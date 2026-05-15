అమ్మ మనసు చాటుకున్న గుత్తా జ్వాల: 60 లీటర్ల తల్లిపాలు దానం చేసి ఎందరో చిన్నారులకు పునర్జన్మ
భారత బ్యాడ్మింటన్ స్టార్, ఒలింపియన్ జ్వాల గుత్తా తనలోని గొప్ప మాతృత్వాన్ని చాటుకున్నారు. గతేడాది ఏప్రిల్లో పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆమె, ఆ తర్వాత ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 60 లీటర్ల తల్లిపాలను హైదరాబాద్, చెన్నైలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు విరాళంగా ఇచ్చి ఎందరో అభాగ్య చిన్నారుల ప్రాణాలు నిలబెట్టారు.
ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాల గుత్తా తన జీవితంలోని అత్యంత వ్యక్తిగతమైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రయాణాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. తల్లయ్యాక గడిచిన ఏడాది కాలంలో తాను సుమారు 60 లీటర్ల తల్లిపాలను సేకరించి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు అందించినట్లు వెల్లడించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
పసిప్రాణాలకు ప్రాణదాతగా..
గుత్తా జ్వాల, నటుడు విష్ణు విశాల్ దంపతులకు 2025 ఏప్రిల్లో కుమార్తె జన్మించిన సంగతి తెలిసిందే. తల్లిగా తన బాధ్యతలను నెరవేరుస్తూనే, తల్లిపాలు అందక ఇబ్బంది పడే పసిపిల్లల కోసం ఆమె ఒక గొప్ప సంకల్పాన్ని చేపట్టారు. హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోని నియోనాటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లలో (NICU) చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారుల కోసం ఆమె ఈ పాలను విరాళంగా ఇచ్చారు.
"తల్లిపాలు దానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం అపారం. కేవలం 100 మిల్లీలీటర్ల తల్లిపాలు, కేజీ బరువున్న పసికందు ఆకలిని కొన్ని రోజుల పాటు తీర్చగలవు. నేను చేసిన ఈ చిన్న సాయం ఎంతోమంది చిన్నారుల ప్రాణాలు నిలబెట్టడానికి తోడ్పడవచ్చు" అని జ్వాల తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా పేర్కొన్నారు.
తల్లిపాల అవసరం ఎందుకు?
సాధారణంగా నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలు లేదా తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పసికందులు ఆసుపత్రుల్లో మృత్యువుతో పోరాడుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో వారి తల్లులకు పాలు పడకపోవడం లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల పసిపిల్లలకు తల్లిపాలు అందవు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో 'డోనర్ మిల్క్' (దాతల నుంచి తల్లిపాలు) సంజీవనిలా పనిచేస్తాయి.
"పసిపిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, ముఖ్యంగా పేగులకు సోకే ప్రమాదకరమైన నెక్రోటైజింగ్ ఎంటెరోకోలిటిస్ (Necrotising Enterocolitis) వంటి వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి తల్లిపాలే ఉత్తమ మార్గం" అని జ్వాల వివరించారు. ఇన్సులిన్ లేదా ఇతర మందుల కంటే తల్లిపాలే ఆ చిన్నారుల పాలిట అమృతంలా మారుతాయి.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నిబంధనల ప్రకారం.. సొంత తల్లి పాలు అందుబాటులో లేని తక్కువ బరువున్న చిన్నారులకు తప్పనిసరిగా ఇతర తల్లుల పాలను (సురక్షితమైన మిల్క్ బ్యాంకుల ద్వారా) అందించాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా 2 కోట్లకు పైగా చిన్నారులు 2.5 కిలోల కంటే తక్కువ బరువుతో జన్మిస్తున్నారు. వీరికి ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫార్ములా మిల్క్ (డబ్బా పాలు) కంటే దాతలు ఇచ్చే తల్లిపాలే పసిపిల్లల ఎదుగుదలకు, ప్రాణ రక్షణకు 100 శాతం మేలని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మరో నలుగురికి స్ఫూర్తిగా..
జ్వాల గుత్తా షేర్ చేసిన ఫోటోల్లో ఆమె ఎంత క్రమబద్ధంగా పాలను సేకరించి, భద్రపరిచారో కనిపిస్తోంది. పాలను నిల్వ చేసే బ్యాగులపై తేదీలు, సమయాలను రాసి, వాటిని ఫ్రీజర్ బాక్సులలో భద్రపరిచి ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ప్రక్రియపై సమాజంలో ఉన్న అపోహలను తొలగించడమే తన లక్ష్యమని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
తల్లిపాలు దానం చేయడం పూర్తిగా సురక్షితమని, దీనిపై అవగాహన పెంచుకోవాలని ఆమె తోటి తల్లులకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని మిల్క్ బ్యాంకుల ద్వారా మీరు కూడా పసిపిల్లల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని జ్వాల సందేశాన్ని ఇచ్చారు. క్రీడాకారిణిగా దేశానికి ఎన్నో పథకాలు తెచ్చిన జ్వాల, ఇప్పుడు ఒక తల్లిగా ఎందరో బిడ్డలకు పునర్జన్మ నిచ్చి అసలైన విజేతగా నిలిచారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తల్లిపాలను ఎక్కడ దానం చేయవచ్చు?
ప్రభుత్వ బోధనా ఆసుపత్రులు (ఉదాహరణకు హైదరాబాద్లోని నిలోఫర్), కొన్ని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో 'హ్యూమన్ మిల్క్ బ్యాంక్స్' ఉంటాయి. అక్కడ మీరు సంప్రదించి పాలను దానం చేయవచ్చు.
2. పాలు దానం చేయడం సురక్షితమేనా?
అవును. మిల్క్ బ్యాంకులలో పాలను సేకరించే ముందు దాతలకు కొన్ని ప్రాథమిక రక్త పరీక్షలు చేస్తారు. పాలను సేకరించాక వాటిని పాశ్చరైజ్ చేసి, బ్యాక్టీరియా లేకుండా పరీక్షించిన తర్వాతే పసిపిల్లలకు అందిస్తారు.
3. నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలకు తల్లిపాలు ఎందుకు ముఖ్యం?
వీరిలో జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. డబ్బా పాలు అరగడం వీరికి కష్టమవుతుంది. తల్లిపాలు సులభంగా జీర్ణమవ్వడమే కాకుండా, వారి శరీరానికి అవసరమైన యాంటీబాడీలను అందించి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కాపాడతాయి.
