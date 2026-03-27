    దుబాయ్‌లో సానియా మీర్జా ‘డ్రీమ్ హోమ్’: రాజభవనాన్ని తలపించే విల్లా విశేషాలు ఇవే!

    టెన్నిస్ దిగ్గజం సానియా మీర్జా తన మనసుకి నచ్చినట్లుగా తీర్చిదిద్దుకున్న దుబాయ్ విల్లా విశేషాలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పామ్ జుమేరాలోని ఈ సుందరమైన భవంతి ఆమెకు ఒక 'సురక్షిత స్వర్గం' లాంటిది.

    Published on: Mar 27, 2026 12:03 PM IST
    By HT Telugu Desk
    టెన్నిస్ కోర్టులో రాకెట్‌తో ప్రత్యర్థులను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే సానియా మీర్జా, తన వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎంతో ప్రశాంతతను కోరుకుంటారు. క్రీడా ప్రపంచం నుంచి విరామం తీసుకున్న తర్వాత ఆమె తన పూర్తి సమయాన్ని కుటుంబం కోసం కేటాయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె తన సోదరి ఆనమ్ మీర్జా, కుమారుడు ఇజాన్‌తో కలిసి దుబాయ్‌లోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 'పామ్ జుమేరా' (Palm Jumeirah) లో నివసిస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కలల సౌధం విశేషాలను సానియా స్వయంగా పంచుకున్నారు.

    సానియా మీర్జా విల్లా (YouTube/@LovinDubai )
    “ఈ ఇంట్లోని ప్రతి చిన్న వస్తువును, రంగులను, గోడలపై ఉన్న ఫ్రేమ్‌లను నా అభిరుచికి తగ్గట్టుగా నేనే దగ్గరుండి అమర్చుకున్నాను. ఇన్నేళ్ల ప్రజా జీవితం తర్వాత నాకు ప్రశాంతతను, ఒంటరిగా గడిపే సమయాన్ని ఇచ్చే నా సురక్షిత స్వర్గం (Safe Space) ఇదే” అని సానియా తన ఇంటి గురించి ఎంతో ఉద్వేగంగా చెప్పుకొచ్చారు.

    గ్రీకు నిర్మాణ శైలిలో రాజభవనం

    సానియా విల్లా బయటి నుండి చూస్తే తెల్లని రంగులో మెరిసిపోతూ, గ్రీకు నిర్మాణ శైలిని గుర్తుకు తెస్తుంది. పెద్ద పెద్ద వృత్తాకార స్తంభాలు, పచ్చని తోట, విశాలమైన బ్యాక్‌యార్డ్ ఈ ఇంటికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ. వేసవిలో సేదతీరడానికి ఒక పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్‌తో పాటు, తన కుమారుడు ఇజాన్ ఆడుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఊయల, స్లైడ్స్ (జారుడు బల్ల) వంటి ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నాయి.

    లోపలి అలంకరణ: హుందాతనం.. ఆధునికత

    ఇంటి లోపలికి అడుగుపెట్టగానే టీల్ (Teal) రంగు థీమ్‌తో కూడిన లివింగ్ ఏరియా ఆహ్వానం పలుకుతుంది. గ్రే, రెడ్ కలర్ సోఫాలు, ఓపెన్ ప్లాన్ కిచెన్, డైనింగ్ స్పేస్ ఇంటికి ఒక కొత్త కళను తెచ్చాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడపడానికి ఇంట్లోనే ఒక 'ఫోస్‌బాల్' (Foosball) టేబుల్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

    డైనింగ్ ఏరియాలో గోల్డ్ టచ్ ఇచ్చారు, కానీ అది ఎక్కడా అతిగా అనిపించదు. “బంగారు రంగు వాడకంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే అది కళ్లకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అందుకే చాలా తక్కువగా, రాయల్ లుక్ వచ్చేలా మాత్రమే వాడాను” అని సానియా వివరించారు.

    ప్రశాంతతకు చిరునామా.. ప్రార్థనా గది

    ఇంటి మొత్తంలో సానియాకు అత్యంత ఇష్టమైన ప్రదేశం 'ప్రార్థనా గది'. లేత రంగులు, ఐస్-బ్లూ కార్పెట్, ప్రశాంతమైన వెలుతురుతో ఈ గదిని తీర్చిదిద్దారు. “మనసు కాస్త అశాంతిగా అనిపించినప్పుడు నేను ఇక్కడికే వచ్చి కూర్చుంటాను. ఇది నాకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుంది” అని ఆమె తెలిపారు.

    వ్యక్తిగత గదులు

    సానియా మాస్టర్ బెడ్‌రూమ్ డీప్ గ్రీన్, వైట్ కాంబినేషన్‌లో ఎంతో రిలాక్సింగ్‌గా ఉంటుంది. ఆమె ఫ్యాషన్ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా చెప్పుల కలెక్షన్ (Shoe Collection) కోసం ఒక పెద్ద 'వాక్-ఇన్ క్లోసెట్' ఉంది. ఇక ఇజాన్ గది మాత్రం ఎంతో కలర్‌ఫుల్‌గా, పిల్లలకు నచ్చే బంక్ బెడ్స్‌తో సందడిగా ఉంటుంది. ఇజాన్‌తో కలిసి వీడియో గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి ప్లేస్టేషన్ ఉన్న ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్ కూడా ఈ విల్లాలో ఉంది.

    మొత్తానికి సానియా మీర్జా దుబాయ్ ఇల్లు ఆమె వ్యక్తిత్వానికి, అభిరుచికి నిలువుటద్దంలా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. సానియా మీర్జా దుబాయ్ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది?

    సానియా మీర్జా దుబాయ్‌లోని అత్యంత విలాసవంతమైన కృత్రిమ దీవి 'పామ్ జుమేరా' (Palm Jumeirah) లో నివసిస్తున్నారు.

    2. సానియా విల్లా ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    ఈ విల్లా గ్రీకు నిర్మాణ శైలిలో ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనా గది, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్, సానియా షూ కలెక్షన్ కోసం ప్రత్యేక వాక్-ఇన్ క్లోసెట్ ఉన్నాయి.

    3. సానియా తన ఇంటిని ఏమని పిలుచుకుంటారు?

    తన ఇల్లు తనకు అత్యంత ప్రశాంతతను ఇచ్చే 'సేఫ్ స్పేస్' (Safe Space) అని సానియా మీర్జా చెబుతుంటారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

