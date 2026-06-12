Quote of the Day: లక్ష్యాలు కాదు.. మీ అలవాట్లే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాయి - జేమ్స్ క్లియర్ లైఫ్ లెసన్స్
Quote of the Day: కేవలం పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుంటే సరిపోదు, వాటిని చేరుకోవడానికి రోజువారీగా అనుసరించే విధానాలే (సిస్టమ్స్) విజయ తీరాలకు చేరుస్తాయని ప్రముఖ రచయిత జేమ్స్ క్లియర్ వివరిస్తున్నారు. 'అటామిక్ హ్యాబిట్స్' పుస్తకంలోని ఆయన ఆలోచనలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
"మీరు అనుకున్న లక్ష్యాల స్థాయికి మీరు ఎదగలేరు.. మీ రోజువారీ అలవాట్ల స్థాయికి మాత్రమే పడిపోతారు" అని ప్రముఖ రచయిత జేమ్స్ క్లియర్ పేర్కొన్నారు. కేవలం ఆశలు, ఆశయాలు మాత్రమే విజయాన్ని చేకూర్చలేవని చెప్పడానికి ఈ మాట ఒక చక్కని ఉదాహరణ.
లక్ష్యాలు మనకు ఒక సరైన దిశను చూపిస్తే.. రోజువారీగా మనం అనుసరించే పద్ధతులే మన గమ్యాన్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. నిత్య జీవితంలో మెరుగైన అలవాట్లను నిర్మించుకోవడానికి, ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడానికి, కెరీర్లో ఎదగడానికి లేదా చదువులో రాణించడానికి ప్రయత్నించే ప్రతి ఒక్కరికీ జేమ్స్ క్లియర్ చెప్పిన ఈ సందేశం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
అసలు ఈ మాట వెనుక ఉన్న అర్థం ఏమిటి?
చాలామంది జీవితంలో ఎదగాలని రకరకాల గోల్స్ సెట్ చేసుకుంటారు. ఫిట్గా మారాలి, ఒక పుస్తకం రాయాలి, డబ్బు ఆదా చేయాలి, కెరీర్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరాలి అనుకోవడం ఒక లక్ష్యం. అయితే, ఆ గోల్స్ పెట్టుకున్నంత మాత్రాన విజయం దక్కుతుందని గ్యారెంటీ లేదు. దానికి సపోర్ట్ చేసే రోజువారీ ప్రణాళికే ఇక్కడ అత్యంత కీలకం. సరళంగా చెప్పాలంటే.. ఫలితాలు మీ కోరికలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉండవు, మీరు ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా చేసే పనులపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.
లక్ష్యం అనేది మనం చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానం అయితే.. సిస్టమ్ (విధానం) అనేది ఆ గమ్యానికి తీసుకెళ్లే వాహనం, మార్గం. ఉదాహరణకు, "నేను చాలా పుస్తకాలు చదవాలి" అనుకోవడం ఒక లక్ష్యం. కానీ, "ప్రతిరోజూ పడుకునే ముందు 20 పేజీలు చదువుతాను" అని ఒక రూల్ పెట్టుకోవడం విధానం. అలాగే "ఆరోగ్యంగా మారాలి" అనేది లక్ష్యం అయితే, ప్రతిరోజూ వాకింగ్ చేయడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం ఒక విధానం అవుతుంది.
మనుషులు కలలు లేక ఓడిపోవడం లేదు, ఆ కలలను నిజం చేసే రోజువారీ అలవాట్లు లేకనే విఫలమవుతున్నారు. ఒత్తిడి, బద్ధకం, పరధ్యానం ఆవరించినప్పుడు మనుషులు తమ ఆశయాల వైపు అడుగులు వేయలేరు, కేవలం తమ పాత అలవాట్లకే పరిమితమైపోతారు.
జేమ్స్ క్లియర్ మాటల నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 5 సూత్రాలు
జేమ్స్ క్లియర్ సిద్ధాంతం ప్రకారం మన జీవితాన్ని మార్చే ఐదు ముఖ్యమైన పాఠాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
లక్ష్యాలు దిశను చూపిస్తాయి.. సిస్టమ్స్ పురోగతిని ఇస్తాయి: గమ్యం ఎటువైపో గోల్స్ చెబితే.. ఈరోజు ఏం చేయాలో సిస్టమ్స్ వివరిస్తాయి. సరైన విధానం లేకపోతే లక్ష్యం కేవలం ఒక కోరికగానే మిగిలిపోతుంది.
