వివాదంలో మిస్ యూనివర్స్ 2025: ఫైనల్స్కు ముందు మూడో జడ్జి కూడా తప్పుకున్నారు
బ్యాంకాక్లో జరగనున్న మిస్ యూనివర్స్ 2025 అందాల పోటీ పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకుంది. పోటీ జరగడానికి కేవలం కొద్ది రోజుల ముందు, ఇద్దరు కాదు, ఇప్పుడు ఏకంగా ముగ్గురు న్యాయ నిర్ణేతలు (Judges) తమ పాత్రల నుంచి తప్పుకున్నట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. నవంబర్ 21న థాయ్లాండ్లోని బ్యాంకాక్లో ఈ పోటీ జరగాల్సి ఉంది.
మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో న్యాయ నిర్ణేతలుగా వ్యవహరిస్తున్న జడ్జిల్లో మరొకరు తప్పుకొన్నారు. ఇప్పటికే ఇద్దరు తప్పకోగా.. ఇప్పుడు ముగ్గురయ్యారు.
ప్రిన్సెస్ కెమిల్లా డి బోర్బోన్ డెల్లె డ్యూ సిసిలీ: మిస్ యూనివర్స్ ఎంపిక కమిటీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న ప్రిన్సెస్ కెమిల్లా న్యాయనిర్ణేత పాత్ర నుండి తప్పుకున్నట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ పోటీ జరగడానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు ఆమె తప్పుకున్నారని మాజీ న్యాయ నిర్ణేత ఒమర్ హర్ఫౌచ్ పీపుల్ పత్రికకు తెలిపారు.
ఒమర్ హర్ఫౌచ్ & క్లాడ్ మకెలెలె: ప్రిన్సెస్ కెమిల్లా కంటే ముందు, సంగీత విద్వాంసుడు, మాజీ న్యాయ నిర్ణేత ఒమర్ హర్ఫౌచ్, అలాగే ఫ్రెంచ్ సాకర్ మేనేజర్ క్లాడ్ మకెలెలె కూడా రాజీనామా చేశారు.
వివాదానికి కారణం: 'ముందస్తు ఎంపిక' ఆరోపణలు
మాజీ న్యాయ నిర్ణేత ఒమర్ హర్ఫౌచ్ రాజీనామాకు ప్రధాన కారణం, న్యాయవ్యవస్థలో పారదర్శకత లేకపోవడమే అని ఆరోపించారు.
ఆరోపణ: అసలు న్యాయ నిర్ణేతలు ఎనిమిది మంది ఉన్నప్పటికీ, వారి ప్రమేయం లేకుండానే ఒక 'ఆకస్మిక జ్యూరీ' (impromptu jury) టాప్ 30 పోటీదారులను ముందే ఎంపిక చేసిందని ఒమర్ ఆరోపించారు.
పక్షపాతం: ఈ ఆకస్మిక జ్యూరీలో ఉన్న వ్యక్తులకు పోటీదారులతో వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉన్నాయని, ఇది ఫెయిర్నెస్, పారదర్శకతపై తీవ్ర ఆందోళనలను పెంచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రాజీనామా కారణం: తాను "యువతుల విధిని ఆట వస్తువుగా మార్చలేను" అని, మిస్ యూనివర్స్ సీఈఓ రౌల్ రోచాతో తన ఆందోళనలను చర్చించిన తర్వాత తనకు అగౌరవం కలిగిందని భావించి రాజీనామా చేశానని ఒమర్ తెలిపారు.
మకెలెలె నిష్క్రమణ: ఒమర్ రాజీనామా తర్వాత, సాకర్ మేనేజర్ క్లాడ్ మకెలెలె కూడా “ఊహించని వ్యక్తిగత కారణాల”ను చూపిస్తూ తప్పుకున్నారు.
ఇతర వివాదాలతో మసకబారిన మెరుపు
మిస్ యూనివర్స్ 2025 పోటీకి సంబంధించిన గ్లామర్, ఉత్సాహం కంటే ఈ అనుకోని వివాదాలు, సంఘటనలే ఎక్కువ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
మిస్ జమైకా పడిపోవడం: నవంబర్ 19న జరిగిన ప్రాథమిక పోటీ (Preliminary Competition) సందర్భంగా మిస్ జమైకా, డా. గాబ్రియెల్ హెన్రీ, వేదికపై నుంచి భయానక రీతిలో కిందపడింది. వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాంతక గాయాలేమీ కాలేదని తెలిసింది. కానీ ఫైనల్స్లో ఆమె పాల్గొంటుందా లేదా అనే విషయం ఇంకా స్పష్టంగా లేదు.
మిస్ మెక్సికోతో ఘర్షణ: అంతకుముందు, మిస్ మెక్సికో ఫాతిమా బోష్కు, పోటీ ఆర్గనైజర్ నవాత్ ఇత్సరాగ్రిసిల్కు మధ్య జరిగిన ఘర్షణ కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. ఒక లైవ్స్ట్రీమ్లో ఫొటోషూట్కు రానందుకు ఆర్గనైజర్ ఆమెను ‘డమ్బ్ (Dumb)’ అని పిలిచారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనికి నిరసనగా పలువురు పోటీదారులు వాకౌట్ చేశారు.
ఈ అనూహ్య పరిణామాలన్నీ మిస్ యూనివర్స్ పోటీల గ్లామర్ను మసకబార్చాయి. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, మిస్ యూనివర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సంఘటనలపై ప్రకటనలు విడుదల చేస్తూ, నవంబర్ 21 ఈవెంట్ ప్రణాళిక ప్రకారం కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చింది.
