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    Quote of the Day: గొప్ప విజయాలు సాధించాలా? అయితే జనం మాటలు పట్టించుకోకండి: హెగెల్ సూక్తి

    ప్రజాభిప్రాయంపై ఆధారపడటం వల్ల సృజనాత్మకత ఎలా దెబ్బతింటుందో జర్మన్ తత్వవేత్త జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడ్రిచ్ హెగెల్ నాడే వివరించారు. జీవితంలో అద్భుతాలు సృష్టించాలనుకునే వారికి సమాజం ఏమనుకుంటుందనే భయాన్ని వీడటమే మొదటి సూత్రమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Jul 7, 2026, 08:48:29 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "నలుగురూ ఏమనుకుంటారో?" అనే ఆలోచనే చాలామంది జీవితాల్లో ఎదుగుదలకు పెద్ద అడ్డంకిగా మారుతుంది. సరిగ్గా ఇదే అంశాన్ని శతాబ్దాల క్రితమే ప్రముఖ జర్మన్ తత్వవేత్త జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడ్రిచ్ హెగెల్ చాలా లోతుగా విశ్లేషించారు.

    గొప్ప విజయాలు సాధించాలా? అయితే జనం మాటలు పట్టించుకోకండి: హెగెల్ సూక్తి
    గొప్ప విజయాలు సాధించాలా? అయితే జనం మాటలు పట్టించుకోకండి: హెగెల్ సూక్తి

    "గొప్ప విజయాలు సాధించడానికి ప్రజాభిప్రాయంతో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడమే మొదటి ప్రాథమిక నిబంధన" అని హెగెల్ పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటలు కేవలం ఒక సాధారణ సలహా కాదు, అద్భుతాలు సృష్టించేందుకు అవసరమైన ఒక కఠినమైన వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తాయి. ప్రజాభిప్రాయం అనేది ముఖ్యం కాదని ఆయన చెప్పడం లేదు, కానీ దానిపై పూర్తిగా ఆధారపడటం వల్ల గొప్ప పనులు చేసే అర్హతను కోల్పోతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ అంతే ఖచ్చితత్వంతో పనిచేస్తోంది.

    హెగెల్ సూక్తి వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం

    సమాజం ఏమనుకుంటుందో అనే ఆలోచన కేవలం ఆత్మవిశ్వాసానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు; ఇది ఒక వ్యవస్థాగతమైన లోపం. ఇతరుల ఆమోదం కోసం మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు మన ఎదుగుదల పరిధిని పరిమితం చేస్తాయి. సరికొత్త విషయాలను సమాజం అంత సులభంగా అంగీకరించదు. ప్రజాభిప్రాయం అనేది ఎప్పుడూ ఒక అడుగు వెనుకే ఉంటుంది. సమాజం ఇప్పటికే అంగీకరించి, అలవాటు పడిన విషయాలనే అది ప్రతిబింబిస్తుంది.

    కాని, సరికొత్త ఆవిష్కరణలు లేదా గొప్ప విజయాలు ఎప్పుడూ సమాజం అంగీకరించడానికి ముందే పుడతాయి. ఈ రెండింటి మధ్య ఎప్పుడూ ఘర్షణ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే జనం మెప్పు కోసం ఎదురుచూసేవారు ఎప్పటికీ కొత్తదనాన్ని సృష్టించలేరు.

    హెగెల్ ఇక్కడ "ప్రాథమిక నిబంధన" (Formal Condition) అనే పదాన్ని వాడారు. అంటే, ప్రజాభిప్రాయానికి దూరంగా ఉండటం అనేది ఉండాల్సిన అనేక లక్షణాలలో ఒకటి కాదు.. అది కచ్చితంగా ఉండాల్సిన మొదటి మెట్టు. ఈ స్వతంత్ర ఆలోచన లేకపోతే ప్రతిభ, క్రమశిక్షణ, దూరదృష్టి, ధైర్యం లాంటి ఏ ఇతర లక్షణాలు కూడా పూర్తిగా పనిచేయలేవు.

    ప్రస్తుత 2026 డిజిటల్ యుగంలో లైక్స్, కామెంట్స్, షేర్ల రూపంలో ప్రజాభిప్రాయం క్షణాల్లో అందుతోంది. తక్షణ స్పందనల కోసం ఆరాటపడుతూ తమ పనిని మార్చుకునే ఈ కాలంలో హెగెల్ మాటలు ఒక బలమైన హెచ్చరికగా నిలుస్తాయి.

    ఎవరీ హెగెల్? ఈ ఆలోచన ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది?

    జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడ్రిచ్ హెగెల్ ఆగస్టు 27, 1770న ప్రస్తుత జర్మనీలోని స్టట్‌గార్ట్‌లో జన్మించారు. పాశ్చాత్య చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన తత్వవేత్తలలో ఆయన ఒకరు. ఆయన సిద్ధాంతాలు ఆస్తిత్వవాదం, మార్క్సిజం, ఆధునిక రాజకీయ సిద్ధాంతాల అభివృద్ధిపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపాయి. మానవ చైతన్యం, సమాజం అనేవి పరస్పర వైరుధ్యాలు, వాటి పరిష్కారాల ద్వారానే పరిణామం చెందుతాయని హెగెల్ బలంగా నమ్మారు.

    ఆయన దృష్టిలో చరిత్రను మార్చిన వ్యక్తులు ఎవరూ ఊరికే విజేతలు కాలేదు. సమాజం ఉదాసీనంగా లేదా వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు కూడా తమ నమ్మకాలకు కట్టుబడి ఉన్నవారే చరిత్రను సృష్టించారు. తత్వశాస్త్రం, సైన్స్, కళలు, రాజకీయాలు ఇలా ఏ రంగంలోనైనా సరే, సమకాలీన సమాజాన్ని దాటి ఆలోచించిన వారే నిలిచారు. ఈ గొప్ప మేధావి నవంబర్ 14, 1831న బెర్లిన్‌లో కలరా బారిన పడి కన్నుమూశారు. ఆయన తత్వశాస్త్రం నేటికీ విద్యా ప్రపంచంలో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశంగానే ఉంది.

    ఈ సూత్రాన్ని నేటి జీవితానికి ఎలా వర్తింపజేయాలి?

    మీ ప్రగతిని అడ్డుకునే భయాన్ని గుర్తించండి: జనం మాటల ప్రభావం నేరుగా భయం రూపంలో కనిపించకపోవచ్చు. "ఇంకా సమయం రాలేదు", "పరిస్థితులు అనుకూలించాలి" అనే సాకులు వెనుక ఇతరుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో అనే ఆందోళనే దాగి ఉంటుంది. ఇలా నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడమే హెగెల్ చెప్పిన ప్రజాభిప్రాయంపై ఆధారపడటం.

    సలహాలకు, జనం మెప్పుకు మధ్య తేడాను తెలుసుకోండి: మీ పనిని మరింత మెరుగుపరచడానికి వచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉపయోగపడుతుంది. కానీ సమాజం సౌకర్యంగా ఫీలవ్వడానికి ఇచ్చే ఆమోదం మీ సృజనాత్మకతను చంపేస్తుంది. గొప్ప పనులకు ఫీడ్‌బ్యాక్ అవసరం, కానీ ఇతరుల ఆమోదంపై ఆధారపడటం ప్రమాదకరం.

    ప్రజాభిప్రాయం మారే తీరును గమనించండి: చరిత్రలో ప్రతి గొప్ప విజయాన్ని మొదట్లో తిరస్కరించడమో లేదా హేళన చేయడమో చేశారు. విజయం సాధించిన తర్వాతే జనం చప్పట్లు కొట్టారు. ఈ సత్యాన్ని గ్రహిస్తే, సమాజం గుర్తించడానికి ముందే మనం ముందడుగు వేయగలుగుతాము.

    ఈ అంశానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రముఖ పుస్తకాలు

    'ది రిపబ్లిక్' (Plato): సమాజ అభిప్రాయాలు, న్యాయంపై ప్లేటో చేసిన విశ్లేషణ ఇది. ఇందులో ఉండే 'కేవ్ అలెగరీ' (గుహ రూపకం) సమాజ ఆమోదం కోసం ప్రాకులాడితే ఎంతటి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాలో చూపిస్తుంది.

    'సెల్ఫ్-రిలయన్స్' (Ralph Waldo Emerson): అనుకరణ అనేది ఆత్మహత్యతో సమానమని, సమాజానికి లొంగిపోవడం గొప్పతనానికి శత్రువని ఎమర్సన్ ఈ వ్యాసంలో హెగెల్ ఆలోచనలనే మరో కోణంలో వివరించారు.

    'లియోనార్డో డా విన్సీ' (Walter Isaacson): సమకాలీన సమాజం ఏమనుకుంటుందో పట్టించుకోకుండా తన మనసుకు నచ్చిన పరిశోధనలు చేసిన డా విన్సీ జీవిత చరిత్ర ఇది. ఆయన గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రపంచానికి శతాబ్దాల సమయం పట్టింది.

    'ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ రివల్యూషన్స్' (Thomas Kuhn): సైన్స్‌లో వచ్చే విప్లవాత్మక మార్పులను ప్రారంభంలో శాస్త్ర ప్రపంచం ఎప్పుడూ అంగీకరించదని, తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని ఈ పుస్తకం నిరూపిస్తుంది. ఇది హెగెల్ వాదనకు బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలను అందిస్తుంది.

    • HT Telugu Desk
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      HT Telugu Desk

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: గొప్ప విజయాలు సాధించాలా? అయితే జనం మాటలు పట్టించుకోకండి: హెగెల్ సూక్తి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: గొప్ప విజయాలు సాధించాలా? అయితే జనం మాటలు పట్టించుకోకండి: హెగెల్ సూక్తి
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