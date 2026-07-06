Quote of the Day: కష్టాలే వ్యక్తిత్వాన్ని మలుస్తాయి: హెలెన్ కెల్లర్ అమూల్యమైన మాటలు
సుఖసంతోషాల మధ్య వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకోదని, కష్టాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రచయిత్రి హెలెన్ కెల్లర్ పేర్కొన్నారు. ఆమె జీవిత విశేషాలు, నేటి సమాజానికి ఆమె అందించిన సందేశంపై ప్రత్యేక కథనం.
"ప్రశాంతమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణంలో వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకోదు. కేవలం కష్టాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం ద్వారానే ఆత్మబలం పెరుగుతుంది, లక్ష్యం పట్ల స్పష్టత వస్తుంది, ఆశయాలు బలపడతాయి, విజయం సిద్ధిస్తుంది" అని ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త, రచయిత్రి హెలెన్ కెల్లర్ పేర్కొన్నారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగడమే నిజమైన విజయమని ఆమె మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
ఆటంకాలే విజయానికి రహదారులు
కష్టాలు అనేవి విజయానికి అడ్డంకులు కావని, అవి మన ఆత్మను బలోపేతం చేసే అనుభవాలని హెలెన్ కెల్లర్ సూక్తి వివరిస్తుంది. అపజయాలు మనకు జీవితంలో గొప్ప పాఠాలను నేర్పుతాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మన నిర్ణయాలను పునఃసమీక్షించుకోవడానికి, మనలోని దాగి ఉన్న అసలు శక్తులను గుర్తించడానికి ఇవి దోహదపడతాయి. అడ్డంకులు లేకపోతే మనిషి జీవితంలో ఎదుగుదల, మార్పు సాధ్యం కాదని ఆమె గట్టిగా నమ్మారు.
ప్రస్తుత సమాజానికి సరైన దిక్సూచి
తక్షణ విజయాలను ఆశించే ప్రస్తుత రోజుల్లో హెలెన్ కెల్లర్ మాటలు ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి. అనిశ్చిత పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు సహనం, చిత్తశుద్ధి, నిరంతర కృషి ఎంత అవసరమో ఆమె సందేశం స్పష్టం చేస్తోంది. ఓటమి ఎదురైన ప్రతిసారీ తిరిగి పుంజుకుని, మన శక్తినంతా సరైన లక్ష్యం వైపు కేంద్రీకరించడమే నిజమైన వ్యక్తిత్వ లక్షణం. హెలెన్ కెల్లర్ సొంత జీవితమే ఇందుకు ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనం. చిన్నతనంలోనే చూపు, వినికిడి శక్తిని కోల్పోయినా, ఆమె తన పరిస్థితులకు లొంగిపోకుండా ప్రపంచానికే స్ఫూర్తిగా నిలిచారు.
హెలెన్ కెల్లర్ జీవిత ప్రస్థానం
అమెరికాలోని అలబామా రాష్ట్రం, వెస్ట్ టస్కంబియాలో 1880లో హెలెన్ కెల్లర్ జన్మించారు. ఆమె తండ్రి ఆర్థర్ హెన్లీ కెల్లర్ ఆర్మీ కెప్టెన్గా, ఎడిటర్గా పనిచేశారు. తల్లి క్యాథరిన్ ఎవెరెట్ కెల్లర్. చూపు, వినికిడి లోపాలు ఉన్నప్పటికీ హెలెన్ కెల్లర్ గొప్ప రచయిత్రిగా, వికలాంగుల హక్కుల పోరాట యోధురాలిగా గుర్తింపు పొందారు.
ఆమె జీవితంలో తొలి గురువు యాన్ సల్లివన్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఒక రక్షక దేవతలా హెలెన్ జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె, దాదాపు 50 ఏళ్ల పాటు తోడుగా నిలిచి చదవడం, రాయడం నేర్పించారు. అనంతరం హెలెన్ 1904లో రాడ్క్లిఫ్ కాలేజ్ నుండి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.
సామాజిక ఉద్యమకారిణిగా..
హెలెన్ కెల్లర్ కేవలం రచయిత్రిగానే కాకుండా వికలాంగుల హక్కుల కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటించి ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగాలు చేశారు. మహిళా ఓటు హక్కు, శాంతి స్థాపన, సోషలిజం వంటి సామాజిక అంశాలపై ఆమె గళమెత్తారు. అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడు వుడ్రో విల్సన్ విధానాలను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన ఆమె, అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్, చార్లీ చాప్లిన్, మార్క్ ట్వైన్ వంటి ప్రముఖులతో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండేవారు. హెలెన్ కెల్లర్ తన జీవితకాలంలో 'ది స్టోరీ ఆఫ్ మై లైఫ్' (1903), 'ఆప్టిమిజం' (1903), 'ది వరల్డ్ ఐ లివ్ ఇన్' (1908), 'అవుట్ ఆఫ్ ది డార్క్' (1913), 'మై రిలీజియన్' (1927) సహా మొత్తం 14 పుస్తకాలను, వందలాది వ్యాసాలను రచించారు.
హెలెన్ కెల్లర్ మరికొన్ని అద్భుత సూక్తులు
"ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన విషయాలను కళ్లతో చూడలేం, చేతులతో తాకలేం.. వాటిని గుండెతో మాత్రమే అనుభవించగలం."
"కళ్లుండి కూడా భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన లక్ష్యం లేకపోవడం కంటే ఘోరమైన గుడ్డితనం మరొకటి లేదు."
"ఒంటరిగా మనం కొద్దిగైనా సాధించగలం, కానీ కలిసికట్టుగా ఉంటే అద్భుతాలు సృష్టించగలం."
"మూసుకుపోయిన తలుపు వైపే మనం ఎక్కువసేపు చూడటం వల్ల, మన కోసం తెరిచిన మరో తలుపును గమనించలేకపోతున్నాం."
"ఆశావాదం అనేది విజయానికి నడిపించే నమ్మకం. ఆశ, ఆత్మవిశ్వాసం లేకుండా ఏదీ సాధించలేం."
"ఆశ అనేది అదృశ్యమైనదాన్ని చూస్తుంది, స్పర్శకు అందనిదాన్ని అనుభవిస్తుంది, అసాధ్యమైనదాన్ని సుసాధ్యం చేస్తుంది."
"జీవితంలో పోరాటమే మనకు లభించే అతిపెద్ద ఆశీర్వాదం. ఇది మనల్ని సహనశీలురుగా, సున్నితమనస్కులుగా మారుస్తుంది."
"నాకున్న ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలలో ఒకదాన్ని మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం వస్తే నేను వినికిడి శక్తిని ఎంచుకుంటాను. అప్పుడు నేను ఒంటరిగా ఉన్న భావన కలగదు."
“మీ కంఫర్ట్ జోన్కు, మీ కలలకు మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలోనే అసలైన జీవితం దాగి ఉంటుంది.”
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More