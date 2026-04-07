    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    జాకీ చాన్ 72వ పుట్టినరోజు: నీ వ్యక్తిత్వమే నీ తలరాతను నిర్ణయిస్తుంది - మార్షల్ ఆర్ట్స్ దిగ్గజం నేర్పిన జీవిత పాఠం

    మార్షల్ ఆర్ట్స్ లెజెండ్ జాకీ చాన్ నేడు 72వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా, మన జీవిత గమనాన్ని మార్చే శక్తి మన ఆలోచనలకే ఉందని ఆయన తన ఆత్మకథలో పంచుకున్న ఒక అద్భుతమైన జీవిత సత్యాన్ని ఇప్పుడు విశ్లేషించుకుందాం.

    Published on: Apr 07, 2026 8:08 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న హాంకాంగ్ యాక్షన్ స్టార్, మార్షల్ ఆర్ట్స్ మాంత్రికుడు జాకీ చాన్ నేడు (ఏప్రిల్ 7) తన 72వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. అద్భుతమైన ఫైట్ సీక్వెన్స్‌లు, విలక్షణమైన కామెడీ టైమింగ్‌తో దశాబ్దాల పాటు వెండితెరను ఏలిన ఆయన, కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే కాదు.. ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి. హాలీవుడ్‌లో ఆయనకు గ్లోబల్ స్టార్‌డమ్‌ను తెచ్చిపెట్టిన 'రష్ అవర్' సిరీస్ నుంచి, 'ద కరాటే కిడ్', 'పోలీస్ స్టోరీ' వంటి చిత్రాల వరకు ఆయన ప్రస్థానం అసాధారణం.

    జాకీ చాన్ 72వ పుట్టినరోజు: నీ వ్యక్తిత్వమే నీ తలరాతను నిర్ణయిస్తుంది - మార్షల్ ఆర్ట్స్ దిగ్గజం నేర్పిన జీవిత పాఠం (AFP)
    జీవితంలో మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు, మన ప్రవర్తన మన భవిష్యత్తును ఎలా మలుస్తాయనే విషయంపై జాకీ చాన్ ఎప్పుడూ స్పష్టమైన అవగాహనతో ఉండేవారు. తన ఆత్మకథ 'నెవర్ గ్రో అప్' (Never Grow Up)లో ఆయన ఒక చోట ఇలా రాశారు:

    "గతాన్ని మార్చుకోవడానికి లేదా వెనక్కి వెళ్లి తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి మనకు రెండో అవకాశం ఉండదు. మీ వ్యక్తిత్వం, ఆ క్షణంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలే మీ జీవితం ఎలా ఉండాలో నిర్ణయిస్తాయి."

    నిజానికి ఈ మాటల వెనుక ఎంతో లోతైన అర్థం ఉంది. సినిమా షూటింగ్‌లో ఏదైనా షాట్ సరిగ్గా రాకపోతే మనం 'రీటేక్' తీసుకుంటాం. కానీ నిజ జీవితంలో అటువంటి వెసులుబాటు ఉండదు. ఒక్కసారి కాలం గడిచిపోయిందంటే, ఆ నిర్ణయం తాలూకు ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాల్సిందే. అందుకే చేసే ప్రతి చిన్న పనిని, తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని బాధ్యతాయుతంగా తీసుకోవాలని ఆయన సూచిస్తారు. అదృష్టం మీదో, తలరాత మీదో భారం వేయకుండా.. మన స్వయంకృషితో, మన ప్రవర్తనతో భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని ఈ మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    ఈ సందేశం ఇప్పుడు మరింత కీలకం

    ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్న ప్రపంచం అత్యంత వేగంగా మారుతోంది. ఆర్థిక, సామాజిక మార్పులు ఎంతో అనిశ్చితితో ఉన్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో, "తర్వాత చూద్దాంలే" అనే ధోరణి మనల్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. సరైన సమయంలో, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది కెరీర్ పరంగానే కాకుండా, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు కూడా ఎంతో అవసరం. అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని అందిపుచ్చుకోకుండా వాయిదా వేస్తే, తిరిగి ఆ స్థాయి అవకాశం మళ్లీ రాకపోవచ్చు.

    మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రధాన అంశాలు:

    • వర్తమానంలో జీవించడం: గతం గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోకుండా, ప్రస్తుతం మన చేతిలో ఉన్న సమయాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలో ఆలోచించాలి.
    • వ్యక్తిగత బాధ్యత: మన విజయానికి కానీ, అపజయానికి కానీ మన వ్యక్తిత్వమే కారణం. ఇతరులను లేదా పరిస్థితులను నిందించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు.
    • వాయిదా వేయకూడదు: సరైన సమయం కోసం వేచి చూడకుండా, మన ముందున్న ప్రతి అవకాశాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి.

    "ఒకవేళ ఇలా జరిగి ఉంటే బాగుండేది" అని బాధపడటం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు. అందుకే, ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం, ఎటువంటి ఆలోచనలు చేస్తున్నాం అనేదే మన రేపటి విజయానికి పునాది అని జాకీ చాన్ మాటల సారాంశం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్రశ్న: జాకీ చాన్ ఆత్మకథ పేరు ఏమిటి?

    జవాబు: ఆయన తన జీవిత విశేషాలను 'నెవర్ గ్రో అప్' (Never Grow Up) అనే పుస్తకంలో పొందుపరిచారు.

    ప్రశ్న: జాకీ చాన్ కోట్ ఇచ్చే ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటి?

    జవాబు: జీవితంలో రిటేక్స్ ఉండవని.. మన వ్యక్తిత్వం, ప్రస్తుత నిర్ణయాలే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయని ఆయన సందేశం ఇచ్చారు.

    ప్రశ్న: జాకీ చాన్ హాలీవుడ్ ప్రస్థానం ఏ సినిమాతో మలుపు తిరిగింది?

    జవాబు: 'రష్ అవర్' (Rush Hour) సినిమా విజయంతో ఆయన హాలీవుడ్‌లో గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగారు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

