ఓఘా అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియో సెంటర్ ప్రారంభం: కీళ్ల నొప్పులు, క్రీడా గాయాలకు ఇక శాశ్వత పరిష్కారం
భాగ్యనగరంలో అత్యాధునిక ఫిజియోథెరపీ, రీజెనరేటివ్ కేర్ సెంటర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. శైలజా రామయ్యర్, ఒలింపియన్ ఈషా సింగ్, నటుడు అఖిల్ సమక్షంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన ఈ కేంద్రం.. మహిళల ఆరోగ్య సమస్యలకు, క్రీడా గాయాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయి చికిత్సలను అందించనుంది.
హైదరాబాద్: మారుతున్న జీవనశైలిలో శారీరక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం ఇప్పుడు అత్యవసరంగా మారింది. ముఖ్యంగా మహిళలు, క్రీడాకారులు ఎదుర్కొనే దీర్ఘకాలిక నొప్పులు, గాయాలకు చెక్ పెడుతూ.. హైదరాబాద్లో ‘ఓఘా హెల్త్’ (OGHA Health) ఆధ్వర్యంలో అడ్వాన్స్డ్ ఫిజియో & రీజెనరేటివ్ సెంటర్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అత్యాధునిక వసతులు, అంతర్జాతీయ స్థాయి చికిత్సా విధానాలతో రూపొందిన ఈ కేంద్రాన్ని ఐఏఎస్ అధికారిణి శైలజా రామయ్యర్ ప్రారంభించారు.
మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి
ఈ సందర్భంగా శైలజా రామయ్యర్ మాట్లాడుతూ.. ‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’ అనే మాటను ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరణలో పెట్టాలన్నారు. "నేటి తరం మహిళలు పని ఒత్తిడిలో పడి ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కీళ్ల నొప్పులు, నడుము నొప్పి వంటి సమస్యలు వేధిస్తున్నప్పుడు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం. రోగాలు రాకముందే నివారించడం (Prevention) ఉత్తమం. ఇలాంటి అత్యాధునిక ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాలు మన దగ్గర అందుబాటులోకి రావడం చాలా సంతోషకరం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఒలింపిక్ స్ఫూర్తితో..
షూటర్, ఒలింపియన్ ఈషా సింగ్ ఈ తరం అమ్మాయిలకు ఆదర్శమని శైలజా రామయ్యర్ కొనియాడారు. క్రీడాకారులకు గాయాలైనప్పుడు త్వరగా కోలుకోవడానికి (Rehabilitation) ఇలాంటి సెంటర్లు ఎంతో దోహదపడతాయని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాంబాయి మూవీ ఫేమ్ నటుడు అఖిల్, బిగ్ బాస్ ఫేమ్ భరణి, పలువురు పేజ్-3 ప్రముఖులు పాల్గొని సందడి చేశారు.
ఈ సెంటర్ వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు:
ఓఘా హెల్త్ వ్యవస్థాపకురాలు డా. సంధ్య గోలి ఈ కేంద్రం ప్రత్యేకతలను వివరించారు. కేవలం నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా, శరీర పనితీరును మళ్ళీ మునుపటిలా మార్చడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
- రీజెనరేటివ్ చికిత్సలు: శరీరం తనను తాను నయం చేసుకునేలా చేసే ఆధునిక వైద్య విధానాలను ఫిజియోథెరపీతో కలిపి అందిస్తారు.
- క్రీడా గాయాల నిర్వహణ: క్రీడాకారులు గాయాల బారిన పడితే వేగంగా కోలుకునేలా ప్రత్యేక ఫిజియో ప్రోగ్రామ్స్.
- శస్త్రచికిత్స అనంతర పునరావాసం: ఆపరేషన్లు జరిగిన తర్వాత రోగులు మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి వచ్చేలా చేసే రిహాబిలిటేషన్ సేవలు.
- దీర్ఘకాలిక నొప్పి నివారణ: కీళ్ల నొప్పులు, డిస్క్ సమస్యలు, వెన్నునొప్పి వంటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం.
- వ్యక్తిగత థెరపీ: ప్రతి రోగి సమస్యకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన చికిత్సా ప్రణాళికలు.
ఆధునిక వైద్యం కేవలం వ్యాధులకు చికిత్స చేయడమే కాదు, మనిషిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, శారీరక దృఢత్వాన్ని నింపాలని డా. సంధ్య గోలి ఆకాంక్షించారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, వ్యాయామం పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని ఓజిహెచ్ఏ హెల్త్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిథులుగా ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ షూటర్ ఈషా సింగ్, డెలాయిట్ సంస్థ చీఫ్ హ్యాపినెస్ ఆఫీసర్ సరస్వతి కస్తూరిరంగన్ హాజరయ్యారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
1. ఓజిహెచ్ఏ హెల్త్ (OGHA Health) సెంటర్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఇక్కడ సాధారణ ఫిజియోథెరపీతో పాటు అత్యాధునిక 'రీజెనరేటివ్ కేర్' అందుబాటులో ఉంది. ఇది శరీర కణజాలం త్వరగా కోలుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
2. ఎవరెవరికి ఈ చికిత్సలు ఉపయోగపడతాయి?
దీర్ఘకాలిక నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడే మహిళలకు, గాయపడిన క్రీడాకారులకు మరియు సర్జరీ తర్వాత కోలుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరం.
3. క్రీడాకారులకు ఎలాంటి సేవలు అందుతాయి?
క్రీడల్లో తగిలే గాయాల నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందేందుకు రిహాబిలిటేషన్ మరియు స్పోర్ట్స్ ఫిజియోథెరపీ సేవలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి.