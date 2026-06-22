Quote of the Day: నోవాక్ జకోవిచ్ సక్సెస్ సీక్రెట్: అదృష్టం ఎవరిని వరిస్తుంది?
టెన్నిస్ దిగ్గజం నోవాక్ జకోవిచ్ చెప్పిన ఒక శక్తివంతమైన మాట నేటి యువతకు కెరీర్ గైడ్లా మారుతోంది. విజేతగా నిలవడానికి కేవలం సాహసం మాత్రమే సరిపోదని, ఆ స్థానానికి తాను అర్హుడిననే బలమైన నమ్మకం ఉండాలని ఆయన వివరించారు.
క్రీడా రంగంలోనైనా, మరే ఇతర పోటీ ప్రపంచంలోనైనా అపారమైన ప్రతిభ, సాహస గుణం మాత్రమే మనల్ని విజయతీరాలకు చేరుస్తాయా? అంటే కాదనే సమాధానం ఇస్తారు టెన్నిస్ లెజెండ్ నోవాక్ జకోవిచ్. ప్రపంచ అత్యుత్తమ క్రీడాకారుల్లో ఒకరైన జకోవిచ్ సాధించిన రికార్డుల వెనుక ఒక అద్భుతమైన జీవన తత్వముంది.
"అదృష్టం కేవలం ధైర్యవంతులను మాత్రమే వరించదు, తాము ఆ స్థానానికి అర్హులమని బలంగా నమ్మే వారిని కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది" అని జకోవిచ్ ఒక సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు.
ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో చెప్పడానికి ఈ ఒక్క మాట సరిపోతుంది.
ఆ నమ్మకమే చరిత్ర సృష్టించింది
సర్బియాకు చెందిన ఈ టెన్నిస్ దిగ్గజం 24 గ్రాండ్స్లామ్ టైటిళ్లు సాధించడం, రికార్డు స్థాయిలో 428 వారాల పాటు ప్రపంచ నంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగడం వెనుక కేవలం మైదానంలో కొట్టే అద్భుతమైన షాట్లు మాత్రమే లేవు. తాను ఆ అత్యున్నత స్థానంలో ఉండేందుకు పూర్తిగా అర్హుడననే అంతర్గత నమ్మకమే ఆయనను ఈ స్థాయికి చేర్చింది. మనం ఒక గొప్ప స్థానానికి తగినవాళ్లమని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మినప్పుడు, మన ప్రిపరేషన్ స్థాయి మారుతుంది. మన బాడీ లాంగ్వేజ్ మెరుగవుతుంది. కొత్త అవకాశాలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
జకోవిచ్ దృష్టిలో అదృష్టం అంటే ఏంటి?
అదృష్టం అనేది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగే ప్రక్రియ కాదని జకోవిచ్ మాటలు నిరూపిస్తున్నాయి. పెద్ద వేదికలపైకి అడుగుపెట్టడం, రిస్క్ తీసుకోవడం ఎవరికైనా ప్రాథమిక అవసరం. అయితే ఆ స్థాయిలో నిలదొక్కుకోవాలంటే మాత్రం మన మనసులో ఎలాంటి సందేహాలు ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి తాను ఆ స్థానానికి తగినవాడినని నమ్ముతాడో, అప్పుడు అతనిలో సానుకూల మార్పు వస్తుంది. ఓటముల నుంచి వారు వేగంగా కోలుకుంటారు. టెన్నిస్ భాషలో చెప్పాలంటే, ఒత్తిడితో కూడిన బ్రేక్ పాయింట్ల వద్ద కొందరు ఆటగాళ్లు ఆందోళనతో తడబడితే, జకోవిచ్ లాంటి వారు మాత్రం తామే విజేతలమనే నమ్మకంతో ఒత్తిడిని అధిగమించి ప్రశాంతంగా ఆడతారు.
ఈ ఆలోచన ఎప్పుడు పుట్టింది?
తన కెరీర్లో అత్యంత వేగంగా దూసుకుపోతున్న తరుణంలో జకోవిచ్ ఈ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2011 నవంబర్లో ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, తను ప్రపంచ నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకోవడంపై ఆయన స్పందించారు. ఆ ఏడాది ఆయన ఏకంగా మూడు గ్రాండ్స్లామ్స్ గెలిచారు. అప్పటివరకు సక్సెస్ వస్తుందని ఆశించడం కంటే, ఇది తన సమయమని, తను పెద్ద టైటిళ్లు గెలవగలనని నమ్మడమే తనలో వచ్చిన అతిపెద్ద మార్పు అని ఆయన చెప్పారు. గాయాలు, సర్బియాలోని రాజకీయ సంక్షోభాలు, రోజర్ ఫెదరర్, రాఫెల్ నాదల్ వంటి దిగ్గజాల భారీ పోటీని తట్టుకుని నిలబడేలా ఈ తత్వమే ఆయనను నడిపించింది.
జకోవిచ్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానం
1987 మే 22న సర్బియాలోని బెల్గ్రేడ్లో జన్మించిన జకోవిచ్, 2003లో ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్లోకి అడుగుపెట్టారు. అసాధారణమైన డిఫెన్స్, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఒత్తిడిని సైతం అనుకూలంగా మార్చుకునే నైపుణ్యంతో టెన్నిస్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాడిగా నిలిచారు. కేవలం కోర్టులోనే కాకుండా, యుద్ధ వాతావరణంలో గడిచిన తన చిన్నతనం నుంచి నేటి స్థాయికి ఎదిగిన తీరు ఎందరికో ఆదర్శం. సర్బియా దేశపు ముద్దుబిడ్డగా మారి, మానసిక ఆరోగ్యం, శారీరక దృఢత్వంపై కూడా ఆయన నిరంతరం అవగాహన కల్పిస్తుంటారు.
ఈ సూత్రాన్ని మన జీవితంలో ఎలా వర్తింపజేయాలి?
జకోవిచ్ చెప్పిన ఈ సక్సెస్ మంత్రాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో మూడు పద్ధతుల ద్వారా అమలు చేయవచ్చు.
మీ అంతర్గత సంభాషణను మార్చుకోండి: "నన్ను ఎంపిక చేస్తారో లేదో" లేదా "తప్పులు చేయకుండా ఉంటే చాలు" అనే భయాలను వీడండి. వాటి స్థానంలో "నేను ఈ పదవికి లేదా ఈ వేదికకు పూర్తిగా అర్హుడిని" అని మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. నిరంతరం పాజిటివ్గా అనుకోవడం వల్ల మన మైండ్ సెట్ కూడా అలాగే మారుతుంది.
విజేతలా ప్రవర్తించండి: మీరు భవిష్యత్తులో ఏ స్థాయికి చేరాలనుకుంటున్నారో, దానికి తగినట్లుగా ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించండి. అనవసరపు క్షమాపణలు, సుదీర్ఘ వివరణలు ఇవ్వకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక అర్హత గల వ్యక్తిగా ప్రవర్తిస్తారో, సమాజం కూడా మిమ్మల్ని అలాగే గౌరవిస్తుంది.
ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా మీ విలువను గుర్తించండి: ధైర్యవంతులు భయపడుతూనే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కానీ తమపై నమ్మకం ఉన్నవారు ఫలితం ఎలా ఉన్నా తమ వ్యక్తిగత విలువ తగ్గదని గుర్తిస్తారు. ఈ ఆలోచన ఒత్తిడిని తగ్గించి, విజయ అవకాశాలను మరింత పెంచుతుంది.
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