహమాటం ఎందుకు?

మనం ఎక్కడైనా బంధువుల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు లేదా శుభకార్యాలకు హాజరైనప్పుడు ఆకలి వేస్తే కడుపు నిండా భోజనం అడగడానికి ఎలాంటి సంకోచం ఉండకూడదు. కేవలం ఇతరుల ముందు సిగ్గుపడి ఆకలితో ఉండిపోవడం ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఆకలి అనేది శరీరం కోరే సహజమైన అవసరం, కాబట్టి దీని విషయంలో సిగ్గు అసలు పనికిరాదు.

సమాజంలో వ్యవహార శైలి, నిజాయితీ ముఖ్యం

సామాజిక మరియు వ్యాపార సంబంధాలలో మనిషి ఎప్పుడూ స్పష్టమైన వైఖరిని కలిగి ఉండాలి. నిజం మాట్లాడటంలో, బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించడంలో, ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండటంలో ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయకూడదు. సమాజంలో బతకడానికి అవసరమైన పనులను చేసేటప్పుడు లేదా మన అభిప్రాయాన్ని నిర్భయంగా చెప్పేటప్పుడు ఎటువంటి సంకోచం ఉండకూడదు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ 4 విషయాల్లో సిగ్గు విడనాడాలి.. ఆచార్య చాణక్య అమూల్యమైన సూత్రాలు!
Home/Rasi Phalalu/జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే ఈ 4 విషయాల్లో సిగ్గు విడనాడాలి.. ఆచార్య చాణక్య అమూల్యమైన సూత్రాలు!
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