రోజువారీ అలవాట్లే భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి: పెద్ద పెద్ద విజయాలు రాత్రికి రాత్రే రావు. ప్రతిరోజూ మనం చేసే చిన్న చిన్న పనుల కలయికే ఆ అద్భుత విజయాలకు కారణం. బయటకు కనిపించే విజయం వెనుక ఎన్నో రోజుల నిరంతర కృషి ఉంటుంది.
మోటివేషన్ కంటే సిస్టమ్స్ నమ్మదగినవి: ప్రేరణ (Motivation) ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు, అది మారుతుంటుంది. కానీ మంచి అలవాట్ల వ్యవస్థ మన మూడ్తో సంబంధం లేకుండా అనుకున్న పనిని సులువుగా పూర్తి చేసేలా చేస్తుంది.
పరిసరాలు ప్రవర్తనను మారుస్తాయి: అలవాట్లు మార్చుకోవడం అంటే కేవలం మనోబలం (Willpower) మాత్రమే కాదు. మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం, రిమైండర్లు, సాధనాలు కూడా మంచి అలవాట్లను పెంచుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోవడం ఆపండి: అనుకున్న పని చేయలేనప్పుడు చాలామంది తమను తాము నిందించుకుంటారు. కానీ, 'నా ప్లానింగ్లో లేదా నా అలవాట్ల వ్యవస్థలో ఎక్కడ లోపం ఉంది?' అని ఆలోచించడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది.
ఎవరీ జేమ్స్ క్లియర్?
జేమ్స్ క్లియర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందిన 'అటామిక్ హ్యాబిట్స్' (Atomic Habits) పుస్తక రచయిత. అలవాట్లు, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, నిరంతర ఆత్మపరిశీలన ద్వారా జీవితాన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చో ఆయన తన రచనల ద్వారా తెలియజేశారు.
చిన్న చిన్న మార్పులు క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఎలాంటి అద్భుత ఫలితాలు సాధించవచ్చో ప్రపంచానికి వివరించారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, క్రీడాకారులు తమను తాము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆయన సూత్రాలను ఎక్కువగా ఫాలో అవుతుంటారు. జీవితాన్ని రాత్రికి రాత్రే మార్చేయాలని చెప్పకుండా, రోజుకు ఒక శాతం మెరుగవ్వడం ఎలాగో ఆయన ప్రాక్టికల్గా చూపించారు.
ప్రస్తుత కాలంలో ఈ సూత్రం ఎందుకు అవసరం?
ఆశయాలకు కొదవ లేదు కానీ, దృష్టి మరల్చే పరధ్యానాలు (Distractions) ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక ఏడాది ప్రారంభంలోనో, లేదా కొత్త ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడో పెద్ద పెద్ద గోల్స్ పెట్టుకోవడం సాధారణం. కానీ రోజువారీ ఒత్తిడి పెరిగేసరికి ఆ లక్ష్యాలు నీరుగారిపోతుంటాయి. అందుకే జేమ్స్ క్లియర్ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ ఎంతో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.
ఇది కేవలం 'మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి' అని లెక్చర్లు ఇవ్వదు, 'మీరు అనుకున్న వ్యక్తిగా మారడానికి ఒక పద్ధతిని అలవర్చుకోండి' అని ప్రాక్టికల్గా చెబుతుంది. విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి ఒక రొటీన్, ఉద్యోగులు ఒక వర్క్ఫ్లో, క్రీడాకారులు ఒక ప్రాక్టీస్ షెడ్యూల్ డిజైన్ చేసుకోవడమే ఇందులో అసలైన రహస్యం.
విద్య, ఉద్యోగం, నిత్యజీవితంలో దీని అప్లికేషన్
ఆఫీసు పనుల్లో కేవలం గొప్ప ఫలితాలు సాధించాలనుకుంటే సరిపోదు, పని చేసే విధానాన్ని, ప్రాధాన్యతలను మెరుగుపరుచుకోవాలి. అలాగే విద్యార్థులకు కేవలం మంచి మార్కులు రావాలని కోరుకుంటే రావు; రోజూ చదువుకునే టైమ్ టేబుల్, రివిజన్ ప్లాన్ ముఖ్యం. నిత్యజీవితంలో కూడా, 'నేను అనుసరిస్తున్న రోజువారీ విధానాలు నా జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తున్నాయా లేదా?' అని ప్రశ్నించుకుంటే మనకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది.
లక్ష్యాలు మనకు కేవలం స్ఫూర్తినిస్తాయి, కానీ రోజువారీ అలవాట్లు మాత్రమే మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. విజయం అనేది ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు, మన అలవాట్ల ద్వారా రోజువారీగా నిర్మించుకునేది.
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