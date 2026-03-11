Edit Profile
    శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని దెబ్బతీసే ఆ ఒక్క అలవాటు ఇదే.. హార్ట్ సర్జన్ సంచలన హెచ్చరిక

    మనం చేసే కొన్ని చిన్న అలవాట్లు ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒక అలవాటు వల్ల శరీరంలోని దాదాపు ప్రతి అవయవం దెబ్బతింటుందని 25 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ హార్ట్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ప్రమాదకరమైన అలవాటు ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 11, 2026 6:55 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరికీ ఉంటుంది, కానీ మనకు తెలియకుండానే చేసే కొన్ని పనులు మనల్ని మృత్యువుకు దగ్గర చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒకే ఒక్క అలవాటు శరీరంలోని దాదాపు ప్రతి అవయవాన్ని లోలోపల చెదపురుగులా తినేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పాతికేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ కార్డియోవాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్, గుండె ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుతూ ఒక సంచలన విషయాన్ని పంచుకున్నారు.

    శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని దెబ్బతీసే ఆ ఒక్క అలవాటు ఇదే.. హార్ట్ సర్జన్ హెచ్చరిక (Freepik)
    శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని దెబ్బతీసే ఆ ఒక్క అలవాటు ఇదే.. హార్ట్ సర్జన్ హెచ్చరిక (Freepik)

    ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన ఆయన, మనిషి ఆరోగ్యాన్ని అత్యంత వేగంగా దిగజార్చే ఆ అలవాటు మరేదో కాదు.. 'ధూమపానం' (Smoking) అని స్పష్టం చేశారు.

    25 ఏళ్ల అనుభవంతో డాక్టర్ చెబుతున్న చేదు నిజం

    గుండె సర్జన్‌గా తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో వేలమంది రోగులను చూసిన డాక్టర్ జెరెమీకి, "మీరు అసలు తాకని లేదా పూర్తిగా దూరంగా ఉండే అలవాటు ఏది?" అనే ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆయన ఏమాత్రం తడుముకోకుండా "స్మోకింగ్" అని సమాధానమిచ్చారు.

    "సిగరెట్ తాగడం వల్ల శరీరంలో దెబ్బతినని అవయవం అంటూ ఏదీ ఉండదు. మిగతా అన్ని అలవాట్ల కంటే ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. నా లిస్టులో అత్యంత చెత్త అలవాట్ల జాబితా తీస్తే.. మొదటి మూడు స్థానాల్లో ధూమపానమే ఉంటుంది" అని డాక్టర్ జెరెమీ వివరించారు.

    ధూమపానం మానేయడం అంత సులభం కాదని ఆయనకు తెలుసు. నికోటిన్ వ్యసనం ఎంత బలంగా ఉంటుందో సర్జన్‌గా ఆయన దగ్గరగా చూశారు. "దశాబ్దాల తరబడి పొగతాగే రోగులను నేను చూస్తున్నాను. ఇది ఎంతటి వ్యసనమో నాకు అర్థమవుతుంది, అందుకే వారిని నేను తప్పుబట్టను. కానీ, అది ప్రాణాంతకం అనే నిజాన్ని మాత్రం మార్చలేము" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    పొగతాగడం ఎందుకు అంత ప్రమాదకరం?

    ధూమపానం వల్ల కేవలం ఊపిరితిత్తులు మాత్రమే పాడవుతాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ డాక్టర్ జెరెమీ విశ్లేషణ ప్రకారం, ఇది శరీర వ్యవస్థనే కుప్పకూలుస్తుంది:

    • రక్తనాళాల విధ్వంసం: సిగరెట్లలోని రసాయనాలు రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి, దీనివల్ల రక్త ప్రసరణ మందగిస్తుంది.
    • ఆక్సిజన్ కొరత: రక్తంలో ఉండాల్సిన ఆక్సిజన్ స్థాయిని తగ్గించి, గుండెపై విపరీతమైన ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
    • క్యాన్సర్ కారకం: ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌కు ధూమపానానికి ఉన్న ప్రత్యక్ష సంబంధం జగమెరిగిన సత్యం.
    • అవయవాల వైఫల్యం: గుండెపోటు, స్ట్రోక్ (పక్షవాతం), కిడ్నీ సమస్యలు.. ఇలా ఒకటేమిటి శరీరంలోని ప్రతి భాగాన్ని ఇది ప్రభావితం చేస్తుంది.

    సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?

    కేవలం డాక్టర్ల మాటలే కాదు, పరిశోధనలు కూడా ఇదే విషయాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి. 2023లో 'క్యురియస్' (Cureus) జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. యాక్టివ్ స్మోకింగ్ (నేరుగా తాగడం) మాత్రమే కాదు, పాసివ్ స్మోకింగ్ (పక్కన ఉన్నవారు వదిలిన పొగ పీల్చడం) కూడా అంతే ప్రమాదకరం. ఇది శ్వాసకోశ వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి సమస్యలు, వివిధ రకాల క్యాన్సర్లకు దారితీస్తుందని ప్రపంచవ్యాప్త పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

    చివరిగా డాక్టర్ జెరెమీ ఇచ్చే సలహా ఒక్కటే.. మీ గుండెను, మీ జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలంటే మీరు తీసుకోగలిగే అతిపెద్ద నిర్ణయం 'ధూమపానాన్ని విడిచిపెట్టడం'.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ధూమపానం వల్ల గుండెకు ఎలాంటి ముప్పు ఉంటుంది?

    ధూమపానం వల్ల రక్తనాళాలు గట్టిపడతాయి (Atherosclerosis), దీనివల్ల గుండెకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

    2. సిగరెట్ మానేస్తే శరీరంలో మార్పులు వస్తాయా?

    సిగరెట్ మానేసిన 20 నిమిషాల్లోనే రక్తపోటు సాధారణ స్థితికి రావడం మొదలవుతుంది. కాలక్రమేణా గుండె జబ్బుల ముప్పు సగానికి తగ్గుతుంది.

    3. కేవలం రోజుకు ఒకటి రెండు తాగినా ప్రమాదమేనా?

    అవును, తక్కువ మొత్తంలో తాగినా అది రక్తనాళాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. సురక్షితమైన ధూమపానం అంటూ ఏదీ ఉండదు.

    4. పాసివ్ స్మోకింగ్ అంటే ఏమిటి?

    ఇతరులు తాగే సిగరెట్ పొగను మనం పీల్చడాన్ని పాసివ్ స్మోకింగ్ అంటారు. ఇది కూడా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు, గుండె జబ్బులకు దారితీస్తుంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా అలవాట్లు మానుకోవాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ లేదా ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ సలహా తీసుకోవాలి.)

