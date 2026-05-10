వేసవిలో ఇంట్లోకి క్యూ కట్టే ఎర్ర చీమలు రాకుండా ఉండేందుకు చాలా సింపుల్ చిట్కాలు
Get Rid Of Red Ants : వేసవి రాగానే ఇంట్లోకి ఎర్ర చీమలు రావడం మెుదలవుతాయి. చూస్తే వాటి క్యూ ఎక్కడి నుంచో ఉంటుంది. ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా వాటిని పోగొట్టేందుకు కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి.
వేసవిలో ఎర్ర చీమలతో చాలా పెద్ద చీరాకు. ముఖ్యంగా వంటగదిలో చీమలు కనిపించడం సమస్యగా మారుతుంది. బయట ఎక్కడి నుంచో పెద్ద క్యూలైన్.. కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు చక్కెర డబ్బాలోకి, కొన్నిసార్లు అన్నంలోకి, మరికొన్నిసార్లు భోజనం చేసే పళ్ళెం మీదకు కూడా వస్తాయి. ఒకసారి చీమలు ఇంట్లోకి ప్రవేశించాక, అవి పొడవైన క్యూగా ఏర్పడతాయి, దీంతో వాటిని తొలగించడం కష్టమవుతుంది.
చీమలను వదిలించుకోవడానికి తరచుగా మార్కెట్లో లభించే రసాయన స్ప్రేలు లేదా పౌడర్లను ఆశ్రయిస్తారు. అయితే ఇవి చిన్న పిల్లలకు, జంతువులకు, ఆహార పదార్థాలకు ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. అందువల్ల విషపూరిత రసాయనాలు లేకుండా చీమలను దూరంగా ఉంచగల ఇంటి చిట్కాల కోసం చాలా మంది వెతుకుతారు. కొన్ని సాధారణ టిప్స్ ఎర్ర చీమలను తరిమికొట్టడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పని చేస్తాయి.
ఎర్ర చీమలను వదిలించుకోవడానికి తెల్ల వెనిగర్ అత్యంత సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి. చీమలు కదులుతున్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన వాసనను వెదజల్లుతాయి. ఇది అదే మార్గంలో ఇతర చీమలను ఆకర్షిస్తుంది. వెనిగర్ ఈ వాసనను ఆపేసి, వాటి దారిని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఇలా చేయడానికి ఒక స్ప్రే బాటిల్లో సగం నీరు, సగం తెల్ల వెనిగర్ కలిపి, చీమలు ఎక్కువగా కనిపించే ప్రదేశాలలో స్ప్రే చేయండి. దీనిని రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు ఉపయోగించండి.
చీమలకు పుదీనా ఘాటైన వాసన నచ్చదు. అందువల్ల చీమలు ఎక్కువగా కనిపించే ప్రదేశాలలో పుదీనా ఆకులను లేదా దాని నూనెను ఉంచవచ్చు. నీటిలో కొన్ని చుక్కల పుదీనా నూనెను కలిపి చల్లడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నిమ్మకాయ పులుపు, వాసన కూడా చీమలను తరిమికొట్టడానికి సహాయపడతాయి. చీమలు కనిపించే ప్రదేశాలలో నిమ్మరసం చల్లవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా నిమ్మ తొక్కలను చిన్న ముక్కలుగా కోసి వంటగది మూలలో ఉంచడం కూడా చీమలను దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. చాలా మంది నేలను తుడుస్తున్నప్పుడు నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి కూడా ఉపయోగిస్తారు.
దాల్చినచెక్క వాసన మనుషులను ఆకర్షించినప్పటికీ, చీమలు దానికి దూరంగా ఉంటాయి. దాని ఘాటైన వాసన చీమలను తమ దారి మార్చుకునేలా చేస్తుంది. చీమల దారుల లేదా బొరియల చుట్టూ దాల్చినచెక్క పొడిని చల్లవచ్చు. దాల్చినచెక్క నూనెలో నానబెట్టిన దూది ఉండలను కూడా చీమలు తరచుగా వచ్చే ప్రదేశాలలో ఉంచవచ్చు.
చీమలను నివారించడానికి ఉప్పు కూడా ఒక సులభమైన మార్గంగా పని చేస్తుంది. ఉప్పును నీటితో కలిపి ఉండలా చేసి చీమల దారులలో ఉంచండి. పొడి ఉప్పును కూడా చీమల దారులలో చల్లవచ్చు. కొందరు ఉప్పుతో కలిపిన బేకింగ్ సోడాను కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఇది చీమలు ఆ ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More