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    ఊబకాయంతో గుండెకు ముసలితనం.. గుండెపోటు ముప్పుపై నిపుణుల హెచ్చరిక

    అధిక బరువు కేవలం బాహ్య రూపానికే కాదు, ప్రాణానికే ప్రమాదమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఊబకాయం వల్ల గుండె వయసు కంటే ముందే ముసలిదైపోయి, గుండెపోటు, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వంటి తీవ్ర సమస్యలకు దారితీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    Published on: Jul 10, 2026, 15:03:49 IST
    By HT Telugu Desk
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    శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జీవనశైలిలో మార్పుల వల్ల ఊబకాయం (అధిక బరువు) నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతోంది. అయితే, బరువు పెరగడం అంటే కేవలం బాహ్య రూపం మారడం, ముఖంపై ముడతలు రావడం మాత్రమే కాదు.. మన శరీరంలోని కీలక అవయవాలు కూడా వయసు కంటే ముందే ముసలివైపోతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అధిక బరువు నేరుగా గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తూ, దాని వయసును వేగంగా పెంచేస్తోంది.

    ఊబకాయంతో గుండెకు ముసలితనం.. గుండెపోటు ముప్పుపై నిపుణుల హెచ్చరిక
    ఊబకాయంతో గుండెకు ముసలితనం.. గుండెపోటు ముప్పుపై నిపుణుల హెచ్చరిక

    అధిక బరువు గుండెను ఎలా దెబ్బతీస్తుందో ఢిల్లీలోని సీకే బిర్లా హాస్పిటల్ కార్డియాలజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అన్షుల్ కుమార్ జైన్ వివరించారు. సాధారణ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) కంటే ఎక్కువ బరువు ఉండటం అనేది కేవలం అదనపు బరువుకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదని, అది గుండెను నిరంతరం ఒత్తిడికి గురిచేసే ఒక తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    "శరీరంలో పేరుకుపోయే అదనపు కొవ్వు రక్తప్రసరణ వ్యవస్థపై నిరంతరం ఒత్తిడి తెస్తుంది. దీనివల్ల గుండె ప్రతిరోజూ సాధారణం కంటే ఎక్కువ శ్రమించాల్సి వస్తుంది. కాలక్రమేణా ఈ నిరంతర ఒత్తిడి గుండె వయసును వేగంగా పెంచేసి.. గుండె జబ్బులు, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, గుండె లయ తప్పడం వంటి ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది" అని డాక్టర్ జైన్ పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా వృద్ధాప్యంలో వచ్చే గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం కారణంగా చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చేస్తున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    గుండె వయసు పెరగడానికి కారణమయ్యే 'చైన్ రియాక్షన్'

    శరీరంలో కొవ్వు పెరిగినప్పుడు అది ఒక చైన్ రియాక్షన్‌లా మారి గుండెను క్రమంగా బలహీనపరుస్తుంది. బరువు పెరగడం వల్ల కీళ్లపై ఒత్తిడి పెరిగి, వ్యాయామం చేయడం కష్టమవుతుంది. దీనివల్ల శారీరక శ్రమ మరింత తగ్గి, శరీరంలో ప్రమాదకరమైన కొవ్వు పేరుకుపోతుంది. ఈ కొవ్వు వల్ల శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపు (Inflammation) ఏర్పడి, రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుంది. ఇది చివరకు గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది.

    గుండెను దెబ్బతీసే మూడు ప్రధాన మార్గాలు

    అధిక బరువు గుండె పనితీరును, దాని విద్యుత్ వ్యవస్థను ఏ విధంగా మారుస్తుందో డాక్టర్ జైన్ మూడు ముఖ్య కారణాల ద్వారా వివరించారు:

    రక్తనాళాలు దెబ్బతినడం (Atherosclerosis): శరీరంలోని హానికరమైన కొవ్వు రక్తనాళాల లోపలి భాగంలో పేరుకుపోయి ఫలకాలుగా (Plaques) మారుతుంది. దీనివల్ల రక్తనాళాలు ఇరుకుగా మారి, గుండెతో పాటు ఇతర అవయవాలకు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. ఇది గుండెపోటు (Heart Attack), బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌కు దారితీస్తుంది.

    గుండెపై అదనపు భారం: శరీరం పెద్దదైనప్పుడు, అన్ని కణజాలాలకు ఆక్సిజన్, పోషకాలను అందించడానికి ఎక్కువ రక్తం అవసరమవుతుంది. అందువల్ల గుండె ప్రతి ఒక్క బీట్‌కు ఎక్కువ రక్తాన్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ నిరంతర శ్రమ వల్ల గుండె కండరాలు మందంగా, గట్టిగా మారిపోతాయి. దీనివల్ల గుండె సరిగ్గా రిలాక్స్ అవ్వలేదు. ఇది చివరకు 'హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ విత్ ప్రిజర్వ్‌డ్ ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్' (HFpEF) అనే తీవ్రమైన హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ స్థితికి దారితీస్తుంది.

    గుండె విద్యుత్ వ్యవస్థలో మార్పులు: ఊబకాయం వల్ల గుండె గదులు సాగిపోతాయి. దీనికి తోడు శరీరంలో ఉన్న వాపు వల్ల గుండె కొట్టుకునే లయ తప్పుతుంది. దీనిని 'ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్' అంటారు. ఇది పక్షవాతం (స్ట్రోక్) వచ్చే ప్రమాదాన్ని భారీగా పెంచుతుంది.

    గుండెను కాపాడుకోవడం ఎలా?

    ఊబకాయం వల్ల ఇన్ని ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ, చిన్నపాటి జాగ్రత్తలతో బరువు తగ్గించుకుంటే గుండె ఆరోగ్యాన్ని మళ్లీ మెరుగుపరుచుకోవచ్చని డాక్టర్ జైన్ భరోసా ఇస్తున్నారు.

    "సమతుల్య ఆహారం, క్రమ తప్పకుండా వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం వంటి అలవాట్లు గుండె వయసు పెరగకుండా చూస్తాయి. అలాగే మధుమేహం (షుగర్), అధిక రక్తపోటు (బీపీ), కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు సకాలంలో వైద్య చికిత్స తీసుకోవడం ద్వారా గుండెను దీర్ఘకాలం ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు" అని ఆయన సూచించారు.

    ముప్పై ఏళ్లకు పైగా ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్‌గా అనుభవమున్న డాక్టర్ అన్షుల్ కుమార్ జైన్.. న్యూయార్క్‌లోని మౌంట్ సినాయ్ మెడికల్ సెంటర్, మెల్‌బోర్న్‌లోని ది ఆల్ఫ్రెడ్ హాస్పిటల్స్ నుండి ఫెలోషిప్ పొందారు. సంక్లిష్టమైన యాంజియోప్లాస్టీ, స్టెంటింగ్ వంటి గుండె చికిత్సల్లో ఆయన నిపుణులు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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