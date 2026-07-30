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    Quote of the Day: చిన్న లక్ష్యాలే అసలైన వైఫల్యమా? లెస్ బ్రౌన్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య

    గొప్ప లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి భయపడి, చిన్న విజయాలతో సరిపెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే నష్టాలపై ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మోటివేషనల్ స్పీకర్ లెస్ బ్రౌన్ ఆసక్తికర విశ్లేషణ చేశారు. పరిమితులను దాటి పెద్ద కలలు కనడం ఎంత అవసరమో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 30, 2026, 07:26:50 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    జీవితంలో ఓటమికి అసలు కారణం ఏమిటి? ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడమా, లేక మన ఆలోచనా పరిధి చిన్నది కావడం వల్లనా? ఇదే అంశంపై ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మోటివేషనల్ స్పీకర్ లెస్ బ్రౌన్ చెప్పిన ఒక వాక్యం లక్షలాది మంది ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చివేసింది.

    చిన్న లక్ష్యాలే అసలైన వైఫల్యమా? లెస్ బ్రౌన్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య
    చిన్న లక్ష్యాలే అసలైన వైఫల్యమా? లెస్ బ్రౌన్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య

    "చాలా మంది జీవితంలో విఫలం కావడానికి కారణం.. వారు పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని వాటిని సాధించలేకపోవడం కాదు.. చాలా చిన్న లక్ష్యాలను ఎంచుకుని, వాటిని సులువుగా సాధించి అక్కడే ఆగిపోవడం" అని లెస్ బ్రౌన్ పేర్కొన్నారు.

    లెస్ బ్రౌన్ తన ప్రసంగాలు, పుస్తకాల ద్వారా ఆత్మన్యూనతా భావాన్ని జయించి, సామర్థ్యాన్ని ముమ్మరంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ప్రపంచానికి వివరించారు. ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్య ఎప్పుడు, ఎక్కడ చెప్పారో ఖచ్చితమైన వివరాలు లేనప్పటికీ, ఆయన ప్రసంగాల్లో ఇది ఎప్పుడూ అత్యంత ప్రభావవంతమైన మాటగా నిలిచింది. మనకున్న ప్రతిభ లేదా అవకాశాల కొరత కంటే, మనల్ని మనం తక్కువగా అంచనా వేసుకోవడమే అతిపెద్ద ఆటంకమని ఈ మాట స్పష్టం చేస్తోంది.

    కంఫర్ట్ జోన్ వర్సెస్ ఆశయం

    సాధారణంగా అసాధ్యమైన లక్ష్యాలను ఎంచుకోవడం వల్లే మనుషులు విఫలమవుతారని అందరూ భావిస్తారు. కానీ లెస్ బ్రౌన్ ఈ ఆలోచనను సవాలు చేశారు. ఎలాంటి శ్రమ, ధైర్యం అవసరం లేని సాధారణ లక్ష్యాలతో సరిపెట్టుకోవడమే అసలైన వైఫల్యమని ఆయన వాదించారు.

    సులభంగా సాధించగలిగే లక్ష్యాలు తాత్కాలికంగా సంతృప్తిని ఇవ్వవచ్చు. కానీ, కాలక్రమేణా 'ఇంకా పెద్దగా కలలు కని ఉంటే బాగుండేది' అనే పశ్చాత్తాపం మిగిలిపోతుంది. పెద్ద లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నప్పుడు వైఫల్యం చెందే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ, ఆ ప్రయాణమే మనుషులను కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేలా, తమలో దాగి ఉన్న శక్తులను గుర్తించేలా చేస్తుంది. లెస్ బ్రౌన్ ఉద్దేశం ఓటమిని పొగడటం కాదు, పరిమితులను దాటి ఆలోచించే ధైర్యాన్ని నూరిపోయడమే.

    నేటి తరం ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం లేదు?

    ఆర్థిక అనిశ్చిత పరిస్థితులు, ఓటమి పట్ల భయం, సోషల్ మీడియాలో ఇతరులతో పోల్చుకోవడం, తక్షణ గుర్తింపు కోసం పాకులాడటం వంటివి మనుషులను పెద్ద రిస్క్‌లు తీసుకోకుండా అడ్డుకుంటున్నాయి. కెరీర్ ఎంపిక, వ్యాపారం ప్రారంభించడం, ఉన్నత చదువులు లేదా కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడంలో చాలామంది సురక్షితమైన మార్గాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

    అయితే కంఫర్ట్ జోన్ సరిహద్దుల్లో ఎదుగుదల సాధ్యం కాదని లెస్ బ్రౌన్ మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. సైన్స్, వ్యాపారం, క్రీడలు, కళారంగాల్లో సాధించిన గొప్ప పురోగతులన్నీ ఒకప్పుడు 'అసాధ్యం' అనిపించిన లక్ష్యాల నుంచే పుట్టుకొచ్చాయి.

    విద్యార్థులు, నాయకులకు మార్గదర్శనం

    ఈ సందేశం విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, నాయకులకు అద్భుతమైన మార్గదర్శిగా నిలుస్తుంది. ఆలోచించి తీసుకునే రిస్క్‌లను స్వాగతించాలని, ఎదురుదెబ్బలను ఓటములుగా కాకుండా పునాది రాళ్లుగా భావించాలని ఇది నేర్పుతుంది. కేవలం అంతిమ ఫలితాన్ని బట్టి కాకుండా, పెద్ద లక్యాన్ని నిర్దేశించుకునే ధైర్యాన్ని బట్టి విజయాన్ని కొలవాలి.

    మన పరిమితులను దాటి శ్రమించినప్పుడే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఒకవేళ నిర్దేశించుకున్న పెద్ద లక్యాన్ని పూర్తిగా సాధించలేకపోయినా, ఆ ప్రయాణంలో పొందే జ్ఞానం, సహనం, ఆత్మవిశ్వాసం జీవితాంతం ఉపయోగపడతాయి. అందుకే పెద్ద కలలు కనడానికి, ధైర్యంగా అడుగులు వేయడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడకూడదు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: చిన్న లక్ష్యాలే అసలైన వైఫల్యమా? లెస్ బ్రౌన్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: చిన్న లక్ష్యాలే అసలైన వైఫల్యమా? లెస్ బ్రౌన్ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య
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