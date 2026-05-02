సమ్మర్లో స్పెషల్గా ఈ టమాటా రసం చేసుకోండి.. క్షణాల్లో ప్లేటు ఖాళీ అయిపోతుంది!
Tomato Rasam : వేసవిలో రసం చేసుకోవడం చాలా మంది ఇళ్లలో అలవాటుగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటే టమాటా రసం చేసి చూడండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి రసం అంటే ఇష్టమా? మండుటెండల వల్ల మీ ఇంట్లో తరచుగా రసం తయారు చేస్తారా? అయితే, ఒకసారి టమాటా రసం చేసుకోండి. ఈ టమాటా రసం వేసవిలో శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ రసం తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. టమాటా రసాన్ని అనేక విధాలుగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
మీరు టమాటా రసం ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కింద టమాటా రసం కోసం ఒక సులభమైన రెసిపీ ఉంది. దీన్ని ట్రై చేయండి.
కావలసిన పదార్థాలు: మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్, జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్, మెంతులు - కొన్ని, ధనియాలు - 1 టీస్పూన్, కరివేపాకు - 1 కట్ట, కాశ్మీరీ ఎర్ర మిరపకాయ - 1, పండిన టమోటాలు - 3 (తరిగినవి), ఉప్పు - రుచికి తగినంత, చింతపండు - చిన్న ఉసిరికాయంత (నీటిలో నానబెట్టాలి), కొత్తిమీర - కొద్దిగా, కరివేపాకు - 1 కట్ట, నీరు - 1 1/4 లీటర్లు, పసుపు పొడి - 1/4 టీస్పూన్, ఇంగువ పొడి - 1/2 టీస్పూన్, నూనె - 1 1/4 టీస్పూన్, ఆవాలు - 1 టీస్పూన్, మినపపప్పు - 1/4 టీస్పూన్, పచ్చిమిర్చి - 2 (గింజలు తీసివేసినవి), రసం పొడి, వెల్లుల్లి - 3 రెబ్బలు (నలిపినవి), నెయ్యి - 1/2 టీస్పూన్, చిన్న బెల్లం ముక్క.
- ముందుగా చింతపండును నీటిలో నానబెట్టి రసం తీయండి.
- తరువాత ఒక మిక్సర్ జార్లో మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, మెంతులు, ధనియాలు, కరివేపాకు, నల్ల మిరియాలు వేసి పొడిగా రుబ్బుకోండి.
- తరువాత ఒక గిన్నెలో తరిగిన టమోటాలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయండి.
- ఆ తరువాత చింతపండు రసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసి చేతులతో బాగా కలపండి.
- తరువాత అందులో 1 1/4 లీటర్ల నీరు పోసి, పసుపు పొడి, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి.
- ఇక పొయ్యి మీద వెడల్పాటి బాణలి లేదా పాత్రను పెట్టి, అందులో నూనె పోసి వేడయ్యాక, ఆవాలు, మినపపప్పు, నల్ల మిరియాలు, కరివేపాకు వేసి తాలింపు పెట్టండి.
- తరువాత అందులో రుబ్బిన రసం పొడిని వేసి కలపండి. తరువాత టమాటా రసం, దంచిన 3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర టీస్పూన్ నెయ్యి, ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క వేయాలి.
- బాగా నురుగు వచ్చే వరకు మరిగించి, ఆపై మంట తగ్గించండి. రుచికరమైన టమాటా రసం రెడీ.
