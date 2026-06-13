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    Quote of the Day: కేవలం కలలు కంటే సరిపోదు.. సక్సెస్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పిన షొండా రైమ్స్

    Quote of the Day: ప్రముఖ హాలీవుడ్ రచయిత్రి, నిర్మాత షొండా రైమ్స్ చెప్పిన సక్సెస్ మంత్రం సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. కేవలం కలలు కనడం వల్ల ప్రయోజనం లేదని, కఠిన శ్రమతోనే విజయాలు సాధ్యమని వివరించే ఆమె స్ఫూర్తిదాయక సందేశం అంతరార్థం ఇక్కడ చూద్దాం.

    Published on: Jun 13, 2026 9:57 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    “కేవలం కలలు కన్నంత మాత్రాన అవి నిజం కావు. కఠిన శ్రమ మాత్రమే ఆ కలలను సాకారం చేస్తుంది” అని ప్రముఖ అమెరికన్ టెలివిజన్ రచయిత్రి, నిర్మాత షొండా రైమ్స్ (Shonda Rhimes) స్పష్టం చేశారు. ఆమె చెప్పిన ఈ మాటలు కేవలం ఒక సాధారణ సూక్తి మాత్రమే కాదు.. విజయతీరాలకు చేర్చే అద్భుతమైన జీవిత సత్యం.

    Quote of the Day: కేవలం కలలు కంటే సరిపోదు.. సక్సెస్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పిన షొండా రైమ్స్
    Quote of the Day: కేవలం కలలు కంటే సరిపోదు.. సక్సెస్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పిన షొండా రైమ్స్

    షొండా రైమ్స్ తన ప్రసంగంలో కలలు కనడాన్ని తప్పుబట్టలేదు. కానీ, కేవలం ఊహల్లోనే బతికేస్తూ ఆచరణ శూన్యంగా మారే సోమరితనాన్ని ఆమె తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. మనకు కావలసిన జీవితాన్ని కేవలం ఊహించుకుంటూ కూర్చోవడం ఆపి, ఆ లక్ష్యం వైపు ప్రతిరోజూ అడుగులు వేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

    ఈ మాటల వెనుక ఉన్న అసలు అంతరార్థం

    కలలు కనడం అనేది ఒక గమ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంది కానీ, అది శ్రమకు ప్రత్యామ్నాయం కాలేదు. ఒక వ్యక్తి రచయిత కావాలని కలలు కనవచ్చు, కానీ దానికి నిరంతరం రాయడం ముఖ్యం. ఉద్యోగంలో ఎదగాలన్నా, విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించాలన్నా, ఒక వ్యాపారవేత్త సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాలన్నా నిత్యం శ్రమించాల్సిందే.

    కలలు కనడం అనేది ఒక్కోసారి ఏమీ చేయకపోయినా ఏదో సాధిస్తున్నామనే భ్రమను, తాత్కాలిక మానసిక తృప్తిని ఇస్తుంది. కఠిన శ్రమ మాత్రమే ఆ భ్రమలను బద్దలు కొట్టి, కంటికి కనిపించే ప్రగతిని అందిస్తుంది. కేవలం ఆశపడటం వేరు, దానికోసం క్షేత్రస్థాయిలో పని చేయడం వేరు అని షొండా రైమ్స్ గుర్తుచేశారు.

    షొండా రైమ్స్ కోట్ నేర్పే 5 ముఖ్యమైన జీవిత పాఠాలు

    1. కలలకు క్రమశిక్షణ తోడవాలి: క్రమశిక్షణ లేని కల కేవలం ఒక కోరికగానే మిగిలిపోతుంది. లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి నిరంతర ప్రయత్నం, క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య అవసరం.

    2. ఆలోచనల కంటే ఆచరణే ముఖ్యం: ఊహల్లో విహరించడం సులువే, కానీ ఆచరణే ఫలితాలను ఇస్తుంది. మనం ఎప్పుడో ఒకసారి ఊహించుకునే విషయాల కంటే, ప్రతిరోజూ చేసే పనులే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి.

