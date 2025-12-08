అధిక రక్తపోటు: ఎక్కువ సోడియం ఉన్న ఈ 7 భారతీయ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి
మనం రోజువారీ తీసుకునే ఉప్పు మోతాదు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సు చేసిన 2000 మిల్లీగ్రాముల సోడియం పరిమితికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటున్నట్టు తేలింది. రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడానికి మనం నిత్యం తీసుకునే 7 భారతీయ ఆహార పదార్థాలను తప్పకుండా తగ్గించాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మీరు తెలియకుండానే రోజూ అధిక మోతాదులో ఉప్పు తీసుకుంటున్నారా? ఈ విషయం మనలో చాలా మందికి తెలియదు. మనం ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా ఇక్కడ చిటికెడు, అక్కడ చిటికెడు ఉప్పు జోడిస్తూ ఉంటాం. కానీ, మీరు గ్రహించిన దాని కంటే మన రోజువారీ సోడియం (Sodium) వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) లెక్కల ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వయోజనులు సగటున రోజుకు 4310 mg సోడియం తీసుకుంటున్నారు. ఇది సిఫార్సు చేసిన పరిమితి అయిన 2000 mg కంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ.
ద్రవ సమతుల్యత (Fluid Balance), కండరాల పనితీరుకు ఉప్పు (సోడియం) చాలా అవసరం. అయితే, అధిక వినియోగం మీ ఆరోగ్యాన్ని నెమ్మదిగా పాడు చేస్తుంది.
గ్లెనెగ్లెస్ హాస్పిటల్ (Gleneagles Hospital) కార్డియాలజిస్ట్, డైరెక్టర్ అయిన డాక్టర్ రాహుల్ గుప్తా ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ, అధిక సోడియం స్థాయిలు రక్తపోటును పెంచుతాయని, తద్వారా గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు, చివరికి గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని తెలిపారు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం రోజూ తినే అనేక భారతీయ ఆహారాలలో ఈ ఉప్పు దాగి ఉంది. మీరు తప్పక తగ్గించాల్సిన 7 ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
తప్పకుండా తగ్గించాల్సిన 7 హై-సోడియం ఆహారాలు
1. పచ్చళ్లు (Achar): మామిడి నుంచి మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ వరకు.. పచ్చళ్లు చాలా ఇళ్లలో తప్పనిసరి. కానీ, వాటి రుచికరమైన పులుపు, నిల్వ ఉండే గుణం అంతా ఉప్పు ద్వారానే వస్తుంది. కేవలం ఒక్క టేబుల్స్పూన్ పచ్చడి కూడా మీ రోజువారీ సోడియం పరిమితిలో అధిక భాగాన్ని చేరుస్తుంది. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల రక్తపోటు పెరగడంతో పాటు ఉబ్బరం (Bloating) కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా అధిక రక్తపోటు (Hypertension) ఉన్నవారు పచ్చళ్లకు దూరంగా ఉండాలని డాక్టర్ గుప్తా హెచ్చరిస్తున్నారు.
2. అప్పడాలు (Papad): అప్పడాలలో సోడియం, ఇతర సంకలనాలు (Additives) ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రతి రోజు భోజనంతో పాటు వీటిని తినడం వల్ల అనవసరమైన ఉప్పు శరీరంలోకి చేరుతుంది. కాలక్రమేణా, ఇది రక్తపోటు పెరుగుదల, నీరు నిలుపుదల (Water Retention)కి దోహదపడుతుంది.
3. ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్: ఈ విషయం తెలుసా? మీ పిల్లలు ఇష్టపడే ఆ ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్ ప్యాకెట్లలోని టేస్ట్మేకర్లు ఉప్పు, ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సర్లతో నిండి ఉంటాయి. ఒక్క సర్వింగ్ కూడా మీ సిఫార్సు చేసిన రోజువారీ సోడియం పరిమితిని మించిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
4. ఉప్పు వేసిన నమ్కీన్, చిప్స్: సేవ్, భుజియా, మిక్చర్స్, ఆలూ చిప్స్, ఇతర నమ్కీన్లు రుచి, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటం కోసం ఉప్పుపై ఆధారపడతాయి. కానీ వీటిని తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరగడం, ఉబ్బరం, రక్తపోటు పెరగడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
5. రెడీ-టు-ఈట్ గ్రేవీలు & సూప్లు: ఇవి సౌకర్యవంతంగా ఉన్నప్పటికీ, నిల్వ కోసం వీటిలో అధిక మొత్తంలో సోడియం ఉంటుంది. ఈ మిశ్రమాలను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల మీ సోడియం తీసుకోవడం పెరుగుతుంది. ఇది అధిక రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. వీలైనప్పుడల్లా తాజా, ఇంట్లో తయారుచేసిన వాటిని ఎంచుకోవాలని డాక్టర్ గుప్తా సలహా ఇస్తున్నారు.
