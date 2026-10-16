వెన్నెముక ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజువారీ జీవితంలో పాటించాల్సిన కీలక సూత్రాలు
కంప్యూటర్ల ముందు గంటల తరబడి కూర్చోవడం, వ్యాయామం లేకపోవడంతో చిన్న వయసులోనే వెన్ను సమస్యలు ముసురుతున్నాయి. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ వెన్నెముకను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకునేందుకు పాటించాల్సిన కీలక జాగ్రత్తలను బెంగళూరు ఫోర్టిస్ హాస్పిటల్ న్యూరోసర్జరీ అడిషనల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఉమేష్ శ్రీకాంత వివరించారు.
నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో ఎక్కువసేపు ఒకేచోట కూర్చుని పనిచేయడం, మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ల ముందే గంటల తరబడి గడపడం సర్వసాధారణమైపోయింది. దీనికితోడు సరైన శరీర భంగిమను (పోశ్చర్) పాటించకపోవడం, శారీరక శ్రమ తగ్గడం వెన్నెముకపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎముకల బలం తగ్గడం సహజమే అయినప్పటికీ, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జీవితాంతం వెన్నును ఎంతో దృఢంగా ఉంచుకోవచ్చు.
గంటల తరబడి కూర్చోవద్దు.. కదులుతుండాలి
ఆఫీసు పనిలో భాగంగా గంటల తరబడి కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల మెడ, వెన్నుపూసలపై అధిక ఒత్తిడి పడుతుంది. పనిచేసేటప్పుడు వెన్నుభాగానికి సరైన మద్దతు (సపోర్ట్) ఇచ్చే కుర్చీని ఉపయోగించాలి. కంప్యూటర్ స్క్రీన్ కంటికి నేరుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ల్యాప్టాప్పై పనిచేసేవారు మెడను పదేపదే వంచకుండా ల్యాప్టాప్ స్టాండ్, ప్రత్యేక కీబోర్డ్ వాడటం మంచిది.
ఎంత సరైన కుర్చీలో కూర్చున్నప్పటికీ, నిరంతరం కదలకుండా ఉండటం నష్టం చేస్తుంది. ప్రతి గంటకూ 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు విరామం తీసుకుని, కాసేపు నడవడం లేదా శరీరాన్ని సాగదీసే వ్యాయామాలు (స్ట్రెచింగ్) చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
కండరాల బలానికి వ్యాయామమే ప్రధానం
క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామాలు వెన్నెముకకు వశ్యతను, బలాన్ని అందిస్తాయి. పొత్తికడుపు, వెన్ను కండరాలను బలపరిచే 'కోర్ ఎక్సర్సైజెస్' రోజువారీ ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తినిస్తాయి. వెన్నెముక కదలికలు ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు ఇవి ఎంతో దోహదపడతాయి. చిన్నతనం నుంచే వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకుని, వయసు పెరిగినా దానిని కొనసాగిస్తే దీర్ఘకాలికంగా వెన్నునొప్పి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
బరువులు ఎత్తేటప్పుడు జాగ్రత్త
భారీ వస్తువులను అజాగ్రత్తగా ఎత్తడం వల్ల వెన్నెముకపై ఒక్కసారిగా ఒత్తిడి పడి తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా బరువైన వస్తువును కింద నుంచి ఎత్తేటప్పుడు నడుమును వంచకుండా మోకాళ్లను వంచి, ఆ వస్తువును శరీరానికి దగ్గరగా ఉంచుకుని పైకి లేవాలి. ఈ క్రమంలో శరీరాన్ని పక్కకు మెలితిప్పకూడదు. సామర్థ్యానికి మించిన బరువులను ఎత్తేటప్పుడు ఇతరుల సాయం తీసుకోవడమే సురక్షితం.
దీంతోపాటు శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల వెన్నెముకపై పడే భారం తగ్గుతుంది. ప్రోటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే సమతుల ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, పొగతాగే అలవాటుకు దూరంగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు, కండరాలు దృఢంగా తయారవుతాయి.
నిద్ర భంగిమ, పరుపు ఎంపిక ముఖ్యం
రాత్రి వేళల్లో పడుకునే భంగిమ కూడా వెన్ను ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. పక్కకు తిరిగి పడుకున్నా లేదా వెల్లకిలా పడుకున్నా మెడకు హాయిగా ఉండేలా అనుకూలమైన దిండును వాడాలి. శరీర ఆకృతికి, నిద్రించే తీరుకు సరిపోయే పరుపును ఎంచుకోవడం వల్ల వెన్నెముక తన సహజ సిద్ధమైన అమరికను కోల్పోకుండా ఉంటుంది.
ప్రమాద హెచ్చరికలను నిర్లక్ష్యం చేయకండి
అప్పుడప్పుడు వచ్చే స్వల్ప వెన్నునొప్పి సాధారణమే అయినప్పటికీ, నిరంతరం వేధించే నొప్పిని ఏమాత్రం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. నొప్పి చేతులు లేదా కాళ్లకు వ్యాపిస్తున్నా, కాళ్లలో తిమ్మిర్లు వచ్చినా, కండరాలు బలహీనపడి నడిచేటప్పుడు సమతుల్యత దెబ్బతింటున్నా వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించాలి.
ముఖ్యంగా చేతులు లేదా కాళ్లలో కొత్తగా బలహీనత కనిపించినా, మూత్రాశయం లేదా పేగుల నియంత్రణ కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడినా ఆలస్యం చేయకుండా అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందడం ఎంతో అవసరం.
వెన్నెముక సంరక్షణ అనేది కేవలం నొప్పి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే చూసుకోవాల్సిన విషయం కాదు. ఇది జీవితాంతం పాటించాల్సిన ఒక జీవనశైలి అలవాటు. శారీరక చురుకుదనం, సరైన పోశ్చర్, జాగ్రత్తగా బరువులు ఎత్తడం వంటి ప్రాథమిక సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా వయసు పెరిగినా స్వతంత్రంగా, ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. ప్రపంచ వెన్నెముక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతిఒక్కరూ వెన్నెముక ఆరోగ్యాన్ని తమ దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలి.
వ్యాసకర్త:
డాక్టర్ ఉమేష్ శ్రీకాంత,
అడిషనల్ డైరెక్టర్ – న్యూరోసర్జరీ & క్లినికల్ లీడ్
స్పైన్ సర్జరీ, ఫోర్టిస్ హాస్పిటల్, బన్నెరఘట్ట రోడ్, బెంగళూరు
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More