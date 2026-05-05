Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Quote of the Day: అన్యాయం ఎక్కడున్నా.. అది అందరి ఆత్మగౌరవానికీ గొడ్డలిపెట్టు: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్

    Quote of the Day: సామాజిక సమానత్వం కోసం పోరాడిన మహోన్నత నాయకుడు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్, 'అన్యాయం'పై చేసిన హెచ్చరిక నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంది. సమాజంలో ఒకచోట జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని మౌనంగా భరిస్తే, అది రేపు మన ముంగిటకే వస్తుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. 

    Published on: May 05, 2026 9:22 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Quote of the Day: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో పౌర హక్కుల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ పేరు వినగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆయన గంభీరమైన ప్రసంగాలు. అయితే, ఆయన ఆలోచనల్లో అత్యంత శక్తిమంతమైనవి జైలు గదిలో ఉద్భవించాయి. 1963లో అలబామాలోని బర్మింగ్‌హామ్‌లో జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపినందుకు కింగ్‌ను నిర్బంధించారు. ఆ సమయంలో ఆయన రాసిన 'లెటర్ ఫ్రమ్ బర్మింగ్‌హామ్ జైల్' (Letter from Birmingham Jail) మానవ హక్కుల చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్
    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్

    అన్యాయం ఎక్కడున్నా.. అది అందరి న్యాయానికీ ముప్పే

    ఆ లేఖలో ఆయన రాసిన ఒక వాక్యం దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా నేటికీ సజీవంగా ఉంది:

    "అన్యాయం ఎక్కడున్నా సరే, అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థకే ముప్పుగా పరిణమిస్తుంది," అని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ స్పష్టం చేశారు.

    ఈ మాట కేవలం నినాదం కాదు, ఒక సామాజిక హెచ్చరిక. సమాజంలో ఒక వర్గానికి లేదా ఒక ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు.. "నాకు సంబంధం లేదు కదా" అని మనం మౌనంగా ఉంటే, ఆ అన్యాయం విస్తరించి చివరకు అందరి హక్కులను హరించివేస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

    మనమంతా ఒకే గొడుగు కింద..

    మానవ సంబంధాల గురించి కింగ్ వివరిస్తూ, మనమందరం విడదీయలేని ఒక సామాజిక బంధంతో ముడిపడి ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. "మనం ఒకే విధి అనే వస్త్రంతో అల్లిన వ్యక్తులం. ఒకరికి ప్రత్యక్షంగా ఏది జరిగినా, అది పరోక్షంగా అందరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది" అని ఆయన విశ్లేషించారు. అంటే, ఒక చోట మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగితే, అది యావత్ సమాజపు నైతిక విలువలను దెబ్బతీస్తుందని ఆయన అభిప్రాయం.

    ఉదాహరణకు, ఎక్కడో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఒక సామాన్యుడిపై దాడి జరిగితే, అది అక్కడితో ఆగిపోదు. అన్యాయాన్ని ఎదిరించని సమాజం, రేపు ఏ ఒక్కరికీ రక్షణ కల్పించలేదు. ఈ స్పృహ ప్రతి పౌరుడిలో ఉండాలని ఆయన కోరుకున్నారు. అందుకే, "నేను అట్లాంటాలో ఉండి బర్మింగ్‌హామ్ అన్యాయం గురించి మౌనంగా ఉండలేను" అంటూ తన పోరాటాన్ని సమర్థించుకున్నారు.

    మౌనం అంటే అన్యాయానికి సహకరించడమే

    చాలా సందర్భాల్లో చెడు చేసే వారి కంటే, ఆ చెడును చూసి మౌనంగా ఉండేవారి వల్లే సమాజానికి ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుందని కింగ్ నమ్మేవారు. మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడాలో, ఆ విషయంపై మౌనం వహించిన రోజే మన అంతం మొదలవుతుందని ఆయన చెప్పిన మాటలు అక్షర సత్యాలు.

    స్ఫూర్తినిచ్చే మరికొన్ని సూక్తులు:

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ తన జీవితకాలంలో మానవాళికి దిశానిర్దేశం చేసే ఎన్నో అద్భుతమైన మాటలను మిగిల్చారు. వాటిలో కొన్ని:

    "చీకటిని చీకటితో తరిమికొట్టలేం, కేవలం వెలుగు మాత్రమే అది చేయగలదు. అలాగే ద్వేషాన్ని ద్వేషంతో అణచలేం, ప్రేమతో మాత్రమే అది సాధ్యం."

    "మన శత్రువుల మాటల కంటే, మన మిత్రుల మౌనాన్ని ఎక్కువగా గుర్తుంచుకుంటాం."

    "మెట్లు అన్నీ కనిపించకపోయినా, నమ్మకంతో మొదటి అడుగు వేయడమే అసలైన విశ్వాసం."

    "మీరు ఎగరలేకపోతే పరుగెత్తండి, పరుగెత్తలేకపోతే నడవండి, నడవలేకపోతే పాకండి.. కానీ ఏదో ఒక రకంగా ముందుకు సాగుతూనే ఉండండి."

    నేటి సమాజంలో పెరుగుతున్న అసహనం, అసమానతల నేపథ్యంలో మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ ఆలోచనలు మనకు వెలుగునిచ్చే దారిదీపాలు. అన్యాయంపై గళం విప్పడం మన బాధ్యత మాత్రమే కాదు, మన మనుగడకు అది అత్యవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere" అని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఎందుకు అన్నారు?

    జవాబు: సమాజంలో ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా అది అందరినీ ప్రభావితం చేస్తుందని ఆయన నమ్మేవారు. అన్యాయం ఒక చోట మొదలైతే, అది క్రమంగా విస్తరించి అందరి హక్కులను దెబ్బతీస్తుందని హెచ్చరించడమే ఆయన ఉద్దేశం.

    ప్రశ్న 2: ఈ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యను ఆయన ఎప్పుడు, ఎక్కడ చేశారు?

    జవాబు: 1963లో అలబామాలోని బర్మింగ్‌హామ్ జైలులో ఉన్నప్పుడు రాసిన 'లెటర్ ఫ్రమ్ బర్మింగ్‌హామ్ జైల్'లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యను చేశారు.

    ప్రశ్న 3: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ చేసిన పోరాట ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి?

    జవాబు: జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా, నల్లజాతీయుల పౌర హక్కుల కోసం ఆయన అహింసా మార్గంలో పోరాటం చేశారు. సామాజిక సమానత్వం, న్యాయం అందరికీ దక్కాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/Quote Of The Day: అన్యాయం ఎక్కడున్నా.. అది అందరి ఆత్మగౌరవానికీ గొడ్డలిపెట్టు: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్
    News/Lifestyle/Quote Of The Day: అన్యాయం ఎక్కడున్నా.. అది అందరి ఆత్మగౌరవానికీ గొడ్డలిపెట్టు: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes