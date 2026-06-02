Quote of the Day: మైకేల్ జోర్డాన్ సక్సెస్ మంత్రం: ప్రతిభ ఒక్కటే ఛాంపియన్ను చేయదు
Quote of the Day: బాస్కెట్బాల్ దిగ్గజం మైకేల్ జోర్డాన్ చెప్పిన ఒక చిన్న మాట జీవితంలో గెలుపునకు పెద్ద దారిని చూపిస్తుంది. వ్యక్తిగత ప్రతిభ కేవలం మ్యాచ్లను గెలిపిస్తే, టీమ్వర్క్, వ్యూహాత్మక ఆలోచనలు మాత్రమే ఛాంపియన్షిప్లను అందిస్తాయని ఆయన విశ్లేషించారు.
విజయానికి కేవలం ఒకరి ప్రతిభే కారణమా? ఒంటరి పోరాటంతో అనుకున్న అసాధారణ లక్ష్యాలను సాధించవచ్చా? అంటే ఖచ్చితంగా కాదనే సమాధానం ఇస్తారు బాస్కెట్బాల్ ప్రపంచ రారాజు మైకేల్ జోర్డాన్. క్రీడల్లోనైనా, వ్యాపారంలోనైనా, నిత్య జీవితంలోనైనా అద్భుతాలు సృష్టించాలంటే ఒక జట్టుగా కలిసి నడవాల్సిందేనని ఆయన బలంగా నమ్మారు. గెలుపు వెనుక ఉండే అసలు రహస్యాన్ని ఆయన ఒకే ఒక్క వాక్యంలో ప్రపంచానికి వివరించారు.
"ప్రతిభ మ్యాచ్లను గెలిపిస్తుంది, కానీ టీమ్వర్క్, తెలివితేటలు మాత్రమే ఛాంపియన్షిప్లను గెలుచుకునేలా చేస్తాయి" అని మైకేల్ జోర్డాన్ పేర్కొన్నారు.
నాయకత్వ లక్షణాలు, జట్టు సమన్వయంపై జరిగే చర్చల్లో జోర్డాన్ చెప్పిన ఈ మాటలు నిరంతరం మారుమోగుతూనే ఉంటాయి.
ఈ మాట వెనుక ఉన్న అసలు అర్థం ఏమిటి?
వ్యక్తిగతంగా ఎంత గొప్ప నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ, అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి అది మాత్రమే సరిపోదని ఈ కోట్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఒక మ్యాచ్ గెలవడానికి ఒక ఆటగాడి ప్రతిభ తోడ్పడవచ్చు, కానీ ఒక పెద్ద టోర్నమెంట్ లేదా ఛాంపియన్షిప్ గెలవాలంటే జట్టులోని సభ్యుల మధ్య పరస్పర నమ్మకం, స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్, సమష్టి కృషి అవసరం.
మైకేల్ జోర్డాన్ తన కెరీర్లో ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించినా, జట్టు మొత్తం ఏకతాటిపైకి వచ్చినప్పుడే అసలైన విజయాలు దక్కాయని ఆయన గ్రహించారు. ఇక్కడ తెలివితేటలు అంటే కేవలం చదవడం కాదు.. ఒత్తిడి సమయాల్లో వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచించడం, ఎవరి పాత్రను వారు గుర్తించడం, సవాళ్లకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. ఒంటరి నైపుణ్యం సాధించలేని ఫలితాలను సమష్టి కృషి అందిస్తుందని ఈ సందేశం మనకు నేర్పుతుంది.
ఈ కోట్ అందరికీ ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతుంది?
ఈ మాట కేవలం ఆటలకే పరిమితం కాలేదు, జీవితంలోని ప్రతి రంగానికి అద్దం పడుతుంది. విద్యాసంస్థల్లో గ్రూప్ ప్రాజెక్టులు విజయవంతం కావాలన్నా, కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో కంపెనీలు లాభాల బాట పట్టాలన్నా ఉద్యోగుల మధ్య సమన్వయం ముఖ్యం. ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడటం కంటే, ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిచినప్పుడే పెద్ద విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. క్రీడల్లోనైనా సరే, ఎంతటి మేటి ఆటగాడైనా గెలవడానికి తోటి ఆటగాళ్ల సహకారం కావాల్సిందే. వ్యక్తిగత గుర్తింపు కంటే సమష్టి బాధ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడమే నిజమైన గెలుపని ఇది గుర్తుచేస్తుంది.
ఈ విజయ సూత్రాన్ని జీవితంలో ఎలా అమలు చేయాలి?
సమష్టి కృషికి ప్రాధాన్యం: వ్యక్తిగత స్వార్థాన్ని పక్కనపెట్టి, జట్టు లేదా గ్రూప్ విజయం కోసం పనిచేయాలి.
స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్: మీ సహోద్యోగులు లేదా స్నేహితులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ లక్ష్యాలను పంచుకోవాలి.
ఇతరుల నైపుణ్యాలను గౌరవించడం: జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరి విభిన్న శైలిని, వారి బలాలను గుర్తించి అభినందించాలి.
వ్యూహాత్మక ఆలోచన: కేవలం నైపుణ్యం మీదే నమ్మకం పెట్టుకోకుండా, ముందే ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
నమ్మకం, ప్రోత్సాహం: కష్ట సమయాల్లో తోటివారిని నిందించకుండా వారికి అండగా నిలవాలి.
మైకేల్ జోర్డాన్: ఓ తిరుగులేని చరిత్ర
బాస్కెట్బాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్ప ఆటగాడిగా మైకేల్ జోర్డాన్ నిలిచారు. 1963 ఫిబ్రవరి 17న అమెరికాలో జన్మించిన ఆయన, నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ (NBA) లో చికాగో బుల్స్ జట్టు తరఫున ఆడి సంచలనాలు సృష్టించారు. ఆయన నాయకత్వంలో చికాగో బుల్స్ ఏకంగా ఆరు సార్లు ఎన్బీఏ ఛాంపియన్షిప్లను గెలుచుకుంది. ఐదుసార్లు మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్ (MVP) అవార్డును దక్కించుకున్నారు. కేవలం ఆటగాడిగానే కాకుండా, వ్యాపార రంగంలో, ప్రపంచవ్యాప్త యువతకు ఒక గొప్ప మోటివేటర్గా ఆయన నిలిచారు. ప్రతిభ అవకాశాలను ఇస్తే, తెలివితేటలు, టీమ్వర్క్ కలిసి అద్భుత విజయాలను అందిస్తాయనే నిజానికి ఆయనే ఒక ఉదాహరణ.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More