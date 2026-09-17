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గుండెలో స్టెంట్ పడిందా? శృంగారం, ప్రయాణాలు, వ్యాయామం ఎప్పుడు చేయవచ్చంటే!

గుండె రక్తనాళాల్లో అవరోధాలను తొలగించడానికి వేసే స్టెంట్ సర్జరీ తర్వాత కోలుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. స్టెంట్ వేయించుకున్న రోగులు శృంగారం, ప్రయాణాలు, వ్యాయామం, ఉద్యోగం ఎప్పుడు ప్రారంభించాలో హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జగదేష్ మాదిరెడ్డి సమగ్ర వివరాలు అందించారు.

Published on: Sep 17, 2026, 16:03:36 IST
By HT Telugu Desk
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గుండె రక్తనాళాల్లో ఏర్పడే అవరోధాలను తొలగించి, రక్తం సజావుగా ప్రసరించడంలో కరోనరీ స్టెంట్ అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే సర్జరీ పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒకటే సందేహం మొదలవుతుంది.. మళ్లీ సాధారణ జీవితాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించవచ్చు? వ్యాయామం, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు, ఉద్యోగం లేదా శృంగారంలో ఎప్పుడు పాల్గొనవచ్చు?

గుండెలో స్టెంట్ పడిందా? శృంగారం, ప్రయాణాలు, వ్యాయామం ఎప్పుడు చేయవచ్చంటే!
గుండెలో స్టెంట్ పడిందా? శృంగారం, ప్రయాణాలు, వ్యాయామం ఎప్పుడు చేయవచ్చంటే!

స్టెంట్ వేయించుకున్న ప్రతి రోగి కోలుకునే వ్యవధి ఒకేలా ఉండదు. ముందస్తు ప్రణాళికతో (ప్లాన్డ్ ఆంజియోప్లాస్టీ) స్టెంట్ వేయించుకున్న వారితో పోలిస్తే, గుండెపోటు వచ్చిన సమయంలో అత్యవసరంగా స్టెంట్ పడిన రోగులు కోలుకునేందుకు మరికొంత సమయం పడుతుంది.

శృంగారంలో ఎప్పుడు పాల్గొనవచ్చు?

గుండె పరిస్థితి స్థిరపడి, శారీరక శ్రమను తట్టుకోగల శక్తి శరీరానికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే శృంగార జీవితాన్ని పునఃప్రారంభించాలి. దీనికి అందరికీ వర్తించేలా ఒకే సమయం అంటూ ఏదీ ఉండదు. ఒకవేళ శృంగారంలో పాల్గొనే సమయంలో లేదా తర్వాత ఛాతీ నొప్పి, ఆయాసం, మైకం రావడం లేదా విపరీతమైన అలసట అనిపిస్తే వెంటనే కార్డియాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించాలి.

అంగస్తంభన లోప నివారణకు వాడే సిల్డెనాఫిల్ వంటి ఔషధాలను నైట్రేట్ మందులతో కలిపి అస్సలు తీసుకోకూడదు. ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ వల్ల రక్తపోటు ప్రమాదకర స్థాయిలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రయాణాలు చేయడం సురక్షితమేనా?

కోలుకున్న తర్వాత చాలామంది ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. అయితే రోగి ఆరోగ్యం, స్టెంట్ వేయడానికి గల కారణాల ఆధారంగా ప్రయాణ సమయాన్ని వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు.

విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు అవసరమైన మందులను హ్యాండ్ లగేజీలోనే ఉంచుకోవాలి. ప్రయాణ ప్రణాళికను ముందుగానే కార్డియాలజిస్ట్‌తో చర్చించాలి. మెడికల్ రికార్డులు, మందుల చిట్టీని ఎల్లప్పుడూ దగ్గర ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. దీర్ఘకాలిక ప్రయాణాల్లో మధ్యమధ్యలో లేచి కాసేపు నడవడం మంచిది. ఇటీవల గుండెపోటుకు గురైనవారు లేదా గుండె సమస్యల లక్షణాలు ఇంకా బాధిస్తున్నవారు ప్రయాణాలను కొంతకాలం వాయిదా వేయడమే శ్రేయస్కరం.

వ్యాయామం ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి?

గుండె ఆరోగ్యం మళ్లీ మెరుగుపడటంలో శారీరక శ్రమ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వైద్యుల సలహా మేరకు వ్యాయామాన్ని నెమ్మదిగా ప్రారంభించాలి.

తొలుత ప్రతిరోజూ నడకతో ప్రారంభించడం సురక్షితమైన మార్గం. కొంతమందికి కార్డియాక్ రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. వైద్యుల సలహా లేకుండా ఉన్నట్లుండి బరువైన బరువులు ఎత్తడం లేదా తీవ్రమైన వర్కౌట్లు చేయడం చేయకూడదు.

ఉద్యోగం, డ్రైవింగ్ ఎప్పటి నుంచి చేయొచ్చు?

ఆఫీసుల్లో కూర్చుని పనిచేసే ఉద్యోగులు (డెస్క్ జాబ్స్) కాస్త త్వరగానే విధుల్లో చేరవచ్చు. శారీరక శ్రమతో కూడిన పనులు చేసేవారికి మరికొంత విశ్రాంతి అవసరం.

అలాగే ఛాతీ నొప్పి, తల తిరగడం వంటి ఎలాంటి సమస్యలు లేనప్పుడు, వైద్యుడు పూర్తి ఫిట్‌నెస్ ఇచ్చిన తర్వాతే డ్రైవింగ్ ప్రారంభించాలి.

మందులు, జీవనశైలిలో మార్పులు తప్పనిసరి

స్టెంట్ వేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది తప్ప గుండె జబ్బుల మూల కారణాలు పూర్తిగా నశించవు. కాబట్టి జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం, ధూమపానం పూర్తిగా మానెయ్యడం, బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి. స్టెంట్‌లో రక్తం గడ్డకట్టకుండా (స్టెంట్ థ్రోంబోసిస్) నిరోధించే యాంటీప్లేట్‌లెట్ మందులను వైద్యులు సూచిస్తారు. డాక్టర్ సలహా లేకుండా ఈ మందులను ఒక్క రోజు కూడా నిలిపివేయకూడదు.

ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి

స్టెంట్ వేసిన తర్వాత తీవ్రమైన లేదా విడవకుండా వచ్చే ఛాతీ నొప్పి, విపరీతమైన ఆయాసం, స్పృహ తప్పడం లేదా బ్లీడింగ్ కావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం అందించే ఆసుపత్రికి తరలించాలి.

వ్యాసకర్త:

- డాక్టర్ జగదేష్ మాదిరెడ్డి

సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్,

యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్

డాక్టర్ జగదేష్ మాదిరెడ్డి
డాక్టర్ జగదేష్ మాదిరెడ్డి
  • HT Telugu Desk
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    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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