    3. శ్రమ మార్పును తెస్తుంది: కష్టపడటం వల్ల కేవలం విజయం మాత్రమే రాదు. అది ఒక వ్యక్తిలో, అతని ఆలోచనా విధానంలో అద్భుతమైన సానుకూల మార్పును తీసుకువస్తుంది.

    4. స్ఫూర్తి వేరు.. ప్రగతి వేరు: ఏదైనా మోటివేషనల్ మాట విన్నప్పుడు కలిగే ఉత్సాహం వేరు, దానిని ప్రాక్టికల్‌గా అమలు చేయడం వేరు. లభించిన స్ఫూర్తిని ఒక అడుగుగా మార్చడమే అసలైన విజయం.

    5. స్పష్టత లేకపోయినా ముందడుగు వేయాలి: భవిష్యత్తు గురించి పూర్తి స్పష్టత వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ముందుకు సాగడమే ముఖ్యమని షొండా విద్యార్థులకు ఇచ్చిన ఒక సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

    ఎవరీ షొండా రైమ్స్?

    అమెరికన్ టెలివిజన్ రంగంలో షొండా రైమ్స్ ఒక సంచలనం. ప్రముఖ రచయిత్రిగా, నిర్మాతగా, 'షొండాలాండ్' (Shondaland) మీడియా సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలిగా ఆమె ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు. అంతర్జాతీయంగా సూపర్ హిట్ అయిన 'గ్రేస్ అనాటమీ' (Grey’s Anatomy), 'స్కాండల్' (Scandal), 'ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్' (Private Practice) వంటి టెలివిజన్ సిరీస్‌లను ఆమె రూపొందించారు.

    ఆధునిక టెలివిజన్ ప్రపంచంలో బలమైన మహిళా పాత్రలను, వైవిధ్యమైన నటీనటులను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకువచ్చిన ఘనత ఆమెకే దక్కుతుంది. భయం, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై ఆమె రాసిన 'ఇయర్ ఆఫ్ యెస్' (Year of Yes) అనే పుస్తకం కూడా పాఠకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.

    నేటి తరానికి ఈ సందేశం ఎందుకు అవసరం?

    ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియాలో మోటివేషనల్ కంటెంట్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. చాలామంది స్ఫూర్తిదాయక కోట్లను సేవ్ చేసుకుంటారు, సక్సెస్ స్టోరీలు చూస్తారు, తమ ప్రణాళికల గురించి మాట్లాడుకుంటారు. కానీ అసలైన పని దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెనకడుగు వేస్తారు.

    షొండా రైమ్స్ చెప్పిన మాటలు ఈ భ్రమలను పటాపంచలు చేస్తాయి. ప్రతిరోజూ పని చేయడం కంటే కలలు కనడం చాలా సులువైన విషయమని ఆమె గుర్తుచేస్తున్నారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారు కేవలం ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా, ఆ ఫలితాన్ని సాధించే అలవాట్లను పెంపొందించుకోవాలని ఈ కోట్ సూచిస్తుంది.

    కలలు అందమైనవే, కానీ అవి మాత్రమే సరిపోవు. అద్భుతాలు దానంతట అవే జరగవు. ఎవరైతే మాయాజాలం కోసం ఎదురుచూడకుండా, క్రమశిక్షణ, ధైర్యంతో తమ చేతులతో భవిష్యత్తును నిర్మించుకుంటారో, వారికే నిజమైన విజయం దక్కుతుందని షొండా రైమ్స్ తన జీవితం ద్వారా నిరూపించారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కేవలం కలలు కంటే సరిపోదు.. సక్సెస్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పిన షొండా రైమ్స్
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కేవలం కలలు కంటే సరిపోదు.. సక్సెస్ సాధించాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పిన షొండా రైమ్స్
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