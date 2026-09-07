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ఒకేసారి 9 కుందేళ్లను వేటాడలేరు: జాక్ మా చెప్పిన విజయ మంత్రం

అలీబాబా వ్యవస్థాపకుడు జాక్ మా చెప్పిన ఒక చిన్న కథ జీవితంలోనూ, వ్యాపారంలోనూ విజయం సాధించడానికి ఏకైక మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. ఒకే లక్ష్యంపై దృష్టి సారించడం, ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు మనల్ని మనం మార్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలిపే ప్రత్యేక కథనం.

Published on: Sep 7, 2026, 06:22:01 IST
By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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“నేలపై తొమ్మిది కుందేళ్లు పరిగెడుతున్నాయి.. వాటిలో ఒకదానిని మీరు పట్టుకోవాలనుకుంటే, కేవలం ఆ ఒక్క కుందేలుపైనే దృష్టి పెట్టండి. అంతేతప్ప ఎగిరే ప్రతి కుందేలు వెనుక పరుగెత్తకండి”

ఒకేసారి 9 కుందేళ్లను వేటాడలేరు: జాక్ మా చెప్పిన విజయ మంత్రం
ఒకేసారి 9 కుందేళ్లను వేటాడలేరు: జాక్ మా చెప్పిన విజయ మంత్రం

ప్రపంచప్రసిద్ధ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం 'అలీబాబా' వ్యవస్థాపకుడు జాక్ మా తరచూ చెప్పే ఈ మాటలు వ్యాపార ప్రపంచంలోనే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి దిశానిర్దేశం చేస్తాయి.

ఆ కుందేలును మార్చకండి.. మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి

ఈ ఉదాహరణకు జాక్ మా ఒక అద్భుతమైన ముగింపునిచ్చారు. "కుందేలు దొరకడం లేదని చెప్పి దానిని మార్చడానికి ప్రయత్నించకండి. ఆ కుందేలును పట్టుకునే వరకు మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వ్యాపారంలో లేదా వ్యక్తిగత లక్ష్యాల సాధనలో చాలామంది ఒకేసారి అనేక ఆకర్షణీయమైన అవకాశాల వెనక పడతారు. కానీ ఒకేసారి రెండు మూడు లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తే శక్తి, సమయం, వనరులు విడిపోయి చివరకు దేన్నీ సాధించలేరు. విజయానికి కావాల్సింది సరైన ఏకాగ్రత. ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నాక, దాన్ని సాధించే వరకు మిగతా ఏ ఆకర్షణలకూ లొంగకుండా ఉండటమే నిజమైన క్రమశిక్షణ. ఒకవేళ ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తే, గమ్యాన్ని మార్చడం కంటే మన వ్యూహాలను, నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడమే సరైన మార్గం.

నేటి ఆధునిక ప్రపంచానికి ఈ సూత్రం ఎలా వర్తిస్తుంది?

జాక్ మా చెప్పిన ఈ కుందేలు కథ నేటి డిజిటల్ యుగంలో వ్యాపారవేత్తలకు, ఇన్వెస్టర్లకు, ఉద్యోగులకు ఎంతో అవసరం.

స్టార్టప్‌లు - ఏఐ ట్రెండ్ గందరగోళం: ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) హవా నడుస్తోంది. దీనితో పలు నూతన కంపెనీలు తమ అసలు లక్ష్యాన్ని పక్కనపెట్టి, ప్రచారంలో ఉన్న ఏఐ ట్రెండ్ వెనక పరుగులు తీస్తున్నాయి. తమ వినియోగదారుల ప్రాథమిక సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం (ఒక కుందేలును పట్టుకోవడం) మానేసి, బజ్ వర్డ్స్ వెనకపడి నిధులు వృథా చేసుకుంటున్నాయి.

ఇన్వెస్టర్లు - 'హాట్ ట్రెండ్స్' ఉచ్చు: వ్యక్తిగత పెట్టుబడుల విషయంలో చాలామంది రోజుకో కొత్త అసెట్ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. క్రిప్టో, మీమ్ స్టాక్స్, స్పెక్యులేటివ్ షేర్లు అంటూ ఒకదాని నుంచి మరొకదానికి మారడం వల్ల తీవ్ర నష్టాలు చవిచూస్తారు. అదే ఒకే స్పష్టమైన వ్యూహానికి కట్టుబడి క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టేవారే మార్కెట్లలో సుదీర్ఘకాలం నిలదొక్కుకుంటారు.

కెరీర్ - నైపుణ్యాల అధిక భారం: ఉద్యోగ ప్రపంచంలో నేడు రోజుకో కొత్త కోర్సు అందుబాటులోకి వస్తోంది. కొద్దిరోజులు కోడింగ్, ఆ వెంటనే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, ఆపై డిజైనింగ్ అంటూ ప్రతిదానిపై కొద్దికొద్దిగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఏ రంగానికీ న్యాయం చేయలేరు. ఏదో ఒక నిర్దిష్ట విభాగంలో పూర్తిస్థాయి నైపుణ్యం (Specialisation) సాధించిన వారికే మార్కెట్లో అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

ఈ సిద్ధాంతం ఎక్కడ పుట్టింది?

2000వ సంవత్సరం ప్రారంభంలో 'డాట్-కామ్ బబుల్' కుప్పకూలిన వేళ అలీబాబా తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. ఆ సమయంలో సంస్థను గట్టెక్కించడానికి జాక్ మా ఇతర ఉప వ్యాపారాలన్నింటినీ నిలిపివేసి, కేవలం బి2బి (B2B) ఈ-కామర్స్‌పైనే పూర్తి దృష్టి సారించారు.

ఆ సమయంలోనే తన ఉద్యోగులకు ఈ కుందేలు ఉదాహరణను పదేపదే చెప్పారు. "ఒక వ్యాపారవేత్త చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏకకాలంలో పలు అవకాశాలను పట్టుకోవడమే. లభించే ప్రతి అవకాశాన్ని ఒడిసిపట్టుకోవడం కాకుండా, సరైనదాన్ని ఎంచుకుని మిగతావాటికి 'నో' చెప్పడమే సీఈఓ నిజమైన బాధ్యత" అని ఆయన విశ్వసించారు. ఆ తర్వాత చైనాలోని ప్రముఖ రియాలిటీ షో 'విన్ ఇన్ చైనా'లో జడ్జిగా వ్యవహరించినప్పుడు కూడా ఈ సూత్రాన్ని నవ పారిశ్రామికవేత్తలకు నూరిపోశారు.

ఎవరీ జాక్ మా?

చైనాలోని హాంగ్‌జౌ నగరంలో ఒక సాధారణ ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయుడిగా ప్రయాణం ప్రారంభించిన జాక్ మా, 1999లో 'అలీబాబా గ్రూప్'ను స్థాపించారు. ఒక చిన్న అపార్ట్‌మెంట్‌లో మొదలైన ఈ సంస్థను ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దిగ్గజంగా తీర్చిదిద్దారు. తావోబావో, టిమాల్, అలీపే (యాంట్ గ్రూప్) వంటి దిగ్గజ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ఆయన నేతృత్వంలోనే రూపొందించారు. 2019లో అలీబాబా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్ పదవి నుంచి తప్పుకున్న ఆయన, ప్రస్తుతం విద్య, గ్రామీణాభివృద్ధి, స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/ఒకేసారి 9 కుందేళ్లను వేటాడలేరు: జాక్ మా చెప్పిన విజయ మంత్రం
Home/Lifestyle/ఒకేసారి 9 కుందేళ్లను వేటాడలేరు: జాక్ మా చెప్పిన విజయ మంత్రం
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