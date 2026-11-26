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స్టెంట్ వేసిన 18 ఏళ్లకు మళ్లీ బ్లాక్.. మరో స్టెంట్ లేకుండానే చికిత్స
ఏళ్ల క్రితం వేసిన గుండె స్టెంట్లో మళ్లీ అడ్డంకి ఏర్పడిన సంక్లిష్ట కేసులో, బైపాస్ సర్జరీ అవసరం లేకుండానే హైదరాబాద్ యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు చికిత్స చేశారు. డ్రగ్-కోటెడ్ బెలూన్ పద్ధతి ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించారు.
సుమారు 18 ఏళ్ల క్రితం స్టెంట్ వేసిన గుండె రక్తనాళంలో మళ్లీ తీవ్రంగా ఇరుకు ఏర్పడింది. గుండె జబ్బు చికిత్స తర్వాత ఏళ్లు గడిచినా, కరోనరీ ఆర్టరీ సమస్యలను మరోసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ కేసు స్పష్టం చేస్తోంది.
గుండెపోటు కారణంగా సదరు రోగికి 2008లో యాంజియోప్లాస్టీ చేసి స్టెంట్ అమర్చారు. 2026లో మళ్లీ ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో పరీక్షలు చేశారు. గుండెకు రక్తం సరఫరా చేసే లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ (ఎల్ఏడీ) ధమనిలో గతంలో వేసిన స్టెంట్ లోపలే బాగా ఇరుకు ఏర్పడినట్లు గుర్తించారు.
బ్లాకేజీ సంక్లిష్టత దృష్ట్యా పలు ఆసుపత్రులలో కరోనరీ ఆర్టరీ బైపాస్ సర్జరీ (సీఏబీజీ) చేయించుకోవాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ వైద్య బృందం రోగిని పరీక్షించి, కనీస కోతతో చేసే చికిత్స పద్ధతిని పరిశీలించింది.
మరో స్టెంట్ లేకుండా బెలూన్ చికిత్స
ఇరుకుగా మారిన రక్తనాళ భాగాన్ని స్కోరింగ్ బెలూన్తో కూడిన బెలూన్ యాంజియోప్లాస్టీ ద్వారా జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేశారు. ఆ వెంటనే డ్రగ్-కోటెడ్ బెలూన్ను ఉపయోగించారు. అదనంగా మరో లోహపు స్టెంట్ను లోపల వదలకుండానే, ధమని గోడకు మందును చేరవేయడం ఈ డ్రగ్-కోటెడ్ బెలూన్ ప్రత్యేకత. ఈ కేసులో మరో స్టెంట్ వేయకుండానే, బైపాస్ సర్జరీ చేయకుండానే ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.
"కొన్నిసార్లు సర్జరీ ఒక్కటే మార్గమనే భావనతో రోగులు మా వద్దకు వస్తారు. కానీ వివరంగా పరిశీలిస్తే మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గం కనిపించవచ్చు. ఈ కేసులో 18 ఏళ్ల క్రితం ఎల్ఏడీ ధమనిలో వేసిన స్టెంట్లో ఇరుకు ఏర్పడటంతో ఇతర చోట్ల బైపాస్ సర్జరీ సూచించారు. మరో స్టెంట్ వేయకుండా స్కోరింగ్ బెలూన్, ఆ తర్వాత డ్రగ్-కోటెడ్ బెలూన్తో ఆ భాగానికి చికిత్స చేశాం. ఎంపిక చేసిన కొందరు రోగులకు ఈ విధానం సరిపోవచ్చు, చికిత్స అనేది వ్యక్తిగత పరిస్థితిని బట్టి ఉంటుంది. పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని, ప్రతి రోగికి తగిన చికిత్స ఎంచుకోవడమే మా లక్ష్యం" అని యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జగదీశ్ మాదిరెడ్డి తెలిపారు.
ఈ కేసు ఎందుకు కీలకం?
యాంజియోప్లాస్టీ తర్వాత ఏళ్లు గడిచాక, గతంలో వేసిన స్టెంట్ లోపలే మళ్లీ ఇరుకు ఏర్పడే పరిస్థితిని ఇన్-స్టెంట్ రెస్టెనోసిస్ అంటారు. కొందరు రోగులకు మళ్లీ స్టెంట్ వేయడం లేదా బైపాస్ సర్జరీ అవసరం కావచ్చు. బ్లాకేజీ స్వభావం, అది ఉన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి చికిత్స ఎంపికలు మారుతుంటాయి.
సంక్లిష్టమైన కరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధికి చికిత్స చేయడంలో వ్యక్తిగత గుండె పరీక్షల ప్రాముఖ్యతను, ఆధునిక చికిత్సా పద్ధతుల పాత్రను ఈ ఉదంతం తెలియజేస్తోంది. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బు చరిత్ర ఉన్నవారిలో మళ్లీ ఛాతీ నొప్పి వస్తే, దాన్ని తేలిగ్గా తీసివేయకుండా వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.