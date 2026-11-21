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Heart attack in winter : చలికాలంలో గుండెపోటు ముప్పు.. ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే కొద్దీ గుండె సంబంధిత సమస్యల ముప్పు పెరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున రక్తపోటు పెరగడం, రక్తం గడ్డకట్టే స్వభావం వల్ల గుండెపోటు ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖం పడుతున్న కొద్దీ గుండె సంబంధిత సమస్యల ముప్పు గణనీయంగా పెరుగుతుంది. తెల్లవారుజామున చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో ఈ ప్రమాదం మరింత పొంచి ఉంటుంది. చల్లని వాతావరణం రక్తపోటు, గుండె వేగం, రక్త ప్రసరణపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇప్పటికే గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి ఈ కాలం పెను సవాలుగా మారుతుంది. చలికాలం గుండె ఆరోగ్యాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తుంది?ఎవరికి ఎక్కువ ముప్పు ఉంటుంది? ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అన్న అంశాలపై గ్రేటర్ నోయిడాలోని కైలాష్ ఆసుపత్రి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ మండల్ హెచ్టీ లైఫ్స్టైల్ ఇంటర్వ్యూలో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
చలి వాతావరణం గుండెపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?
"తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలకు గురైనప్పుడు, శరీరంలోని వేడి బయటకు పోకుండా తగ్గించడానికి చేతులు, కాళ్ల చివర్లలో ఉండే రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీని పర్యవసానంగా శరీరంలో రక్తపోటు ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది," అని డాక్టర్ మండల్ వివరించారు.
చల్లని వాతావరణం శరీరంలోని సింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తుందని, ఫలితంగా గుండెపై పనిభారం పెరిగి హృదయ స్పందన వేగవంతమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"రక్తంలోని ప్లేట్లెట్లు కూడా మరింత జిగురుగా మారుతాయి; దీనివల్ల రక్తం గడ్డకట్టే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కొరోనరీ ధమనుల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయిన చోట అవి చిట్లడం లేదా సంకోచించడం జరిగి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువవుతుంది," అని ఆయన తెలిపారు. ఈ శారీరక మార్పులు రక్తప్రసరణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతాయని, ఇప్పటికే అంతర్లీనంగా గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరమని కార్డియాలజిస్ట్ స్పష్టం చేశారు.
తెల్లవారుజాము సమయమే ఎందుకు అత్యంత ప్రమాదకరం?
శరీరంలోని సహజ జీవ గడియారం (బయోలాజికల్ రిథమ్) కారణంగా ఉదయాన్నే గుండె వ్యవస్థపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. "మన శరీరం కొన్ని చక్రాల ప్రకారం నడుస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి నిద్ర లేచిన వెంటనే రక్తపోటు, గుండె వేగం, కార్టిసాల్ అనే ఒత్తిడి హార్మోన్లు ఒక్కసారిగా వేగంగా పెరుగుతాయి. ఆ సమయంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువగా రక్తం గడ్డకట్టే ధోరణి ఉంటుంది," అని డాక్టర్ మండల్ చెప్పారు.
ఈ మార్పుల వల్లే గుండెపోటు, పక్షవాతం, క్రమరహిత గుండె చప్పుడు వంటివి తెల్లవారుజాము గంటల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని ఆయన వివరించారు. "ఈ ప్రక్రియలు ప్రేరేపితమైనప్పుడు, అదనపు ఒత్తిడి తోడైతే లక్షణాలు మరింత తీవ్రమవుతాయి. చలి వాతావరణం, నిద్ర లేవగానే వేగంగా బాత్రూమ్కు వెళ్లడం, వేగంగా నడవడం వంటి పనులన్నీ ఈ ఒత్తిడి స్థాయిలను పెంచుతాయి," అని ఆయన హెచ్చరించారు.
చలికాలంలో ఎవరికి ఎక్కువ ముప్పు పొంచి ఉంది?
చలి నెలల్లో కొందరు వ్యక్తులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్ మండల్ సూచించారు. ఆ ప్రమాద జాబితాలో ఉన్నవారు వీరే:
- వృద్ధులు
- అధిక రక్తపోటు (హైపర్టెన్షన్) సమస్య ఉన్నవారు
- మధుమేహం (డయాబెటిస్) తో బాధపడుతున్నవారు
- గతంలో గుండెపోటు వచ్చిన చరిత్ర ఉన్నవారు
- కొరోనరీ స్టెంటింగ్ లేదా బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగులు
- కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ సమస్య ఉన్నవారు
- మూత్రపిండాల పనితీరు దెబ్బతిన్నవారు
- ప్రస్తుతం ధూమపానం చేసే అలవాటు ఉన్నవారు
ఈ వర్గాలకు చెందిన వారు చలికాలంలో తమ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని, వైద్యులు సూచించిన నియమాలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని ఆయన కోరారు.
గుండెను కాపాడుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలివే..
చలికాలంలో గుండెపై అనవసరమైన ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి రోజువారీ జీవితంలో కొన్ని సులభమైన అలవాట్లను పాటించాలని డాక్టర్ మండల్ సిఫార్సు చేశారు:
మంచం పైనుంచి హఠాత్తుగా లేవకండి: నిద్ర లేచిన వెంటనే ఒక్కసారిగా నిలబడటానికి ప్రయత్నించకుండా, కొద్దిసేపు మంచం మీదే కూర్చుని శరీరాన్ని సాధారణ స్థితికి రానివ్వండి!
ఇంటి లోపల వెచ్చగా ఉంచుకోండి: పడకగదులు, బాత్రూమ్లలో సౌకర్యవంతమైన వెచ్చని ఉష్ణోగ్రత ఉండేలా చూసుకోండి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మందపాటి దుస్తులను పొరలుగా ధరించండి; తల, మెడ, చేతులకు చలి తగలకుండా రక్షణ కల్పించుకోండి.
ఉదయపు వ్యాయామ సమయాన్ని మార్చుకోండి: సూర్యోదయం తర్వాతే మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లండి. వ్యాయామం మొదలుపెట్టే ముందు తగినంత వార్మప్ చేయండి. గాలి కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో బయటకు వెళ్లకుండా ఇంటి లోపలే వ్యాయామం చేయడం మంచిది.
మందులను క్రమం తప్పకుండా వేసుకోండి: వైద్యులు సూచించిన సమయానికి మందులు తీసుకోండి; ఇంట్లోనే ఎప్పటికప్పుడు రక్తపోటును తనిఖీ చేసుకుంటూ ఉండండి.
సొంత నిర్ణయంతో మందులు ఆపొద్దు: ఇటీవల రక్తపోటు రీడింగ్స్ సాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా అని వైద్యుల సలహా లేకుండా మందులను మధ్యలో ఆపేయకండి.
గుండెకు మేలు చేసే ఆహారం తీసుకోండి: ఆహారంలో ఉప్పు, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలను పరిమితం చేయండి. ధూమపానం, మద్యపానానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.
ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు!
గుండె సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు ముందస్తు సంకేతాలను గుర్తించి సకాలంలో వైద్య సహాయం పొందడం ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. ఛాతీలో నొప్పి, ఒత్తిడి లేదా బరువుగా అనిపించడం, ఆ అసౌకర్యం చేతులు, దవడ లేదా వీపు భాగంలోకి పాకడం, అసాధారణంగా శ్వాస ఆడకపోవడం, విపరీతంగా చెమటలు పట్టడం, వికారం, అకస్మాత్తుగా తలతిరగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణమే అప్రమత్తం కావాలని డాక్టర్ మండల్ స్పష్టం చేశారు.
"లక్షణాలు వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయేమో చూద్దామని చికిత్సను ఆలస్యం చేయడానికి ఎలాంటి సాకు లేదు. వెంటనే అత్యవసర సహాయం కోసం కాల్ చేసి, పూర్తి స్థాయి కార్డియాక్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్న సమీప ఆసుపత్రికి వెళ్లండి. గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు ఆలస్యమయ్యే ప్రతి నిమిషం గుండె కండరం శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది," అని ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.