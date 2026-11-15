మీ పొదుపు సురక్షితమేనా? 'బ్లాక్ స్వాన్' రచయిత చెప్పిన 5 సూత్రాలు
ఊహించని ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఎదురైనప్పుడు సాధారణ రిస్క్ లెక్కలు పనిచేయవని 'ది బ్లాక్ స్వాన్' రచయిత నసీమ్ నికోలస్ తలేబ్ హెచ్చరించారు. పొదుపు, పెట్టుబడులను కాపాడుకునేందుకు ఆయన సూచించిన 5 కీలక సూత్రాలు, 'బార్బెల్' వ్యూహం వివరాలు ఇవిగో.
బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు... గడిచిన కొన్నేళ్లుగా మంచి రాబడులు వస్తున్నాయి కదా అని చాలామంది నిశ్చింతగా ఉంటారు. కానీ, ఊహించని ఒక్క పెను విపత్తు ఆ నమ్మకాన్ని తలకిందులు చేస్తుందని ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త, రచయిత నసీమ్ నికోలస్ తలేబ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. అరుదుగా సంభవించే, ఎవరి ఊహకూ అందని ఘటనలు ఆర్థిక వ్యవస్థలకు, పెట్టుబడిదారులకు భారీ నష్టం కలిగిస్తాయని ఆయన తన 'బ్లాక్ స్వాన్' (Black Swan) సిద్ధాంతం ద్వారా స్పష్టం చేశారు. సంప్రదాయ రిస్క్ అంచనా నమూనాలను గుడ్డిగా నమ్మవద్దని ఆయన పెట్టుబడిదారులకు సూచిస్తున్నారు.
అసలు 'బ్లాక్ స్వాన్' అంటే ఏమిటో వివరించేందుకే తలేబ్ ఈ పుస్తకం రాశారు. ముందుగా అస్సలు ఊహించలేనిది, సంభవించినప్పుడు తీవ్ర ప్రభావం చూపేది, జరిగిపోయిన తర్వాత మాత్రం దానికి రకరకాల కారణాలు వెతికి విశ్లేషించడానికి వీలుండే ఘటననే ఆయన 'బ్లాక్ స్వాన్'గా అభివర్ణించారు. గూగుల్ సంస్థ అనూహ్య ఎదుగుదల, అమెరికాలో సెప్టెంబరు 11 ఉగ్రదాడులను ఆయన ఇందుకు ఉదాహరణలుగా చూపారు. ఈ పుస్తకం కేవలం డబ్బు గురించే కాకపోయినా, పొదుపు చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ, పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగపడే ఐదు శక్తివంతమైన పాఠాలను అందిస్తోంది.
మీరు 'టర్కీ కోడి'లా ఆలోచిస్తున్నారా?
తలేబ్ తన వాదనను వివరించేందుకు ఒక టర్కీ కోడి కథను చెబుతారు. యజమాని ప్రతిరోజూ ఆ టర్కీ కోడికి ఆహారం వేస్తాడు. రోజులు గడిచేకొద్దీ యజమాని తనను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడని, తన ప్రాణాలకు ఏ అపాయం లేదని ఆ కోడి గట్టిగా నమ్ముతుంది. అమెరికాలో 'థాంక్స్ గివింగ్' పండుగకు సరిగ్గా ముందురోజు దాని ఆత్మవిశ్వాసం పతాక స్థాయికి చేరుతుంది. కానీ మరుసటి రోజే పండుగ విందు కోసం ఆ కోడిపై కత్తి వేటు పడుతుంది. గతంలో అంతా బాగుంది కదా అని భవిష్యత్తులోనూ అలాగే ఉంటుందని భ్రమపడకూడదని తలేబ్ చెబుతారు. గడిచిన కొన్నేళ్లుగా మీ పెట్టుబడులు లాభాలు ఇచ్చాయన్న ఒకే కారణంతో అవి ఎప్పటికీ సురక్షితమని భావించవద్దు.
రిస్క్ లెక్కలతో జాగ్రత్త.. 'బెల్ కర్వ్' నమ్మొద్దు
మార్కెట్ రిస్క్ను కొలిచేందుకు ఆర్థిక నిపుణులు ఎక్కువగా 'బెల్ కర్వ్' (Bell Curve) అనే గణిత నమూనాను వాడతారు. "ఇదొక గొప్ప మేధోపరమైన మోసం" అని తలేబ్ అభివర్ణించారు. మార్కెట్లో అసాధారణ కుదుపులు దాదాపు అసాధ్యమని ఈ నమూనా ఊహిస్తుంది. కానీ వాస్తవ మార్కెట్లు అలా పనిచేయవు. 50 ఏళ్ల స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో కేవలం 10 రోజుల్లోనే సగం రాబడులు వచ్చాయని తలేబ్ గుర్తుచేశారు. ఇదే తరహా గణిత నమూనాలను గుడ్డిగా నమ్మిన 'లాంగ్-టర్మ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్' (ఎల్టీసీఎం) సంస్థ 1998లో కుప్పకూలిపోయింది. రిస్క్ పేరుతో చెప్పే ఒక్క అంకెను నమ్మి మోసపోవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు.
తలేబ్ ప్రపంచాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. మొదటిది 'మీడియోక్రిస్తాన్' (Mediocristan). ఇక్కడ ఏ ఒక్క అంశమూ మొత్తం ఫలితాన్ని మార్చలేదు. మనుషుల ఎత్తు, బరువు ఇందుకు ఉదాహరణలు. రెండోది 'ఎక్స్ట్రీమిస్తాన్' (Extremistan). ఇక్కడ ఒకే ఒక్క ఊహించని ఘటన మొత్తం చిత్రాన్ని తలకిందులు చేస్తుంది. సంపద, పుస్తకాల అమ్మకాలు, స్టాక్ మార్కెట్ కదలికలు ఈ కోవలోకి వస్తాయి. డబ్బు విషయాలను ఎప్పుడూ 'ఎక్స్ట్రీమిస్తాన్' దృష్టితోనే చూడాలి.
నిలకడగా కనిపించే లాభాల వెనుక ప్రమాదం
ఎటువంటి ఒడుదొడుకులు లేకుండా చిన్నపాటి లాభాలను నిలకడగా ఆర్జించే వ్యాపారాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని తలేబ్ సూచిస్తున్నారు. అవి తమలో దాగి ఉన్న భారీ నష్టాల ప్రమాదాన్ని కప్పిపుచ్చుతాయి. 1982లో అమెరికాలోని దిగ్గజ బ్యాంకులు అప్పటివరకు తాము సంపాదించిన లాభాలన్నింటినీ దాదాపుగా కోల్పోయాయి. అంతకుముందు వరకు ఆ బ్యాంకులు తమను తాము అత్యంత సురక్షితమైన, సంప్రదాయబద్ధమైన సంస్థలుగా చెప్పుకునేవి. నిలకడైన రాబడులు కొన్నిసార్లు విధి నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నవి కావచ్చని తలేబ్ పేర్కొన్నారు. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు 'ఇప్పటివరకు ఏం బాగా జరిగింది?' అని మాత్రమే కాకుండా, 'ఏం తప్పు జరిగే అవకాశం ఉంది?' అని ప్రశ్నించుకోవాలి.
'బార్బెల్' వ్యూహంతో పెట్టుబడికి రక్షణ
మధ్యస్థ రిస్క్ (మీడియం రిస్క్) ఉండే పెట్టుబడులకు తలేబ్ దూరంగా ఉంటారు. అసలు మధ్యస్థ రిస్క్ను కొలిచే పద్ధతులనే ఆయన నమ్మరు. దానికి బదులుగా రెండు భిన్న ధ్రువాలను కలిపే 'బార్బెల్' (Barbell) వ్యూహాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించారు. దీని ప్రకారం మీ మొత్తం డబ్బులో 85 నుంచి 90 శాతాన్ని అత్యంత సురక్షితమైన ప్రభుత్వ బాండ్లు, ట్రెజరీ బిల్లుల వంటి వాటిలో ఉంచాలి. మిగిలిన 10 నుంచి 15 శాతాన్ని మాత్రమే అత్యధిక రిస్క్ ఉండే చోట, అంటే భారీ లాభాలకు అవకాశం ఉన్న చిన్నచిన్న పెట్టుబడుల్లో పెట్టాలి.
ఈ వ్యూహం వల్ల మార్కెట్ కుప్పకూలినా మీ నష్టం ఆ 10-15 శాతానికే పరిమితమవుతుంది. మీ అసలు నిధికి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు. ఒకవేళ ఆ చిన్న పెట్టుబడుల్లో ఏ ఒక్కటి విజయవంతమైనా ఊహించని భారీ లాభం దక్కుతుంది. ఏ బ్లాక్ స్వాన్ ఘటనా మిమ్మల్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీయలేదు. సానుకూల ఆశ్చర్యాలకు (Positive Surprises) ఎప్పుడూ తలుపులు తెరిచి ఉంచాలని తలేబ్ సలహా ఇస్తున్నారు. వెంచర్ క్యాపిటల్, శాస్త్రీయ పరిశోధనల వంటి రంగాల్లో నష్టం చిన్నదిగా ఉన్నా, విజయం సాధిస్తే ప్రతిఫలం ఆకాశమంత ఉంటుంది. నిజమైన అవకాశాలు తలుపు తట్టినప్పుడు వెంటనే అందిపుచ్చుకోవాలి.
అంచనాలు, విజయగాథలను గుడ్డిగా నమ్మొద్దు
నిపుణుల భవిష్యత్ అంచనాలు తరచూ తప్పుతుంటాయని తలేబ్ స్పష్టం చేశారు. పరిశోధకుడు ఫిలిప్ టెట్లాక్ దాదాపు 27,000 నిపుణుల అంచనాలను విశ్లేషించగా, వారు ఊహించిన దానికంటే వారి తప్పుల శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉందని తేలింది. ఏ అంచనాకైనా 'తప్పు జరిగే అవకాశం' (ఎర్రర్ రేట్) ఎంత ఉందో లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. "సగటున నాలుగు అడుగుల లోతు ఉందని చెప్పే నదిని దాటే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయకండి," అని తలేబ్ చమత్కరించారు.
విజయగాథలు కూడా మనల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తాయి. కోటీశ్వరులైన వారందరిలో రిస్క్ తీసుకునే లక్షణం కనిపిస్తుంది. కానీ, అదే లక్షణంతో రిస్క్ తీసుకుని సర్వం కోల్పోయిన వారి కథలు బయటకు రావు; వారు మౌనంగా ఉండిపోతారు. విజయానికి, వైఫల్యానికి మధ్య తేడా కేవలం అదృష్టం మాత్రమే కావచ్చు. అతి సమాచారం కూడా హాని చేస్తుందని తలేబ్ గుర్తుచేశారు. బెట్టింగ్ నిర్వాహకులకు (బుక్మేకర్లకు) అదనపు సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది తప్ప, వారి అంచనాల కచ్చితత్వం ఏమాత్రం పెరగలేదు. కాబట్టి మార్కెట్లో వచ్చే అనవసరపు వార్తల హోరును తక్కువగా చదివి, లోతుగా ఆలోచించడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
తదుపరి 'బ్లాక్ స్వాన్' ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కానీ దానిని ఎదుర్కొనేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. నష్టపోయే పరిధిని ముందుగానే కట్టడి చేసుకుంటూ, అదృష్టానికి తలుపులు తెరిచి ఉంచడమే తెలివైన పని. మనకు తెలియని విషయాల పట్ల వినయంగా ఉండటమే మన పొదుపు సొమ్ముకు అసలైన శ్రీరామరక్ష. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే.. ఆ టర్కీ కోడిలా కాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More