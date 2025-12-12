Edit Profile
    దీర్ఘాయుష్షు రహస్యాలు: బలం, జీవక్రియను పెంచే 5 లైఫ్‌స్టైల్ అలవాట్లు

    ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి, దీర్ఘాయుష్షుకు 5 సాధారణ అలవాట్లే కీలకం. బలాన్ని, జీవక్రియను (Metabolism) మెరుగుపరిచే ఈ ఐదు స్థిరమైన జీవనశైలి పద్ధతులను నిలకడగా పాటించడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

    Published on: Dec 12, 2025 3:27 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువ కాలం జీవించడానికి మార్గాల కోసం చూస్తుంటారు. ఏదైనా అద్భుతమైన పిల్, సూపర్ ఫుడ్ స్మూతీ లేదా ట్రెండీ ఛాలెంజ్. కానీ దీర్ఘాయుష్షుకు తాళాలు మనం తరచుగా మరచిపోయే కొన్ని సాధారణ అలవాట్లలోనే దాగి ఉంటే? ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం సుస్థిరమైన ఆరోగ్యం విషయానికి వస్తే, నిపుణుల సలహా చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మీరు కొన్ని జీవనశైలి అలవాట్లను అలవర్చుకుని, వాటిని స్థిరంగా పాటించాలి. ఈ అలవాట్లకు సహనం, నిలకడ, ఆత్మ నిగ్రహం అవసరం. వాటి బలం కూడా అక్కడే ఉంది.

    దీర్ఘాయుష్షు రహస్యాలు: బలం, జీవక్రియను పెంచే 5 లైఫ్‌స్టైల్ అలవాట్లు (Adobe Stock)
    దీర్ఘాయుష్షు రహస్యాలు: బలం, జీవక్రియను పెంచే 5 లైఫ్‌స్టైల్ అలవాట్లు (Adobe Stock)

    ఆరోగ్య నిపుణులు వెల్లడించిన, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే 5 ముఖ్యమైన జీవనశైలి అలవాట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి 5 స్తంభాలు

    1. స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ (బల శిక్షణ)

    వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి, జీవక్రియను నిర్వహించడానికి స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చాలా ముఖ్యం. డాక్టర్ దివ్య సఖాల్కర్, హెల్త్ అండ్ వెల్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్, ఆడ్స్‌ఫిట్‌నెస్, హెల్త్ షాట్స్తో మాట్లాడుతూ, "స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ కండర ద్రవ్యరాశిని (Muscle mass) రక్షిస్తుంది. ఇది గ్లూకోజ్ నిర్వహణకు కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది" అని వివరించారు. రెసిస్టెన్స్ వ్యాయామాలు చేసినప్పుడు, మన కండరాలు రక్తంలో చక్కెరను మరింత ప్రభావవంతంగా ప్రాసెస్ చేస్తాయి. జీవక్రియలో హెచ్చుతగ్గులను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

    అమెరికన్ డయాబెటిస్ అసోసియేషన్ అధ్యయనం ప్రకారం, క్రమం తప్పకుండా స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేసే పెద్దవారికి టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం 30-50% తక్కువగా ఉంటుంది.

    హార్వర్డ్ శిక్షణ పొందిన ఫిట్‌నెస్ నిపుణుడు అసద్ హుస్సేన్ మాట్లాడుతూ, "వారానికి కొన్ని సార్లు బరువులతో వర్కౌట్ చేయడం వల్ల గుండెపోటు, చిత్తవైకల్యం వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. శారీరక బలం పెరుగుతుంది" అని తెలిపారు.

    2. చక్కెర వినియోగంపై నియంత్రణ

    చక్కెర రుచిగా అనిపించినప్పటికీ, ముఖ్యంగా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది మన శరీరానికి హాని చేస్తుంది. డాక్టర్ సఖాల్కర్ వివరిస్తూ "అధిక చక్కెర తీసుకోవడం 'గ్లైకేషన్'ను వేగవంతం చేస్తుంది. దీనివల్ల వాపు (Inflammation) ఏర్పడి, కాలక్రమేణా కణజాలం దెబ్బతింటుంది. ఇది వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది" అని అన్నారు.

    'ఫ్రంట్ ఫైర్స్ ఇన్ ఇమ్యునాలజీ'లో ఇటీవల వచ్చిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, కేవలం 3 వారాలలో అదనపు చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల వాపు సూచికలు 15% వరకు తగ్గుతాయని తేలింది.

