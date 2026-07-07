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    ఎయిడ్స్ (HIV) నివారణలో విప్లవాత్మక పురోగతి: కోతులపై జరిపిన ప్రయోగాల్లో కొత్త వ్యాక్సిన్ సక్సెస్

    హెచ్‌ఐవీ (HIV) వైరస్‌ను సమర్థవంతంగా అడ్డుకునే ఒక కొత్త ప్రయోగాత్మక వ్యాక్సిన్‌ను శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా పరీక్షించారు. కోతులపై (ప్రైమేట్స్) జరిపిన ఈ ప్రినికల్ పరీక్షల్లో వైరస్‌ను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయగల అరుదైన యాంటీబాడీలు భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి అయినట్లు పరిశోధకులు ప్రకటించారు.

    Published on: Jul 7, 2026, 15:58:24 IST
    By HT Telugu Desk
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    ఎయిడ్స్ మహమ్మారికి ముగింపు పలికే దిశగా వైద్య రంగంలో ఒక సరికొత్త ఆశ చిగురించింది. లా జొల్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇమ్యునాలజీ (LJI), స్క్రిప్స్ రీసెర్చ్, మరియు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిడ్స్ వ్యాక్సిన్ ఇనిషియేటివ్ (IAVI) శాస్త్రవేత్తలు సంయుక్తంగా ఒక ప్రయోగాత్మక హెచ్‌ఐవీ వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. కోతులలో అత్యధిక స్థాయిలో 'బ్రాడ్లీ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్' (వైరస్-నిరోధక శక్తులు) ఉత్పత్తి చేసిన మొదటి వ్యాక్సిన్ ఇదే కావడం విశేషం.

    ఎయిడ్స్ (HIV) నివారణలో విప్లవాత్మక పురోగతి: కోతులపై జరిపిన ప్రయోగాల్లో కొత్త వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ (ప్రతీకాత్మకచిత్రం)
    ఎయిడ్స్ (HIV) నివారణలో విప్లవాత్మక పురోగతి: కోతులపై జరిపిన ప్రయోగాల్లో కొత్త వ్యాక్సిన్ సక్సెస్ (ప్రతీకాత్మకచిత్రం)

    వ్యాక్సిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 'బి సెల్స్' (B cells) పరిణితి చెందే ప్రక్రియను ఈ వ్యాక్సిన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. సాధారణంగా శరీరంలోకి ఏదైనా వైరస్ ప్రవేశించినప్పుడు, ఈ బి సెల్స్ వాటిని గుర్తించి యాంటీబాడీలను తయారు చేస్తాయి.

    అయితే హెచ్‌ఐవీ వైరస్ చాలా వేగంగా రూపాంతరం చెందడం వల్ల సాధారణ యాంటీబాడీలు దానిపై పనిచేయవు. ఈ కొత్త వ్యాక్సిన్, రోగనిరోధక వ్యవస్థను ప్రత్యేకంగా ప్రేరేపించి, అత్యంత అరుదైన, శక్తివంతమైన యాంటీబాడీలను పెద్ద సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేసేలా చేస్తుంది.

    హెచ్‌ఐవీని ఎదుర్కోవడంలో ఉన్న 3 ప్రధాన సవాళ్లు

    శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, హెచ్‌ఐవీ వైరస్‌ను ఓడించడం మూడు ప్రధాన కారణాల వల్ల దశాబ్దాలుగా కష్టంగా మారింది.

    గ్లైకాన్స్ ముసుగు: వైరస్ తన చుట్టూ 'గ్లైకాన్స్' అనే చక్కెర అణువులను కవచంలా ఏర్పరచుకుని, శరీరంలోని రోగనిరోధక కణాల కంటికి చిక్కకుండా దాక్కుంటుంది.

    తీవ్రమైన పరిణామాలు (మ్యుటేషన్లు): హెచ్‌ఐవీ వైరస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగానే కాకుండా, ఒకే వ్యక్తి శరీరంలో కూడా లక్షలాది రూపాల్లో వేగంగా మ్యుటేషన్ చెందుతుంది.

    రూపాన్ని మార్చడం: మానవ కణాలపై దాడి చేసేటప్పుడు ఇది తన ఆకారాన్ని వేగంగా మార్చుకుంటుంది, దీనివల్ల గతంలో శరీరం తయారు చేసిన యాంటీబాడీలు దీనిపై పనిచేయవు.

    కోతులపై ప్రయోగం.. 44% సానుకూల ఫలితాలు

    శాస్త్రవేత్తలు దాదాపు 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పరిశోధనల తర్వాత, హెచ్‌ఐవీ బాధితుల్లో చాలా అరుదుగా కనిపించే యాంటీబాడీలను గుర్తించారు. వాటి ఆధారంగా వ్యాక్సిన్ అణువులను రూపొందించి, ఎమోరీ నేషనల్ ప్రైమేట్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 'రీసస్ మకాక్యూస్' (Rhesus Macaques) అనే కోతులపై పరీక్షించారు.

    ఈ ప్రయోగంలో దాదాపు 44 శాతం జంతువులలో హెచ్‌ఐవీని నిరోధించే బ్రాడ్లీ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీలు భారీ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి అయినట్లు శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధన వివరాలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సైన్స్ జర్నల్ 'నేచర్' (Nature) లో ప్రచురితమయ్యాయి.

    "ఇది మాకు లభించిన భారీ విజయం. రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ఉన్న లోతైన అవగాహనతో ఈ వ్యాక్సిన్‌ను మేం మొదటి నుండి నిర్మించాం. ఇదొక అపోలో మూన్ మిషన్ లాంటి ప్రాజెక్ట్. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మా బృందం ఎన్నో కొత్త ఆవిష్కరణలను చేయాల్సి వచ్చింది" అని LJI చీఫ్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ షేన్ క్రాట్టీ వ్యాఖ్యానించారు.

    ఈ విజయవంతమైన ప్రీ-క్లినికల్ ఫలితాలతో శాస్త్రవేత్తలు తదుపరి దశలో మానవులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/ఎయిడ్స్ (HIV) నివారణలో విప్లవాత్మక పురోగతి: కోతులపై జరిపిన ప్రయోగాల్లో కొత్త వ్యాక్సిన్ సక్సెస్
    Home/Lifestyle/ఎయిడ్స్ (HIV) నివారణలో విప్లవాత్మక పురోగతి: కోతులపై జరిపిన ప్రయోగాల్లో కొత్త వ్యాక్సిన్ సక్సెస్
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