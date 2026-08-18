'సురక్షిత తీరాన్ని వీడండి': మార్క్ ట్వైన్ పేరిట ఉన్న ఆ ప్రసిద్ధ సూక్తి నిజమేనా?
"ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మీరు చేసిన పనుల కంటే చేయని పనులకే ఎక్కువ బాధపడతారు" అనే ప్రసిద్ధ సూక్తి నిజానికి మార్క్ ట్వైన్ రాసింది కాదనే విషయం పరిశోధనల్లో తేలింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చిన ఈ మాటలు ఎవరివి? రిస్క్ తీసుకోవడం గురించి ఈ వ్యాఖ్యానం నేర్పే జీవిత పాఠమేంటో పరిశీలిద్దాం.
ఓటమి భయం చాలామందిని ఉన్నచోటే కట్టేస్తుంది. అయితే ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఓడిపోయిన సందర్భాల కంటే అస్సలు ప్రయత్నించని విషయాలే మనుషులను ఎక్కువగా కలచివేస్తాయి. దరఖాస్తు చేయని ఉద్యోగం, వెళ్లని ప్రదేశం, ప్రారంభించని వ్యాపారం, వాయిదా వేసిన సంభాషణ.. ఇలా చేయకుండా వదిలేసిన పనులే భవిష్యత్తులో పెద్ద విచారంగా మారతాయి. చర్యకు, విచారానికి మధ్య ఉండే ఈ ఘర్షణనే ఒక ప్రసిద్ధ సూక్తి ఎంతో అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.
ఆ ప్రసిద్ధ వాక్యాలు ఏమిటి?
"ఇప్పటి నుంచి ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత, మీరు చేసిన పనుల కంటే చేయని పనుల గురించే ఎక్కువ బాధపడతారు. కాబట్టి మీ నౌక తాళ్లను విప్పేయండి. సురక్షిత తీరం నుంచి అవతలివైపు ప్రయాణించండి. మీ తెరచాపలకు గాలులను పట్టుకోండి. అన్వేషించండి. కలలు కనండి. కనుగొనండి." ఈ మాటలు ధైర్యంగా అడుగు ముందుకు వేయాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక మంత్రంలా మారాయి.
ఇది నిజంగా మార్క్ ట్వైన్ చెప్పినదేనా?
ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యానం అమెరికన్ ప్రముఖ రచయిత మార్క్ ట్వైన్దేనని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారంలో ఉంది. అయితే అధ్యయన వేత్తలు, పరిశోధకులు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తేల్చారు. మార్క్ ట్వైన్ ఈ మాటలు రాసినట్లు లేదా చెప్పినట్లు ఆధారాలు లేవని వారు స్పష్టం చేశారు. 'సెంటర్ ఫర్ మార్క్ ట్వైన్ స్టడీస్' కూడా దీనిని మార్క్ ట్వైన్ పేరిట ప్రచారంలో ఉన్న తప్పుడు సూక్తిగా వర్గీకరించింది.
ఆధారాల ప్రకారం, ఈ వాక్యాలు తొలిసారిగా హెచ్. జాక్సన్ బ్రౌన్ జూనియర్ 1990లో ప్రచురించిన 'P.S. I Love You' అనే పుస్తకంలో కనిపించాయి. ఆయన తన తల్లి సారా ఫ్రాన్సెస్ బ్రౌన్ చెప్పిన మాటలుగా దీనిని ఆ పుస్తకంలో నమోదు చేశారు.
'సురక్షిత తీరం' రూపకం వెనుక అంతరార్థం
రచయిత ఎవరైనా సరే, ఈ వ్యాఖ్యలోని భావం మాత్రం ఎంతో శక్తిమంతమైనది. ఓడకు తీరం (హార్బర్) రక్షణనిస్తుంది. తుఫానుల నుంచి కాపాడుతుంది. కానీ ఓడ ఉన్నది తీరంలోనే ఉండిపోవడానికి కాదు. అనిశ్చితికి భయపడి ఒడ్డునే ఉండిపోతే, సముద్రం అవతల ఉన్న కొత్త ప్రపంచాన్ని ఎప్పటికీ చూడలేం.
ఈ వ్యాఖ్యానం గుడ్డిగా ప్రమాదాల్లోకి దూకమని చెప్పడం లేదు. కేవలం అనిశ్చితికి భయపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండిపోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తోంది. జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిదే, కానీ ఆ జాగ్రత్త భయంగా మారి మన పురోగతిని ఆపకూడదనేది దీని ఉద్దేశం.
ప్రయత్నించి ఓడిపోవడమే మేలు
ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు వెంటనే వచ్చే పరిణామాల గురించే ఆలోచిస్తాం. ఒక ఉద్యోగం మారితే ఏమవుతుందో, కొత్త వ్యాపారం దెబ్బతింటుందో అనే భయం ఉంటుంది. కానీ సురక్షితమైన మార్గంలో వెళ్లడం సౌకర్యంగానే ఉన్నా, అది పూర్తి తృప్తిని ఇవ్వదు.
ఒకవేళ ప్రయత్నించి విఫలమైతే, అందులో ఒక స్పష్టత వస్తుంది. ఒక పాఠం నేర్చుకుంటాం. కానీ అస్సలు ప్రయత్నించకపోతే "ఒకవేళ ప్రయత్నించి ఉంటే ఏం జరిగేది?" అనే ప్రశ్నకు ఎప్పటికీ సమాధానం దొరకదు.
ఈ వ్యాఖ్య చివర్లో ఉన్న "అన్వేషించండి.. కలలు కనండి.. కనుగొనండి" అనే మూడు పదాలు ప్రయాణాన్ని సూచిస్తాయి. భయం మన జాగ్రత్తను దాటి మనల్ని కట్టడి చేస్తున్నప్పుడు, ఈ మాటలు మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి.
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