    అసద్ హుస్సేన్ "సమతుల్య ఆహారం అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతూ, చక్కెర వినియోగాన్ని గమనించాలని" ప్రోత్సహించారు. ప్రాసెస్ చేసిన చక్కెరలను తగ్గించడం వల్ల శక్తి స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి, అలసట, అనవసరమైన బరువు పెరగకుండా నివారించవచ్చు. చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న స్నాక్స్ తీసుకునే ముందు, అది మీ జీవక్రియపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో ఆలోచించండి.

    3. సమతుల్య కార్యాచరణ దినచర్య (Balanced Activity Routine)

    వారంలో సమతుల్యమైన కార్యాచరణ దినచర్యను కలిగి ఉండటం మీ ఓర్పు, గుండె ఆరోగ్యం, జీవక్రియకు చాలా ముఖ్యం.

    డాక్టర్ సఖాల్కర్ "స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్, మోడరేట్ కార్డియో, మొబిలిటీ వర్క్" కలయికను సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఈ సమతుల్య దినచర్య వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మీ శరీరం రోజువారీ శారీరక డిమాండ్లను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.

    "దీర్ఘాయుష్షు అనేది తీవ్రతతో కాకుండా, నిలకడతో ముడిపడి ఉంది" అని అసద్ తెలిపారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల కాలక్రమేణా బలం, వశ్యత పెరుగుతాయి. చురుకైన నడక లేదా సైక్లింగ్ వంటి మోడరేట్ వ్యాయామం రోజుకు కేవలం 30 నిమిషాలు చేసినా, మీ గుండె ఆరోగ్యం, జీవక్రియ మెరుగుపడతాయి.

    4. నిద్ర, రికవరీకి ప్రాధాన్యత

    ముఖ్యంగా మీ జీవక్రియకు నిద్ర చాలా కీలకమైనది. డాక్టర్ సఖాల్కర్ వివరిస్తూ, "మంచి నిద్ర హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో, ఆకలిని నిర్వహించడంలో, రికవరీకి మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు ఆలస్యంగా మేల్కొని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోకపోతే, మీ శరీరం కోలుకోవడానికి, రోజువారీ ఒత్తిడిని నిర్వహించడానికి ఇబ్బంది పడవచ్చు" అని అన్నారు. ఇది మీ జీవక్రియ లయను (Metabolic rhythm) దెబ్బతీస్తుంది.

    అసద్ "బలం, శక్తిని నిర్వహించడానికి రికవరీ చాలా ముఖ్యం" అని నొక్కి చెప్పారు. నిద్రను విలాసంగా కాకుండా, మీ ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైన భాగంగా పరిగణించండి. ప్రతి రాత్రి 7-9 గంటల గాఢ నిద్ర లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి. శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, రీఛార్జ్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేయడానికి ప్రశాంతమైన నిద్రవేళ దినచర్యను సృష్టించుకోవడం మంచిది.

    5. సుస్థిర జీవనశైలి అలవాట్లు

    సుస్థిరంగా జీవించడం అనేది దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ఇక్కడ నిలకడ ముఖ్యం. "దీర్ఘకాలిక జీవక్రియ ఆరోగ్యం చిన్న, పునరావృత అలవాట్ల నుండి వస్తుంది" అని డాక్టర్ సఖాల్కర్ వివరించారు. క్రమం తప్పకుండా భోజనం చేయడం, ప్రతిరోజూ శరీరాన్ని కదిలించడం, ఒత్తిడిని జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం వంటివన్నీ మీ శరీరానికి స్థిరమైన పునాదిని సృష్టించడానికి సహాయపడతాయి.

    వయసు పెరిగినా ఆరోగ్యంగా ఉండే వ్యక్తులు సాధారణంగా క్రమబద్ధమైన దినచర్యలను కలిగి ఉంటారని అసద్ సూచించారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, పోషకమైన ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవడం, రోజూ నడకకు వెళ్లడం, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మైండ్‌ఫుల్‌నెస్‌ను పాటించడం వంటి అలవాట్లను అలవర్చుకోవడాన్ని పరిగణించండి.

    ఈ అలవాట్లు మిమ్మల్ని సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, ఉల్లాసంగా, శక్తివంతమైన జీవితానికి పునాది వేస్తాయి.

    (పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య సమస్య గురించి మీ వైద్యుడిని లేదా ఆరోగ్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.)

