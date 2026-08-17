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    Quote of the Day: అబద్ధపు ఓదార్పు కంటే నిజం చేసే గాయమే మేలు: ఖాలేద్ హుస్సేనీ సందేశం

    అబద్ధంతో పొందే తాత్కాలిక ఊరట కంటే, నిజం వల్ల కలిగే బాధే మేలనే అంతర్యాన్ని ప్రఖ్యాత రచయిత ఖాలేద్ హుస్సేనీ ఆవిష్కరించారు. వర్తమాన డిజిటల్ యుగంలో ఈ సూత్రం మానవ సంబంధాలకు, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతటి బలమైన పునాదో పరిశీలిద్దాం.

    Published on: Aug 17, 2026, 09:30:19 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రముఖ రచయిత ఖాలేద్ హుస్సేనీ రాసిన 'ది కైట్ రన్నర్' నవలలోని ఒక ప్రముఖ వాక్యం మానవ సంబంధాలలోని అత్యంత కీలకమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది. "అబద్ధపు ఓదార్పు పొందే కంటే, నిజం వల్ల గాయపడడమే మేలు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అబద్ధాలతో నిర్మించుకునే తాత్కాలిక రక్షణ వలయం కంటే, నిజాన్ని ఎదుర్కొని జీవించడమే నిజమైన వ్యక్తిత్వానికి ప్రాతిపదిక అని ఈ మాట తేటతెల్లం చేస్తోంది.

    అబద్ధపు ఓదార్పు కంటే నిజం చేసే గాయమే మేలు: ఖాలేద్ హుస్సేనీ సందేశం
    అబద్ధపు ఓదార్పు కంటే నిజం చేసే గాయమే మేలు: ఖాలేద్ హుస్సేనీ సందేశం

    నిజం – అబద్ధం: ఈ మాట వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం

    నిజం ఇచ్చే గాయం: నిజం ఒక్కోసారి కఠినంగా, తీవ్ర నిరాశను కలిగిస్తూ బాధపెట్టవచ్చు. కానీ ఆ బాధ యథార్థంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అది పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకోవడానికి, లోపాలను దిద్దుకోవడానికి, మానసికంగా కోలుకోవడానికి దోహదపడుతుంది.

    అబద్ధపు నిశ్చింత: అబద్ధం క్షణికంగా మనసుకు ప్రశాంతతను, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. కానీ అది కేవలం ఒక భ్రమ మాత్రమే. ఆ అబద్ధం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు, నిజాన్ని తట్టుకోలేక, మోసపోయాననే వేదనతో రెట్టింపు బాధను అనుభవించాల్సి వస్తుంది.

    ఒక కఠినమైన యథార్థాన్ని ఇతరులకు చెప్పాలన్నా లేదా దానిని స్వీకరించాలన్నా ఎంతో ధైర్యం అవసరం. కల్పిత వర్ణనల కంటే కఠినమైన నిజమే జీవితానికి సరైన మార్గదర్శిగా నిలుస్తుంది.

    డిజిటల్ యుగంలో ఈ సూక్తి ప్రాధాన్యత

    నేటి సాంకేతిక, సామాజిక వాతావరణంలో ఈ ఆలోచన ఎంతగానో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. మన రోజువారీ జీవితంలోని పలు కోణాల్లో ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    సోషల్ మీడియా ఎకో ఛాంబర్లు: సోషల్ మీడియా ఆల్గారిథమ్‌లు వినియోగదారులు ఇష్టపడే అంశాలనే పదే పదే చూపిస్తాయి. ప్రపంచమంతా మన భావాలనే సమర్థిస్తోందనే భ్రమను కల్పిస్తాయి. ఆ భ్రమల వలయం నుంచి బయటకు వచ్చి కఠినమైన వాస్తవాలను ఆమోదించడం ఇబ్బందిగా అనిపించినా, యథార్థంలో జీవించడానికి అదే ఏకైక మార్గం.

    ఏఐ, డీప్‌ఫేక్స్, నకిలీ సమాచారం: డిజిటల్ ప్రపంచంలో చూసిందల్లా నమ్మలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏఐ సాంకేతికత, డీప్‌ఫేక్స్ ద్వారా తమకు అనుకూలమైన 'అబద్ధాలను' వ్యాప్తి చేయడం సులువవుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో నిజాన్ని అంగీకరించేందుకు విచక్షణ, పరిశీలనాత్మక ధోరణి అవసరం.

    టాక్సిక్ పాజిటివిటీ – మానసిక ఆరోగ్యం: ఇంటర్నెట్‌లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా కనిపించాలనే ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇది కూడా ఒక రకమైన అబద్ధపు ఓదార్పే. మానసిక ఒత్తిడి, బాధ లేదా అలసటను (కఠిన నిజం) అంగీకరించినప్పుడే నిజమైన మానసిక ఉపశమనం సాధ్యమవుతుంది.

    ఆధునిక సంబంధాలు, 'గోస్టింగ్': ఆధునిక డేటింగ్ సంస్కృతిలో నిజాన్ని ముఖాముఖి చెప్పలేక గోస్టింగ్ (సమాధానం ఇవ్వకుండా ముఖం చాటేయడం), అస్పష్టమైన సాకులు చెప్పడం ఎక్కువైంది. తిరస్కరణ వల్ల కలిగే క్షణిక బాధ కంటే, అబద్ధపు సాకులు మనుషులను మరింత గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి. నిజాన్ని స్పష్టంగా చెబితే ఆ బాధ నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చు.

    ఈ సూక్తి నేపథ్యం ఏమిటి?

    ఖాలేద్ హుస్సేనీ 2003లో రాసిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నవల 'ది కైట్ రన్నర్' (The Kite Runner) లోని 6వ అధ్యాయంలో ఈ వాక్యం ఉంది. నవలలోని ప్రధాన పాత్ర అమీర్ (Amir), తన ప్రాణస్నేహితుడు హసన్ నిజాయితీని గుర్తుచేసుకుంటూ ఈ వ్యాఖ్య చేస్తాడు. ఎన్నడూ అబద్ధం చెప్పని హసన్ స్వభావం అమాయర్‌కు నిజాయితీ విలువను నేర్పుతుంది.

    కఠినమైన యథార్థం కంటే తాత్కాలిక సౌకర్యాలకే ప్రాధాన్యమిచ్చే ఏ సమాజమైనా, వ్యక్తియైనా వాస్తవ ప్రపంచంలో సరిగ్గా నిలదొక్కుకోలేరని హసన్ పాత్ర ద్వారా రచయిత హెచ్చరించారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: అబద్ధపు ఓదార్పు కంటే నిజం చేసే గాయమే మేలు: ఖాలేద్ హుస్సేనీ సందేశం
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: అబద్ధపు ఓదార్పు కంటే నిజం చేసే గాయమే మేలు: ఖాలేద్ హుస్సేనీ సందేశం
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