6. బ్రెడ్ లేదా పేస్ట్రీలు: ఆశ్చర్యకరంగా, బేకరీ వస్తువుల్లో (సాధారణ బ్రెడ్తో సహా) దాగి ఉన్న సోడియం ఉంటుంది. వీటిని ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల మీ ఉప్పు తీసుకోవడం సురక్షిత పరిమితులను దాటుతుంది.
7. కాండిమెంట్స్ (సాస్లు, కెచప్లు, సోయా సాస్): సాస్ వేయడం ప్రమాదకరం కాదని అనిపించవచ్చు. కానీ చాలా కాండిమెంట్లలో సోడియం స్థాయిలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తరచుగా ఉపయోగించినప్పుడు, అవి మొత్తం ఉప్పు వినియోగానికి గణనీయంగా దోహదపడతాయి.
ఉప్పు వినియోగాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి?
తక్కువ ఉప్పుతో వంట చేయండి: వంట చేసేటప్పుడు ఉప్పు వేయకుండా, తినే ముందు కొద్దిగా చల్లుకోండి. రుచిని పెంచడానికి నిమ్మరసం, చింతపండు, అల్లం, వెల్లుల్లి, వెనిగర్, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలను ఉపయోగించండి.
తాజా ఆహారాలు ఎంచుకోండి: స్తంభింపజేసిన (Frozen), ప్యాకేజీ చేసిన వస్తువులలో నిల్వ కోసం ఉప్పు కలుపుతారు. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పులు, ఇంట్లో వండిన భోజనం సహజంగా సోడియం తీసుకోవడాన్ని తగ్గిస్తాయి.
ఉప్పు స్నాక్స్ను మానుకోండి: చిప్స్, నమ్కీన్, ప్యాకేజీ చేసిన స్నాక్స్ స్థానంలో ఉప్పు లేని గింజలు, వేయించిన శనగలు, పండ్లు లేదా ఇంట్లో తయారుచేసిన స్నాక్స్ను ఎంచుకోండి. ఇన్స్టంట్ మిక్స్లకు బదులు ఇంట్లో తయారుచేసిన సూప్లను తీసుకోండి.
ఆహార లేబుల్లను చదవండి: "ప్యాకేజీ చేసిన ఉత్పత్తులపై సోడియం స్థాయిలను ఎల్లప్పుడూ తనిఖీ చేయండి. ప్రతి సర్వింగ్కు రోజువారీ సిఫార్సు చేసిన సోడియంలో 30% కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి" అని డాక్టర్ గుప్తా తెలిపారు.
ఇతర తెలివైన చర్యలు: తక్కువ సోడియం ఉన్న పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోండి. రెస్టారెంట్లలో అదనపు ఉప్పు లేదా MSG లేకుండా మీ భోజనాన్ని తయారు చేయమని అడగండి.
అధిక సోడియం మీ శరీరానికి ఏం చేస్తుంది?
అధిక రక్తపోటు: ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోవడం అనేది అధిక రక్తపోటు (Hypertension)తో ముడిపడి ఉంది. రోజుకు ఆరు మిల్లీగ్రాముల కంటే తక్కువ ఉప్పు తీసుకుంటే రక్తపోటు తగ్గుతుందని నిరూపించబడింది.
గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం: మీకు గుండె జబ్బులు ఉంటే, అధిక ఉప్పు గుండె, ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ ద్రవం నిల్వ ఉండేలా చేసి, శ్వాస ఆడకపోవడానికి దారితీస్తుంది.
కిడ్నీ పనితీరుకు ఆటంకం: మీ ఆహారంలో ఎక్కువ ఉప్పు ఉంటే, మీరు ద్రవాన్ని నిలుపుకుంటారు. ఇది బరువు పెరగడానికి, ఉబ్బరానికి దారితీస్తుంది.
డయాబెటిస్ సమస్యలు ఎక్కువ: ఉప్పు నేరుగా రక్తంలో చక్కెరను ప్రభావితం చేయనప్పటికీ, అధికంగా తీసుకోవడం ఇతర సమస్యల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది, అధిక సోడియం డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతీ (Diabetic Nephropathy) నిర్వహణను మరింత దిగజార్చవచ్చు.
బరువు పెరగడం, ఉబ్బరం: ఎక్కువ ఉప్పు తీసుకోవడం వల్ల నీరు నిల్వ ఉండి, మీరు ఉబ్బినట్లుగా కనిపిస్తారు, తద్వారా బరువు కూడా పెరుగుతారు.
ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు: గుండె కండరాలు ఉబ్బడం (Enlarged Heart Muscle), తరచుగా తలనొప్పి, కిడ్నీ వ్యాధులు, ఆస్టియోపొరోసిస్, కిడ్నీలో రాళ్లు అధిక సోడియం వినియోగంతో ముడిపడి ఉన్న ఇతర సమస్యలు.
(పాఠకులకు ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యల గురించి మీకు ఏవైనా సందేహాలుంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)