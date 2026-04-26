    Quote of the Day: ఎగరలేకపోతే పరుగెత్తండి, పరుగెత్తలేకపోతే నడవండి: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ చెప్పిన జీవన సూత్రం

    Quote of the Day: జీవితంలో ఎదురుదెబ్బలు తగిలినప్పుడు కుంగిపోవడం సహజం. అయితే, వేగం కంటే నిలకడగా శ్రమించడమే విజయానికి అసలైన రహస్యమని పౌర హక్కుల నేత మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఉద్ఘాటించారు. ఆయన చెప్పిన 'ముందుకు సాగడం' అనే సిద్ధాంతం నేటి డిజిటల్ యుగంలో మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో వివరించే ప్రత్యేక కథనం.

    Updated on: Apr 26, 2026 7:57 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Quote of the Day: జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా సాగదు. కొన్నిసార్లు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి, మరికొన్నిసార్లు అన్నీ అడ్డంకులే ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్‌లోనో, వ్యక్తిగత జీవితంలోనో వైఫల్యం ఎదురైనప్పుడు చాలామంది అక్కడే ఆగిపోతారు. సరిగ్గా ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారికే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ చెప్పిన మాటలు ఒక టానిక్‌లా పనిచేస్తాయి. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో వేగం కంటే నిరంతరం ప్రయత్నించడమే ముఖ్యమని ఆయన చాటిచెప్పారు.

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్
    అసలు ఆ మాటల వెనుక ఉన్న అర్థం ఏంటి?

    "మీరు ఎగరలేకపోతే పరుగెత్తండి, పరుగెత్తలేకపోతే నడవండి, నడవలేకపోతే కనీసం పాకండి.. కానీ ఏం చేసినా సరే, మీరు మాత్రం నిరంతరం ముందుకు సాగుతూనే ఉండాలి" అని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటలు పైకి సాధారణంగా అనిపించినా, వీటిలో లోతైన జీవన తత్వముంది. మన సామర్థ్యం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఒక్కోసారి మనం ఉత్సాహంతో దూసుకుపోతాం (ఎగరడం), ఒక్కోసారి నెమ్మదిగా పనులు పూర్తి చేస్తాం (పరుగెత్తడం). కానీ పరిస్థితులు బాగోలేనప్పుడు అసలు ఏమీ చేయలేక చతికిలబడిపోతాం. అప్పుడే కింగ్ చెప్పిన 'పాకడం' (Crawl) అనే పదం మనకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. అంటే, ఎంతటి కష్ట కాలంలోనైనా సరే, చిన్న ప్రయత్నమైనా చేస్తూ ఉండాలి తప్ప, నిరాశతో ఆగిపోకూడదు.

    సాధారణ పౌరుడి నుంచి ప్రపంచ నేత వరకు..

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ జీవితమే ఒక పోరాటం. 1929 జనవరి 15న అమెరికాలోని అట్లాంటాలో జన్మించిన ఆయన, అప్పట్లో ఉన్న వర్ణ వివక్షను చిన్నప్పటి నుంచే చూశారు. ఆయన తెలివితేటలు ఎంతటివంటే, కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే హైస్కూల్ పూర్తి చేసి మోర్‌హౌస్ కాలేజీలో పట్టభద్రుడయ్యారు. కేవలం మాటలతోనే కాదు, చేతలతోనూ ఆయన వ్యవస్థను ప్రశ్నించారు. అమెరికాలో నల్లజాతీయులపై జరుగుతున్న అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా ఆయన శాంతియుత పోరాటాలు సాగించారు.

    ఈ క్రమంలో ఆయన ఎన్నోసార్లు జైలుకు వెళ్లారు, ప్రాణాపాయం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. అయినా సరే, ఆయన తన అడుగును ఆపలేదు. ఫలితంగా 1964లో, కేవలం 35 ఏళ్ల వయసులోనే నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకున్న అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించారు.

    నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఈ సూత్రం ఎందుకు ముఖ్యం?

    ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ తమను ఇతరులతో పోల్చుకుంటున్నారు. పక్కవాడు వేగంగా సక్సెస్ అవుతున్నాడని, మనం వెనుకబడిపోయామని ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. ఇక్కడే మనం కింగ్ చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రగతి అనేది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు. మార్పు అనేది నిరంతర శ్రమ వల్ల వచ్చే ఫలితం.

    అప్పట్లో అమెరికాలో జరిగిన 'మాంట్‌గోమరీ బస్ బాయ్‌కాట్' ఉద్యమం సుమారు 381 రోజుల పాటు సాగింది. అంటే ఒక ఏడాది పైగా ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం నడుస్తూనే ఉన్నారు. ఆ నిలకడైన పోరాటమే చివరకు విజయాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. మన కెరీర్‌లో కూడా ఒక్కోసారి మనం 'పాకే' స్థితిలో ఉండవచ్చు. కానీ ఆ చిన్న అడుగులే భవిష్యత్తులో పెద్ద విజయాలకు పునాది వేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

    పరిపూర్ణత కోసం వేచి చూడొద్దు

    చాలామంది పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాతే పని మొదలుపెడదామని ఎదురుచూస్తుంటారు. కానీ కింగ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం.. మీ దగ్గర ఏముంటే దాంతోనే, మీరున్న స్థితి నుంచే ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టండి. పర్ఫెక్ట్ టైమ్ కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చుంటే అసలు ప్రయాణమే మొదలవ్వదు. ఆగిపోవడం అంటే ఓటమిని అంగీకరించడమే. కానీ నెమ్మదిగానైనా కదులుతూ ఉంటే, ఎప్పటికైనా గమ్యాన్ని చేరుతామనే నమ్మకం ఉంటుంది.

    చివరగా.. విజయం అంటే కేవలం లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం మాత్రమే కాదు, దారిలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగడం కూడా. కింగ్ మాటలను మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే, ఏ కష్టమూ మనల్ని ఆపలేదు.

      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    News/Lifestyle/Quote Of The Day: ఎగరలేకపోతే పరుగెత్తండి, పరుగెత్తలేకపోతే నడవండి: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ చెప్పిన జీవన సూత్రం
