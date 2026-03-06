Edit Profile
    Andhrapradesh : 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకంపై బ్యాన్ - 90 రోజుల్లో విధివిధానాలు

    పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. బ్యాన్ పెట్టాలని నిర్ణయించింది.13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకంపై బ్యాన్ పెట్టాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. 90 రోజుల్లో విధివిధానాలు ఖరారు చేస్తామన్నారు.

    Published on: Mar 06, 2026 3:58 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    సోషల్ మీడియాపై ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 13 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకంపై బ్యాన్ పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇదే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రకటించారు. 90 రోజుల్లో విధివిధానాలు ఖరారు చేస్తామని వెల్లడించారు.

    సోషల్ మీడియాపై బ్యాన్! representative image (istock image )
    ఐటీ శాఖ మంత్రి సామాజిక మాధ్యమాల్లో విచ్చలవిడి తనంపై ఓ సిఫార్సు కూడా చేశారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. సోషల్ మీడియా వల్ల మన పిల్లలు నష్టపోవడానికి వీల్లేదని వ్యాఖ్యానించారు. 13 ఏళ్ల వయసు లోపు వారికి సోషల్‌ మీడియా అందుబాటులో లేకుండా చేసే కార్యక్రమానికి 90 రోజుల్లో శ్రీకారం చుడతామన్నారు. టెక్నాలజీని వాడుకుంటే ఆయుధంగా పనిచేస్తుందని…. బానిసైతే జీవితాలు నాశనమవుతాయని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు.

