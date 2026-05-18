Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Quote of the Day: మనుషులను అంచనా వేయడంలోనే ఉంటే.. ఇక ప్రేమించే సమయం ఎక్కడిది?: మదర్ థెరిస్సా

    Quote of the Day: మనుషులను వారి తప్పులు, లోపాలను బట్టి తీర్పులు చెప్పే ధోరణి నేటి సమాజంలో పెరిగిపోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మానవత్వానికి మారుపేరుగా నిలిచిన మదర్ థెరిస్సా చెప్పిన ఒక గొప్ప సూక్తి మన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలకు దిశానిర్దేశం చేస్తోంది.

    Published on: May 18, 2026 1:06 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Quote of the Day: "మనుషులను అంచనా వేయడంలోనే మీరు నిమగ్నమైతే, వారిని ప్రేమించడానికి మీకు సమయం ఉండదు" అని మదర్ థెరిస్సా పేర్కొన్నారు. ఈ ఒక్క మాటలో ఎంతటి లోతైన అర్థం ఉందో కదా.. నేటి సోషల్ మీడియా యుగంలో మనం ఒక వ్యక్తి వేషధారణనో, వారి మాట తీరునో చూసి చాలా త్వరగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేస్తున్నాం. కానీ ఇలా ఎదుటివారిపై ముద్రలు వేయడం (Judging) వల్ల మన మెదడులో వారి పట్ల ఒక ప్రతికూల భావం ఏర్పడుతుంది. ఫలితంగా వారిలో ఉన్న మంచిని చూసే లేదా వారిని అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని మనం చేజేతులా కోల్పోతున్నాం.

    మదర్ థెరిస్సా
    మదర్ థెరిస్సా

    ఎవరీ మదర్ థెరిస్సా?

    మదర్ థెరిస్సా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది కోల్‌కతా మురికివాడలు, అక్కడి అనాథలకు ఆమె చేసిన సేవ. 1910లో అప్పటి ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యంలో (ప్రస్తుత నార్త్ మెసిడోనియా) జన్మించిన ఆమె అసలు పేరు ఆగ్నెస్ గొంజా బొజాజియు. 18 ఏళ్ల వయసులోనే క్రైస్తవ సన్యాసినిగా మారి భారత్‌కు వచ్చారు. ఇక్కడి పేదరికాన్ని చూసి చలించిపోయి 'మిషనరీస్ ఆఫ్ ఛారిటీ'ని స్థాపించారు. అనాథలకు, రోగులకు, సమాజం వెలివేసిన వారికి అమ్మలా అండగా నిలిచారు. ఆమె నిరుపమాన సేవలకు గుర్తింపుగా 1979లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించగా, 2016లో కాథలిక్ చర్చి ఆమెను 'సెయింట్' (Saint) గా ప్రకటించింది.

    కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఈ సూక్తి ప్రాధాన్యత

    మదర్ థెరిస్సా మాటలు కేవలం ఆధ్యాత్మిక రంగానికే పరిమితం కాదు, ఇవి నేటి మేనేజ్‌మెంట్ రంగానికి కూడా వర్తిస్తాయి. వ్యాపార ప్రపంచంలో 'జడ్జిమెంట్' అనేది తరచుగా 'స్టాండర్డ్స్' పేరుతో దాగి ఉంటుంది. ఒక ఉద్యోగి తక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడని లేదా ఒక చిన్న తప్పు చేశాడని అతనికి నాయకత్వ లక్షణాలు లేవని బాస్ నిర్ణయించేయడం మనం చూస్తుంటాం. ఇలా ముందే ఒక అభిప్రాయానికి రావడం వల్ల ఆ ఉద్యోగిలోని ప్రతిభను గుర్తించలేకపోతాం.

    గాలప్ (Gallup) సంస్థ వెల్లడించిన 'స్టేట్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ వర్క్ ప్లేస్ 2026' నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 20 శాతం మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే తమ పని పట్ల ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. దీనివల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏకంగా 10 ట్రిలియన్ డాలర్ల నష్టం వాటిల్లుతోంది. నాయకుల్లో సానుభూతి (Empathy) లోపించడం వల్లే ఉద్యోగులు పని పట్ల విరక్తి పెంచుకుంటున్నారని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అలాగే, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ 2025 నివేదిక ప్రకారం.. భవిష్యత్తులో టెక్నికల్ స్కిల్స్ కంటే లీడర్‌షిప్, సోషల్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ వంటి మానవీయ కోణాలే సంస్థల విజయానికి కీలకం కానున్నాయి.

    మనం ఏం చేయవచ్చు?

    మనుషులను జడ్జ్ చేసే అలవాటును మానుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలను అనుసరించవచ్చు.

    నిర్ణయించే ముందు ఆగండి: ఒకరిని 'బద్ధకస్తుడు' అని ముద్ర వేసే ముందు, వారికి ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    ప్రశ్నించడం అలవాటు చేసుకోండి: ఎవరినైనా విమర్శించే ముందు, "అసలు ఏం జరుగుతోంది? నేను ఏమైనా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నానా?" అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి.

    వ్యక్తిని, ప్రవర్తనను వేరుగా చూడండి: "నీవు పనికిరావు" అని అనడానికి బదులు, "ఈ పనిలో పొరపాటు జరిగింది, దీన్ని సరిదిద్దుకుందాం" అని చెప్పడం నేర్చుకోండి.

    మదర్ థెరిస్సా అన్నట్లు, ఎదుటివారిని జడ్జ్ చేయడం ఆపి, వారి పట్ల సహానుభూతితో వ్యవహరించినప్పుడే నిజమైన నాయకత్వం, బలమైన బంధాలు ఏర్పడతాయి. మనుషులను మార్చాలని చూడటం కంటే, వారిని అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెడితే ప్రపంచం మరింత అందంగా మారుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మదర్ థెరిస్సా సూక్తి అంతరార్థం ఏమిటి?

    మనం ఎదుటివారి లోపాలను వెతకడంలో లేదా వారిపై అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవడంలో బిజీగా ఉంటే, వారిలోని మంచిని చూసే సమయం మనకు ఉండదు. తీర్పులు చెప్పడం ఆపి, వారిని ప్రేమించాలని ఈ సూక్తి చెబుతోంది.

    2. వృత్తిపరంగా (Professional Life) ఈ సూక్తి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

    ఆఫీసుల్లో మేనేజర్లు తమ కింద పని చేసే వారిని త్వరగా జడ్జ్ చేయకుండా, వారి కష్టసుఖాలను అర్థం చేసుకుంటే టీమ్ ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన పని వాతావరణానికి దారితీస్తుంది.

    3. మదర్ థెరిస్సాకు నోబెల్ బహుమతి ఎప్పుడు వచ్చింది?

    ఆమె నిరుపేదలకు చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా 1979లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి లభించింది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మనుషులను అంచనా వేయడంలోనే ఉంటే.. ఇక ప్రేమించే సమయం ఎక్కడిది?: మదర్ థెరిస్సా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes