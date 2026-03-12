అంత త్వరగా ప్రేమలో పడిపోకండి.. సరైన భాగస్వామిని గుర్తించేందుకు జై శెట్టి చెప్పిన సీక్రెట్ ఇదే
ప్రేమలో పడటం సులభమే, కానీ అది నిలవడమే కష్టం. నేటి డేటింగ్ యాప్ల ప్రపంచంలో అసలైన భాగస్వామిని ఎలా గుర్తించాలి? ప్రముఖ లైఫ్ కోచ్ జై శెట్టి ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో ఇచ్చిన స్పీచ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో యువతను ఆలోచింపజేస్తోంది.
నేటి కాలంలో ప్రేమ అనేది ఒక చిక్కుముడిలా మారిపోయింది. డేటింగ్ యాప్లలో రైట్ స్వైప్ చేయడం నుంచి, 'సిట్యుయేషన్షిప్' వరకు అంతా అయోమయమే. మనం ప్రేమిస్తున్న వ్యక్తి మనకు సరైన జోడీయేనా? లేక మనం ఒక భ్రమలో ఉన్నామా? అనే సందేహం చాలామందిని వేధిస్తుంటుంది.
ఇదే విషయంపై ప్రముఖ మోటివేషనల్ స్పీకర్, లైఫ్ కోచ్ జై శెట్టి గత ఏడాది (మే 2025) ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకల్లో చేసిన సూచనలు ఆలోచింపజేసేవిగా ఉన్నాయి.
జై శెట్టి మాటల్లో అసలైన ప్రేమ సూత్రం:
"ప్రేమలో మరీ అంత త్వరగా పడిపోకండి. ఒక వ్యక్తి అలసిపోయినప్పుడు, తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు, జేబులో చిల్లిగవ్వ లేనప్పుడు లేదా విపరీతమైన కోపంలో ఉన్నప్పుడు వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉందో చూసే వరకు.. మీకు వారి గురించి ఏమీ తెలియనట్టే. మీకు సరైన వ్యక్తి, మీ కష్టకాలాన్ని సులభతరం చేస్తారు" అని సూచించారు.
ఈ మాటల వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం ఏమిటి?
సాధారణంగా సినిమాల్లో చూసినట్టు 'మొదటి చూపులోనే ప్రేమ' (Love at first sight) అనేది వినడానికి బాగుంటుంది. కానీ, వాస్తవ జీవితంలో మొదటి చూపులో కలిగేది ఆకర్షణ మాత్రమే, అది ప్రేమ కాదు. ఆకర్షణకు, నిజమైన పొంతనకు (Compatibility) మధ్య తేడాను గుర్తించాలని జై శెట్టి సూచిస్తున్నారు.
మనం ఎవరినైనా కొత్తగా కలిసినప్పుడు, వారు చాలా ప్రశాంతంగా, అందంగా కనిపిస్తారు. కానీ వారి అసలు స్వభావం బయటపడేది క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనే.
- వారు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఎదుటివారిపై అరుస్తారా?
- డబ్బు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతారా లేక ధైర్యంగా నిలబడతారా?
- కోపంలో ఉన్నప్పుడు కనీస గౌరవం ఇస్తారా?
ఈ ప్రశ్నలకు లభించే సమాధానాలే ఆ వ్యక్తి మీ జీవితానికి సరిపోతారో లేదో చెబుతాయి. ఒక వ్యక్తి అత్యుత్తమ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వారితో హాయిగా గడపగలరు. కానీ వారు అత్యంత తక్కువ (Worst) స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీపై ప్రేమను, గౌరవాన్ని చూపిస్తేనే వారు మీ 'సోల్ మేట్'.
నేటి డేటింగ్ ప్రపంచంలో ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
ప్రస్తుత రోజుల్లో అంతా ఇన్స్టంట్ అయిపోయింది. ఫోన్ స్వైప్ చేస్తే పరిచయాలు, మెసేజ్ చేస్తే ముచ్చట్లు.. ఈ వేగంలో ఒకరి గురించి ఒకరు లోతుగా తెలుసుకునే సమయం ఎవరికీ ఉండటం లేదు. అందుకే 'లవ్ బాంబింగ్' (అతిగా ప్రేమను కురిపించడం), 'ఫ్యూచర్ ఫేకింగ్' (జరగని భవిష్యత్తు గురించి అబద్ధపు హామీలు ఇవ్వడం) వంటి మాయాజాలంలో యువత చిక్కుకుంటున్నారు.
నిజమైన అనుబంధం అనేది సహజంగా, నెమ్మదిగా బలపడాలి. సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు పెట్టడం, వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడం మాత్రమే ప్రేమకు కొలమానం కాదు. రెడ్ ఫ్లాగ్స్ (ప్రమాద సంకేతాలు) ఏవో గుర్తించాలంటే కాస్త నిదానించి ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని గమనించడం ముఖ్యం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జై శెట్టి చెప్పిన దాని ప్రకారం భాగస్వామిని ఎలా పరీక్షించాలి?
వారితో కేవలం విందులు, వినోదాల్లో మాత్రమే కాకుండా.. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు, వారు కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా స్పందిస్తున్నారో గమనించాలి. వారు తమ భావోద్వేగాలను ఎలా నియంత్రించుకుంటున్నారు అనేది ముఖ్యం.
2. త్వరగా ప్రేమలో పడటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఏమిటి?
వేగంగా ప్రేమలో పడినప్పుడు అవతలి వ్యక్తిలోని లోపాలు లేదా ప్రమాద సంకేతాలు (Red Flags) మన కంటికి ఆనవు. దీనివల్ల తర్వాత కాలంలో విడిపోవాల్సి రావడం లేదా ఇబ్బందికరమైన బంధాల్లో చిక్కుకోవడం జరుగుతుంది.
3. సరైన భాగస్వామిని గుర్తించడం ఎలా?
మీరు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మీ భారానికి తగ్గించి, ఆ కాలాన్ని సులభంగా దాటేలా మీకు అండగా నిలిచేవారే మీకు సరైన భాగస్వామి.