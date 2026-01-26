Edit Profile
    సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ముప్పు: పురుషులు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు నిజాలివే

    గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవడంలో పురుషుల పాత్ర అత్యంత కీలకం. HPV వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడం, వ్యాక్సినేషన్ ప్రాధాన్యత గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యం మీ బాధ్యత కూడా!

    Published on: Jan 26, 2026 11:55 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) గణాంకాల ప్రకారం, ప్రతి ఏటా దాదాపు 6,60,000 మంది మహిళలు గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ (సర్వైకల్ క్యాన్సర్) కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయితే, ఈ మహమ్మారిని అరికట్టడంలో పురుషుల పాత్ర చాలా కీలకమని మీకు తెలుసా? 99 శాతం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కేసులకు కారణం 'హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్' (HPV). ఇది శారీరక కలయిక ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి నిశ్శబ్దంగా వ్యాపిస్తుంది.

    సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ముప్పు: పురుషులు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు నిజాలివే (Unsplash)
    సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ముప్పు: పురుషులు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు నిజాలివే (Unsplash)

    పురుషులు ఈ వైరస్‌ను తమ శరీరంలో మోస్తూ, ఎలాంటి లక్షణాలు బయటపడకుండానే తమ భాగస్వామికి అంటించే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, మీరు తీసుకునే చిన్న జాగ్రత్త మీ భార్య, కూతురు లేదా తల్లి ప్రాణాలను కాపాడుతుందని ప్రతి పురుషుడు గుర్తించాలి. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం సందర్భంగా, దీనికి సంబంధించిన కొన్ని చేదు నిజాలు, నివారణ మార్గాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    పురుషులూ.. ఈ వైరస్‌ను నిర్లక్ష్యం చేయకండి

    WHO వివరాల ప్రకారం.. HPV వైరస్‌లో దాదాపు 200 రకాలు ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని రకాలు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ఇవి మహిళల్లో 70 శాతం సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తాయి. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన 10 నుండి 20 ఏళ్ల తర్వాత ఇది క్యాన్సర్‌గా మారుతుంది.

    కేవలం మహిళలకే కాదు, ఈ వైరస్ వల్ల పురుషులకు కూడా ముప్పు పొంచి ఉంది. దీనివల్ల పురుషుల్లో జననేంద్రియ, గొంతు, మలద్వార క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ (IARC) ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 70,000 మంది పురుషులు ఈ వైరస్ కారణంగా క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు.

    "ఇది కేవలం ఏదో ఊహ కాదు; టీకా తీసుకోని పురుషులు సమాజానికి ముప్పుగా మారుతున్నారు. కానీ అవగాహన ఉన్న పురుషులు ఈ మహమ్మారిని అంతం చేయగలరు" అని బీఎల్‌కే మ్యాక్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ జైన్ వివరించారు.

    HPV వ్యాక్సిన్ 90% ముప్పును తగ్గిస్తుంది

    HPV వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం వల్ల సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలను 90 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చు. పురుషులలో కూడా జననేంద్రియ సమస్యలను ఇది సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటుంది. సాధారణంగా 9 నుండి 12 ఏళ్ల మధ్య ఈ టీకా తీసుకోవడం ఉత్తమమని, అయితే 45 ఏళ్ల వరకు కూడా తీసుకోవచ్చని అమెరికాలోని సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (CDC) సూచిస్తోంది. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న పురుషుల ద్వారా వైరస్ వ్యాప్తి గణనీయంగా తగ్గుతుందని క్లినికల్ ట్రయల్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    నివారణకు మీరు చేయగలిగే పనులు:

    పురుషులు అవగాహనతో ఉంటే ఈ క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు. అందుకోసం ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు పాటించండి:

    విశ్వసనీయత: ఒకే భాగస్వామిని కలిగి ఉండటం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉండదు.

    కండోమ్ వాడకం: కండోమ్ వాడటం వల్ల వైరస్ వ్యాప్తిని 70 శాతం వరకు అడ్డుకోవచ్చు. అయితే, ఇది చర్మం ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి, వ్యాక్సినేషన్‌తో పాటు కండోమ్ వాడటం అత్యంత సురక్షితం.

    సున్తీ (Circumcision): దీనివల్ల పురుషులకు HPV సోకే ప్రమాదం 35 శాతం తగ్గుతుందని, తద్వారా వారి భాగస్వామికి కూడా రక్షణ లభిస్తుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

    స్క్రీనింగ్ ప్రాధాన్యత: మీ భాగస్వామికి 25 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతి 3 నుండి 5 ఏళ్లకు ఒకసారి 'పాప్ స్మియర్' (Pap smear) లేదా HPV టెస్ట్ చేయించుకోవాలని చెప్పండి. ముందుగా గుర్తిస్తే దీనిని సులభంగా నయం చేయవచ్చు.

    ముగింపు: క్యాన్సర్ లేని ప్రపంచం మన చేతుల్లో..

    సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌ను టీకాలు, సరైన జాగ్రత్తల ద్వారా 100 శాతం నివారించవచ్చు. మీరు ఇంకా వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే, వెంటనే మీ డాక్టరును సంప్రదించండి. మీ అశ్రద్ధ ఒక ప్రాణాన్ని బలి తీసుకోకూడదు.

    News/Lifestyle/సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ముప్పు: పురుషులు తెలుసుకోవాల్సిన అసలు నిజాలివే
