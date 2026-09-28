Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

40 ఏళ్లకే గుండె వైఫల్యం.. ఛాతీ నొప్పి లేకున్నా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ముప్పు ఉందా?

ఛాతీలో నొప్పి లేదా గుండెపోటు రాకపోయినా 40 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే గుండె పనితీరు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. యువతలో పెరుగుతున్న హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు, ముందస్తు సంకేతాలు, అధునాతన చికిత్స మార్గాలపై హైదరాబాద్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సురేష్ యెర్రా అందించిన ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

Published on: Sep 28, 2026, 16:50:38 IST
By HT Telugu Desk
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

అతనో 42 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. కొంతకాలంగా విపరీతమైన అలసట, కాళ్ల వాపు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ప్రతిరోజూ ఆఫీసులో గంటల తరబడి పనిచేయడం, తగినంత నిద్ర లేకపోవడమే అందుకు కారణమని భావించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అయితే సమస్య తీవ్రమవడంతో వైద్యులను సంప్రదించగా దిగ్భ్రాంతికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆయన గుండె పనితీరు (ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్) ఏకంగా 30 శాతానికంటే తక్కువకు పడిపోయింది. విచిత్రమేమిటంటే ఆయనకు గుండెపోటు (హార్ట్ ఎటాక్) రాలేదు.. కానీ చాలాకాలంగా నియంత్రణలో లేని అధిక రక్తపోటే (బీపీ) నిశ్శబ్దంగా గుండెను బలహీనపరిచింది.

40 ఏళ్లకే గుండె వైఫల్యం.. ఛాతీ నొప్పి లేకున్నా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ముప్పు ఉందా?
40 ఏళ్లకే గుండె వైఫల్యం.. ఛాతీ నొప్పి లేకున్నా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ముప్పు ఉందా?

ఇది ఒక్కరి కథ మాత్రమే కాదు. నలభై ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్న అనేకమంది యువకులు ఎలాంటి ఛాతీ నొప్పి లేకుండానే గుండె వైఫల్యం (హార్ట్ ఫెయిల్యూర్) బారిన పడుతున్నారు. తాము చిన్న వయస్కులమని, ఆరోగ్యంగానే ఉన్నామని భావిస్తూ చాలామంది ఈ ముప్పును ముందుగా ఊహించలేకపోతున్నారు. ఫలితంగా ప్రారంభ దశలోని హెచ్చరిక సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు.

గుండె వైఫల్యానికి కారణాలేమిటి?

గుండె వైఫల్యం అనగానే కేవలం రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడటమే కారణమని అందరూ భావిస్తారు. అయితే దానికి ఇదొక్కటే మార్గం కాదు.

అనియంత్రిత రక్తపోటు: దీర్ఘకాలంగా బీపీ అదుపులో లేకపోవడం వల్ల గుండె కండరాలు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతాయి.

జీవక్రియ లోపాలు: డయాబెటిస్, స్థూలకాయం, జీవక్రియల అసమతుల్యత గుండె ఆరోగ్యాన్ని క్షీణింపజేస్తాయి.

వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, జీవనశైలి మార్పులు: వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటివి గుండె కండరాల స్వభావాన్ని దెబ్బతీస్తాయి.

ఈ మార్పులు ఒక్కసారిగా కాకుండా క్రమంగా చోటుచేసుకుంటాయి. చివరికి ఇంట్లో సాధారణ పనులు చేసుకోవడం కూడా కష్టమయ్యే స్థాయికి గుండె బలహీనపడుతుంది.

సంకేతాలను పొరబడకండి

40 ఏళ్ల వయస్సులో తమకు గుండె సమస్యలు వస్తాయని ఎవరూ భావించరు. అందుకే నిరంతరం అలసటగా అనిపించడం, కొద్దిగా నడిచినా ఆయాసం రావడం, కాళ్లలో వాపులు కనిపించడం వంటి సంకేతాలను పని ఒత్తిడి, నిద్రలేమి లేదా సాధారణ బలహీనతగా పొరబడతారు. కానీ ఈ లక్షణాలు పదేపదే వేధిస్తుంటే ఏమాత్రం ఉపేక్షించకూడదు.

భారత్‌లో యువతపై 'హార్ట్ ఫెయిల్యూర్' ప్రభావం

భారతదేశంలో గుండె వైఫల్యంతో బాధపడుతున్న 6,000 మందికి పైగా రోగుల వివరాలను విశ్లేషించగా ఆందోళనకర విషయాలు బయటపడ్డాయి. వీరిలో 10.2 శాతం మంది 16 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారే కావడం గమనార్హం. వయోవృద్ధులతో పోలిస్తే ఈ చిన్న వయస్కుల్లో గుండె కండరాల వ్యాధులు (కార్డియోమైయోపతి), కీళ్లవాతం వల్ల వచ్చే గుండె జబ్బులు (రుమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్) ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

అధునాతన చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి

యువ వయస్సులో గుండె వైఫల్యం నిర్ధారణ కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశమే అయినప్పటికీ, ప్రారంభంలోనే గుర్తించి చికిత్స ప్రారంభిస్తే గుండెను పూర్వస్థితికి తీసుకురావచ్చు.

ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ: అధునాతన కార్డియాక్ పరీక్షల ద్వారా గుండె కండరాలకు జరిగిన నష్టాన్ని, వంశపారంపర్య కారణాలను గుర్తిస్తారు.

ఔషధ, పరికరాల చికిత్స: వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మందులతో పాటు గుండె పనితీరును మెరుగుపరిచే ప్రత్యేక పరికరాలను అమర్చుతారు.

చివరి దశ చికిత్సలు: జబ్బు తీవ్రమైనప్పుడు గుండె పంపింగ్‌కు తోడ్పడే ప్రత్యేక పరికరాలు (LVAD), అవసరమైన సందర్భాల్లో గుండె మార్పిడి (హార్ట్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్) చికిత్సలు జీవనకాలాన్ని పెంచుతాయి.

40 ఏళ్లలో గుండె వైఫల్యం అనేది జీవితానికి ముగింపు కాదు. సమస్యను ముందే గుర్తించి, క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటే మెరుగైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. నిరంతరం అలసట, ఆయాసం, కాళ్ల వాపు వంటి సంకేతాలు కనిపించిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా గుండె నిపుణులను సంప్రదించాలి.

వ్యాస రచయిత:

డాక్టర్ సురేష్ యెర్రా,

సీనియర్ కన్సల్టెంట్,

హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్ నిపుణులు,

స్టార్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్

డాక్టర్ సురేష్ యెర్రా
డాక్టర్ సురేష్ యెర్రా
  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

recommendedIcon
Home/Lifestyle/40 ఏళ్లకే గుండె వైఫల్యం.. ఛాతీ నొప్పి లేకున్నా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ముప్పు ఉందా?
Home/Lifestyle/40 ఏళ్లకే గుండె వైఫల్యం.. ఛాతీ నొప్పి లేకున్నా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ముప్పు ఉందా?
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes