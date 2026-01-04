Edit Profile
    ధూమపానం వదిలేసిన 20 నిమిషాల నుంచే మీ శరీరంలో అద్భుత మార్పులు- ఇవి తెలుసుకోండి..

    ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరమని తెలిసినా చాలామంది ఆ అలవాటును వదులుకోలేకపోతుంటారు. అయితే, సిగరెట్ మానేసిన కొద్ది నిమిషాల నుంచే శరీరం తిరిగి కోలుకోవడం ప్రారంభమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ ప్రాణరక్షక మార్పుల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 04, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ధూమపానం వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి అందరికీ అవగాహన ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఒక జీవనశైలి అలవాటుగా మారిపోయింది. దీనిలోని వ్యసన గుణం, పాపులర్ కల్చర్‌లో దీనికి ఉన్న ఇమేజ్, నియంత్రణ లేని మార్కెట్ వంటి కారణాల వల్ల ప్రజలు ఈ ప్రమాదకరమైన ఉచ్చులో చిక్కుకుపోతున్నారు.

    ధూమపానం వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? (AP)
    ధూమపానం వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? (AP)

    అమెరికన్ లంగ్ అసోసియేషన్ నివేదిక ప్రకారం.. నివారించదగిన వ్యాధులు, మరణాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధూమపానమే ప్రధాన కారణం. సాధారణంగా మనం చూసే సిగరెట్ పొగలో 7,000 కంటే ఎక్కువ రసాయనాలు ఉంటాయి. వీటిలో కనీసం 69 రసాయనాలు క్యాన్సర్‌కు కారకాలని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

    సిగరెట్లకు బానిసలుగా మారడానికి ప్రధాన కారణం 'నికోటిన్'. ఇది కేవలం శారీరక ఆధారిత వ్యసనమే కాదు.. సామాజిక కార్యకలాపాలతో కూడా ముడిపడి ఉండటం వల్ల దీనిని వదిలించుకోవడం చాలామందికి కష్టసాధ్యంగా మారుతుంది.

    అయితే, ఈ అలవాటును మానుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అపారమని దిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ అభిజిత్ తాయడే వివరించారు. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా ఆయన ఈ విషయంపై కొన్ని కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.

    ధూమపానం మానేయగానే కనిపించే మార్పులు:

    ధూమపానాన్ని పూర్తిగా మానేయాలని నిర్ణయించుకున్న క్షణం నుంచే శరీరంలో హీలింగ్​ ప్రాసెస్​ (కోలుకునే ప్రక్రియ) మొదలవుతుందని డాక్టర్ తాయడే తెలిపారు.

    20 నిమిషాల తర్వాత: మీరు చివరి సిగరెట్ తాగిన కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే మీ గుండె వేగం, రక్తపోటు సాధారణ స్థితికి రావడం మొదలవుతుంది.

    24 గంటల తర్వాత: ఒక్క రోజు గడిచేసరికి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది.

    ఈ వ్యసనాన్ని వదలడం అంత సులభం కాకపోయినా, పట్టుదలతో ప్రయత్నించి ధూమపాన వినియోగాన్ని మానేస్తే తర్వాతి రెండు నెలల్లోనే ఈ కింది మార్పులను గమనించవచ్చు:

    • ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
    • శ్వాస తీసుకోవడం సులభతరమవుతుంది.
    • రుచి, వాసన చూసే సామర్థ్యం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది.

    దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఇలా..

    "ధూమపానానికి ఎంత కాలం దూరంగా ఉంటే, ప్రయోజనాలు అంత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి," అని డాక్టర్ తాయడే పేర్కొన్నారు.

    ఒక సంవత్సరం తర్వాత: గుండెపోటు వచ్చే ముప్పు దాదాపు 50 శాతం తగ్గుతుంది.

    10 సంవత్సరాల తర్వాత: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం 50 శాతం వరకు పడిపోతుంది.

    "అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. మీరు మీ 50, 60 లేదా 70 ఏళ్ల వయసులో ధూమపానం మానేసినా సరే, మీ ఆరోగ్యకరమైన జీవిత కాలాన్ని మరికొన్ని ఏళ్లు పెంచుకోవచ్చని పరిశోధనలు నిరూపిస్తున్నాయి. మానేయడానికి ఏ వయసైనా ఆలస్యం కాదు," అని ఆయన వివరించారు.

